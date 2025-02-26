У Трампа могут отменить новые пакеты военной помощи для Украины - Defense Express

Экономическая стоимость помощи США Украине, была преувеличена в два раза, считают аналитики.

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Трамп может отменить помощь Украине / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, скриншот из видео

Ключевые тезисы Згурца:

Киеву не следует ожидать объявления новых пакетов помощи

Почему европейцы должны инвестировать средства в реальные оборонные программы

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что Украине не следует ожидать объявления новых пакетов военной помощи от администрации Трампа.

"Аналитики определили, что экономическая стоимость помощи США Украине, была преувеличена в два раза. Эти показатели важны и неважны одновременно. Важны, когда американская сторона и Трамп непосредственно преувеличивает помощь Украине. Это как раз наталкивается на критику европейских партнеров, которые объясняют, что, к примеру, за прошлый год показатели военной помощи от США были на несколько миллиардов выше европейских", - пояснил Згурец в эфире Еспресо. видео дня

Аналитик рассказал, что некоторые виды вооружения, которое США предоставляли Украине действительно были переоценены в стоимости.

Что известно о ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

"Впрочем, когда мы говорим об американском оружии, то там есть определенные нюансы. К примеру, ракеты к системам Patriot. Каждая такая ракета в современном виде стоит более $4 млн. Когда же мы говорим о технике, которая передавалась из запасов Минобороны США, то она шла по ценам, которые были установлены для списанной техники. Хотя порой она считалась с большими показателями для американского бюджета. Затем были определенные перерасчеты, которые создали запас финансов для помощи Украине и составляют более $4 млрд. Как видим, Трамп на это не очень обращает внимание. Однако все эти финансовые показатели важны для переговоров", - пояснил он.

Згурец отметил, что Киеву не следует ожидать объявления новых пакетов помощи от администрации Трампа. Впрочем, как он отметил, программы принятые еще администрацией Джо Байдена должны работать дальше.

"Сейчас выстраивается несколько новая реальность. Европейцы должны инвестировать свои средства в реальные оборонные программы. Украина же должна найти с Европой эффективные форматы взаимодействия и понять, что именно должно остаться от помощи США. Я думаю, что останутся долгосрочные контракты, программы принятые администрацией Байдена. Новых пакетов помощи от администрации Трампа не следует ожидать. Впрочем, вряд ли будут приостановлены те программы, которые приняты еще во времена Байдена", - добавил он.

Военная помощь США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США поддержали отправку европейских войск в Украину. Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для гарантирования перемирия в Украине. Известно, что Трамп одобряет введение европейских войск в Украину.

В СМИ раскрыли детали о том, что Украина и США согласовали соглашение о полезных ископаемых. Киев достиг договоренностей с Вашингтоном по соглашению о добыче полезных ископаемых, которое, по ожиданиям украинских чиновников, будет способствовать укреплению отношений с администрацией Трампа.

Алексей Гетьман раскрыл, о чем молчат переговорные группы и при чем здесь тайные договоренности с США. Украине предлагают "новый Будапештский меморандум", то есть без гарантий - майор запаса НГУ рассказал важные детали.

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