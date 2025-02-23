Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Переговоры США и РФ 25 февраля в Эр-Рияде: в Москве сделали неожиданное заявление

Юрий Берендий
23 февраля 2025, 14:02обновлено 23 февраля, 14:56
742
В России на официальном уровне попробовали заявление президента США Дональда Трампа относительно проведения переговоров между странами 25 февраля в Эр-Рияде.
Переговоры США и РФ 25 февраля в Эр-Рияде: в Москве сделали неожиданное заявление
В Москве сделали неожиданное заявление о новом раунде переговоров / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Россия официально опровергла информацию о новом раунде переговоров с США 25 февраля в Эр-Рияде, о которых ранее заявил президент Дональд Трамп. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии российскому пропагандистскому изданию ТАСС.

До этого, 22 февраля в комментарии российским СМИ он сообщил, что в ближайшие 2 недели встреча между Вашингтоном и Москвой пройдет на уровне руководителей профильных департаментов, которые обсудят вопросы устранения "раздражителей" в двусторонних отношениях.

Перед этими переговорами, как отметил заместитель Лаврова, планируются консультации с участием заместителей, чтобы определить, кто именно будет представлять американскую сторону.

видео дня

Рябков также уточнил, что встреча состоится в третьей стране, однако точное место пока согласовывается.

Что этому предшествовало

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о проведении второго раунда мирных переговоров между США и Россией о прекращении войны в Украине. Встреча состоится 25 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, сообщает Euronews.

По данным издания, Трамп сделал это заявление в социальной сети C-Span, отметив, что новый раунд переговоров запланирован через неделю после первой встречи, которая также проходила в Эр-Рияде.

Первый раунд переговоров вызвал беспокойство в Киеве, поскольку украинское руководство, в частности президент Владимир Зеленский, опасается, что обсуждения могут происходить без непосредственного участия Украины и с учетом интересов Москвы больше, чем Киева.

Инициатива Трампа вызвала беспокойство и среди стран Европейского Союза, которые в ответ выразили поддержку Зеленскому и сплотились вокруг Украины.

Переговоры между Россией и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенкозаявил, что возобновление контактов между Россией и США не должно вызывать оптимизма у сторонников правящего режима в Беларуси. Как передает БелТА, он считает, что Вашингтон может попытаться внести раскол между Россией и Китаем.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Владимир Путин стремится сформировать российскую делегацию на переговорах с США таким образом, чтобы добиться для Москвы самых выгодных условий.

По словам исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, настоящей целью Путина всегда был пересмотр мирового распределения влияния. Именно это намерение лежало в основе российской агрессии против Украины, продолжающейся ещё с 2014 года.

Другие новости:

Кто такой Сергей Рябков?

Сергей Алексеевич Рябков (род. 8 июля 1960, Ленинград) - российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России новости США мирное урегулирование мирные переговоры с Россией
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Не может быть компромиссов": у Зеленского сделали заявление о территориях Украины

"Не может быть компромиссов": у Зеленского сделали заявление о территориях Украины

14:52Украина
У Украины в 2025 году есть шанс на мир: названа цель, которую поставил Зеленский

У Украины в 2025 году есть шанс на мир: названа цель, которую поставил Зеленский

14:27Политика
Переговоры США и РФ 25 февраля в Эр-Рияде: в Москве сделали неожиданное заявление

Переговоры США и РФ 25 февраля в Эр-Рияде: в Москве сделали неожиданное заявление

14:02Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Штраф в 16 000 гривен: водителей Украины начали наказывать за странное нарушение

Штраф в 16 000 гривен: водителей Украины начали наказывать за странное нарушение

Загадка для самых умных: где 3 различия между изображениями мужчины

Загадка для самых умных: где 3 различия между изображениями мужчины

Путин может "закрыть СВО" в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

Путин может "закрыть СВО" в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

Китайский гороскоп на сегодня 23 февраля: Тиграм - споры, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 23 февраля: Тиграм - споры, Свиньям - стресс

Ударит ли 24 февраля РФ "Орешником": появился прогноз искусственного интеллекта

Ударит ли 24 февраля РФ "Орешником": появился прогноз искусственного интеллекта

Последние новости

14:52

"Не может быть компромиссов": у Зеленского сделали заявление о территориях Украины

