Трамп может пытаться 'торговать Украиной': Свитан раскрыл неожиданные планы США

Подпись Трампа может ограничить наш суверенитет и заставить нас потерять территориальную целостность.

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Какой план имеет Трамп на Украину / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Главные тезисы Свитана:

У Украины есть два внешнеполитических документа, которые уже приняты и подписаны

Какой план имеет Трамп на Украину

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, будет ли Трамп пытаться "торговать Украиной", и есть ли у Украины опция "не продаться", а устоять и диктовать свою повестку дня, отстаивать свои собственные интересы.

"По меньшей мере у Украины нет опции продаться. Ведь посмотрите, Стамбульский меморандум - это сдача наших территорий, суверенитета и неприкосновенности. Посягательство на все это - это статья 110 Уголовного кодекса Украины, где предусмотрено пожизненное заключение с полной конфискацией имущества. Покажите мне этого, извините за выражение, придурка, который захочет неприкосновенность Украины отдать под чьи-то мирные мысли. Ему же сидеть тогда! Где бы он ни был, его найдут наши правоохранители и посадят. Не думаю, что у кого-то возникнет мысль попробовать сделать что-то подобное", - отметил Свитан.

Эксперт напомнил, что в 110 статье речь идет только о призывах к некоторым изменениям в нашей неприкосновенности, а в 111-й - о непосредственно госизмене. Подпись под любым документом, который ограничивает наш суверенитет и заставляет нас потерять территориальную целостность, - это 111 статья, государственная измена.

"Поэтому у нас просто нет возможности пойти на какие-то "стамбульские договоренности", кто бы там ни проталкивал сдачу наших интересов. А потому нет смысла даже поднимать эту тему. Если вам надо везти 25 тонн асфальта, а у вас всего лишь "Жигули" - не получится, не загрузится это все. Поэтому нет смысла даже говорить", - добавил Свитан.

Военный эксперт также пояснил, что у Украины есть два внешнеполитических документа, которые уже приняты и подписаны: Будапештский меморандум, где закреплена территориальная целостность Украины, гарантируемая пятью ядерными державами, а также Резолюция ООН от 23 февраля 2023 года, которую подписала 141 страна, с требованием вывести российские войска с территории Украины.

"Все, нам больше ничего не надо. Келлог приезжал в Украину, как он сказал, "послушать наше видение". Зачем слушать? Пусть читает Резолюцию ООН и Будапештский меморандум - там все написано, не надо было даже в Киев ехать. Под этими документами стоят и подписи США, зачем куда-то ездить", - добавил Свитан.

Смотрите видео, в котором полковник запаса Роман Свитан поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны России и Украины:

Планы Трампа на Украину - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Дональд Трамп назвал условие, при котором война в Украине может закончиться очень скоро. Президент США считает, что война в Украине "может закончиться скоро - в течение нескольких недель. В СМИ раскрыли, будут ли прописаны в соглашении о полезных ископаемых гарантии безопасности для Украины.

Встреча Макрона и Трампа раскрыла разногласия относительно окончания войны. В частности, на переговорах Трамп и Макрон показывали дружеские отношения. Но Макрон ясно дал понять, что не согласен с Трампом по некоторым ключевым вопросам относительно Украины.

Роман Свитан дал неожиданный прогноз, может ли Трамп "сдать Украину". Военный эксперт считает, что Трамп может мешать Украине и такие возможности у него есть, пока он президент и не исключает, что после выборов в Конгресс США, политический ландшафт в Вашингтоне может измениться.

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