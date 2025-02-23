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Что задумал Трамп по войне в Украине: бывший посол США в РФ сделал прогноз

Андрей Ганчук
23 февраля 2025, 13:51
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Трамп способен отказаться от своего участия в завершении российско-украинской войны, считает Майкл Макфол.
Дональд Трамп, Украина, выборы в США
Трамп может выйти из процесса завершения войны в Украине, если его инициативы не сработают - Макфол / Коллаж Главред, фото: Facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Ключевое из интервью Макфола:

  • Трамп хочет завершить войну в Украине на любых условиях
  • Не исключено, что Трамп выйдет из переговоров по завершению войны

Главная цель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа – мирное соглашение. Но его не интересует, будет ли документ выгодным для Украины, или нет. Не исключено, что Трамп может "махнуть рукой" и сказать: украинцы и россияне не приняли инициативу Вашингтона. Об этом заявил бывший посол США в России, профессор политических наук, директор Института международных исследований Стэнфордского университета Майкл Макфол.

Как сообщает Суспільне, рассуждая в интервью о стратегии Трампа в отношении Украины, агрессора России и войны в целом, он сказал, что сложно оценивать, каковы задумки американского президента.

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"Кажется, он прежде всего хочет получить мирное соглашение. Но не думаю, что ему интересно, будет ли оно успешным. Он просто хочет иметь возможность сказать: "Я предложил конец войны". Если она (война, - ред.) закончится, он будет рад", - считает аналитик.

Новая Дональд Трамп инфографика
Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Также бывший дипломат сказал, что Трамп способен и вовсе отказаться от своих планов по завершению войны.

"Если нет (если война не закончится, - ред.), просто скажет: "Что ж, я попробовал, а это украинцы, или россияне, не приняли", - подчеркнул Майкл Макфол.

Как Трамп пытается "завершить войну" – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным, после чего состоялись первые консультации США и РФ в Саудовской Аравии. Переговоры проходили без Украины, а президента Владимира Зеленского на них не пригласили. Трамп утверждал, что он планирует говорить с Россией, мол, без Зеленского и Европы.

Впоследствии Трамп назвал Зеленского "диктатором" и обвинил его в "нежелании проводить выборы" во время войны. Также он сказал, что Зеленский якобы втянул США в войну, а его президентский рейтинг, мол, 4%.

Зеленский в ответ сказал, что Трамп "живет в дезинформационном пространстве", а рейтинг президента Украины, согласно опросам КМИС, 57%. Зеленского поддержали европейские лидеры.

Трамп уверен, что войну РФ и Украины можно завершить уже на следующей неделе, сказали в Белом доме. По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, Вашингтон продолжает вести переговоры с Киевом и Москвой.

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Кто такой Майкл Макфол?

Майкл Макфол - американский дипломат, профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете. Посол США в Российской Федерации в 2011-2014 гг. До назначения послом был специальным помощником президента США Обамы по вопросам национальной безопасности. Является сопредседателем международной рабочей группы по вопросам санкций против РФ, пишет Википедия.

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