14:27

У Украины в 2025 году есть шанс на мир: названа цель, которую поставил ЗеленскийВидео

14:02

Переговоры США и РФ 25 февраля в Эр-Рияде: в Москве сделали неожиданное заявление

13:59

"Закрыть окна и пить воду": в Киеве - значительное ухудшение качества воздуха

13:51

Что задумал Трамп по войне в Украине: бывший посол США в РФ сделал прогноз

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостСотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпост
13:44

Хитрые хозяйки всегда протирают ванную чайными пакетиками: для чего это делают

13:22

"Морозы будут еще держаться": синоптики прогнозируют холодное 24 февраля

12:54

Почти на 15% за два месяца: цена на популярный продукт в Украине резко "взлетит"

12:51

Мама троих детей Катя Осадчая призналась, будет ли четвертый

Реклама
12:30

Планы Трампа по завершению войны в Украине: в Китае сделали заявление

11:49

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Кроликам - конфликт, Козлам - месть

11:48

24 февраля: начало Масленицы, день ангела и что нельзя делать

11:32

Рекорд с начала войны: Зеленский раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

11:10

Россия "хрупкая изнутри": назван шанс на победу Украины в войнеВидео

11:03

Любовный гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта

10:51

РФ замедляет наступление, но укрепляет позиции с помощью Трампа - The Telegraph

09:57

У Зеленского сделали прогноз о соглашении с США по редкоземельным металлам

09:43

Британия и Франция готовятся к размещению войск в Украине: WSJ раскрыл детали

09:35

Финансовый гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта

09:14

Трамп, "минимизация убытков" и новая субъектностьмнение

Реклама
09:06

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта: Ракам - обновление, Львам - успех

09:05

У Трампа пошли на уступки: в США раскрыли два условия сделки по ископаемым

08:53

Российские дроны атаковали ночью Киев, дома и машины горели в трех районах

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 февраля (обновляется)

08:38

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:34

"На следующей неделе": у Трампа назвали неожиданный срок окончания войны

06:05

Тектонические сдвиги геополитики: почему старым правилам пришел конецмнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 23

05:00

Женщина услышала треск, а через минуту была удивлена тем, что "влетело" в спальню

04:35

Что означает слово "кількаро": не все смогут объяснить правильное значениеВидео

03:30

Водители могут потерять права из-за отсутствия одного предмета в авто

01:04

Знают далеко не все: какие функции выполняют непонятные кнопки на пульте

22 февраля, суббота
23:40

Россия атаковала Украину ракетами и БпЛА: есть жертва и пострадавшиеВидео

23:12

Ударит ли 24 февраля РФ "Орешником": появился прогноз искусственного интеллекта

23:01

Цены рванут вверх уже в марте: в Украине подорожает очень популярный продукт

22:07

Украина передала США вариант соглашения по ископаемым: в СМИ раскрыли детали

22:02

Штраф в 16 000 гривен: водителей Украины начали наказывать за странное нарушение

21:46

О чем объявит Путин 24 февралямнение

21:45

Путин может "закрыть СВО" в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

21:00

"Путин планирует забрать не только Украину": какие еще три страны хочет себе РФ

Реклама
20:40

Исхудавшая Катерина Варнава назвала свой диагноз

20:38

Второй раунд переговоров между США и РФ скоро стартует: Трамп назвал место и дату

19:58

Цены "взлетят" до 5%: в марте несколько овощей "ударят по карману" украинцев

19:44

Доллар пошел на взлет: экономист сказал, каким будет курс валют в марте

19:12

ВСУ атаковали супер-ценный объект РФ: Генштаб удивил, что удалось поразить

18:44

Трагедия для мира рок-музыки: в автокатастрофе погиб культовый музыкант

18:38

"Сейчас все разрушается": Горбач объяснил последствия восхищения Трампа ПутинымВидео

18:31

Выдерживает температуру Солнца: Путин сделал абсурдное заявление об Орешнике

17:39

США требуют слишком много: в CNN узнали, что не так с соглашением об ископаемых

17:35

Эксперты призвали положить в холодильник туалетную бумагу: в чем причина

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять