Что задумал Трамп по войне в Украине: бывший посол США в РФ сделал прогноз

Трамп способен отказаться от своего участия в завершении российско-украинской войны, считает Майкл Макфол.

https://glavred.info/war/chto-zadumal-tramp-po-voyne-v-ukraine-byvshiy-posol-ssha-v-rf-sdelal-prognoz-10641851.html Ссылка скопирована

Трамп может выйти из процесса завершения войны в Украине, если его инициативы не сработают - Макфол / Коллаж Главред, фото: Facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Ключевое из интервью Макфола:

Трамп хочет завершить войну в Украине на любых условиях

Не исключено, что Трамп выйдет из переговоров по завершению войны

Главная цель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа – мирное соглашение. Но его не интересует, будет ли документ выгодным для Украины, или нет. Не исключено, что Трамп может "махнуть рукой" и сказать: украинцы и россияне не приняли инициативу Вашингтона. Об этом заявил бывший посол США в России, профессор политических наук, директор Института международных исследований Стэнфордского университета Майкл Макфол.

Как сообщает Суспільне, рассуждая в интервью о стратегии Трампа в отношении Украины, агрессора России и войны в целом, он сказал, что сложно оценивать, каковы задумки американского президента.

видео дня

"Кажется, он прежде всего хочет получить мирное соглашение. Но не думаю, что ему интересно, будет ли оно успешным. Он просто хочет иметь возможность сказать: "Я предложил конец войны". Если она (война, - ред.) закончится, он будет рад", - считает аналитик.

Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Также бывший дипломат сказал, что Трамп способен и вовсе отказаться от своих планов по завершению войны.

"Если нет (если война не закончится, - ред.), просто скажет: "Что ж, я попробовал, а это украинцы, или россияне, не приняли", - подчеркнул Майкл Макфол.

Как Трамп пытается "завершить войну" – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным, после чего состоялись первые консультации США и РФ в Саудовской Аравии. Переговоры проходили без Украины, а президента Владимира Зеленского на них не пригласили. Трамп утверждал, что он планирует говорить с Россией, мол, без Зеленского и Европы.

Впоследствии Трамп назвал Зеленского "диктатором" и обвинил его в "нежелании проводить выборы" во время войны. Также он сказал, что Зеленский якобы втянул США в войну, а его президентский рейтинг, мол, 4%.

Зеленский в ответ сказал, что Трамп "живет в дезинформационном пространстве", а рейтинг президента Украины, согласно опросам КМИС, 57%. Зеленского поддержали европейские лидеры.

Трамп уверен, что войну РФ и Украины можно завершить уже на следующей неделе, сказали в Белом доме. По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, Вашингтон продолжает вести переговоры с Киевом и Москвой.

Другие новости:

Кто такой Майкл Макфол? Майкл Макфол - американский дипломат, профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете. Посол США в Российской Федерации в 2011-2014 гг. До назначения послом был специальным помощником президента США Обамы по вопросам национальной безопасности. Является сопредседателем международной рабочей группы по вопросам санкций против РФ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред