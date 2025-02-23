Переговоры США и РФ 25 февраля в Эр-Рияде: в Москве сделали неожиданное заявление

В России на официальном уровне попробовали заявление президента США Дональда Трампа относительно проведения переговоров между странами 25 февраля в Эр-Рияде.

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В Москве сделали неожиданное заявление о новом раунде переговоров / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Россия официально опровергла информацию о новом раунде переговоров с США 25 февраля в Эр-Рияде, о которых ранее заявил президент Дональд Трамп. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии российскому пропагандистскому изданию ТАСС.

До этого, 22 февраля в комментарии российским СМИ он сообщил, что в ближайшие 2 недели встреча между Вашингтоном и Москвой пройдет на уровне руководителей профильных департаментов, которые обсудят вопросы устранения "раздражителей" в двусторонних отношениях.

Перед этими переговорами, как отметил заместитель Лаврова, планируются консультации с участием заместителей, чтобы определить, кто именно будет представлять американскую сторону.

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Рябков также уточнил, что встреча состоится в третьей стране, однако точное место пока согласовывается.

Что этому предшествовало

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о проведении второго раунда мирных переговоров между США и Россией о прекращении войны в Украине. Встреча состоится 25 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, сообщает Euronews.

По данным издания, Трамп сделал это заявление в социальной сети C-Span, отметив, что новый раунд переговоров запланирован через неделю после первой встречи, которая также проходила в Эр-Рияде.

Первый раунд переговоров вызвал беспокойство в Киеве, поскольку украинское руководство, в частности президент Владимир Зеленский, опасается, что обсуждения могут происходить без непосредственного участия Украины и с учетом интересов Москвы больше, чем Киева.

Инициатива Трампа вызвала беспокойство и среди стран Европейского Союза, которые в ответ выразили поддержку Зеленскому и сплотились вокруг Украины.

Переговоры между Россией и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенкозаявил, что возобновление контактов между Россией и США не должно вызывать оптимизма у сторонников правящего режима в Беларуси. Как передает БелТА, он считает, что Вашингтон может попытаться внести раскол между Россией и Китаем.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Владимир Путин стремится сформировать российскую делегацию на переговорах с США таким образом, чтобы добиться для Москвы самых выгодных условий.

По словам исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, настоящей целью Путина всегда был пересмотр мирового распределения влияния. Именно это намерение лежало в основе российской агрессии против Украины, продолжающейся ещё с 2014 года.

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Кто такой Сергей Рябков? Сергей Алексеевич Рябков (род. 8 июля 1960, Ленинград) - российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России, пишет Википедия.

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