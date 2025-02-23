Почти на 15% за два месяца: цена на популярный продукт в Украине резко 'взлетит'

Цены на основные виды мясной продукции в марте продолжат расти еще до 5 процентов из-за негативных влияний войны, отмечают эксперты.

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Цена на популярный продукт в Украине резко "взлетит" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Цены на основные виды мяса в феврале выросли на 0,6 - 10,3%

Цены продолжат рост в марте еще на около 5%

Цены на некоторые виды мясной продукции в марте могут вырасти. Стоимость некоторых позиций поднимется до 5%. Об этом в комментарии Главреду рассказала ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец.

По ее словам, по состоянию на 19 февраля 2025 года розничные цены на основные виды мяса в продуктовых супермаркетах выросли на 0,6-10,3 % по сравнению с началом года. Больше всего подорожала курятина, в частности куриные бедра (+10,3 %), голени (+5,7 %) и филе (+2,6 %). Также ощутимый рост зафиксирован на свиную лопатку (+5,2 %).

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В частности, говяжьи ребра теперь стоят 175,45 грн/кг (+1,8 %), а говяжий гуляш - 313,98 грн/кг (+3,3 %). Цены на свинину также выросли: свиная грудинка - 179,30 грн/кг (+1,1 %), подчеревина - 181,50 грн/кг (+2,0 %), лопатка - 194,63 грн/кг (+5,2 %), свиные ребра - 178,97 грн/кг (+1,5 %).

Среди курятины куриная тушка подорожала до 86,75 грн/кг (+1,5 %), филе - 180,63 грн/кг (+2,6 %), бедра - 115,67 грн/кг (+10,3 %), голени - 79,50 грн/кг (+5,7 %).

Домашнее сало прибавило в цене 0,6 % и стоит 234,00 грн/кг, тогда как соленое сало, наоборот, подешевело на 2,2 % - до 242,84 грн/кг. Также зафиксировано снижение стоимости свиной шеи - она потеряла 1,2 % и сейчас стоит 259,17 грн/кг.

Наталья Копытец отметила, что уже третий год подряд ключевым фактором, который влияет на ценовую ситуацию на рынке мяса, остается полномасштабная агрессия РФ против Украины и ее негативные последствия.

"Это, в частности, потеря поголовья и производственных мощностей, объектов критической инфраструктуры и тому подобное. Кроме того, повышение цен на мясо обусловлено подорожанием кормов, электроэнергии и горюче-смазочных материалов", - подчеркнула эксперт.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в марте 2025 года ожидается дальнейший рост розничных цен на основные виды мяса - говядину, свинину и курятину - до 5 %.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2024 году в Украине зафиксировали значительный рост цен на продукцию хлебопекарной отрасли, и эта тенденция сохранится в 2025-м. Об этом в комментарии Главреду сообщила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции ННЦ "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина.

По словам эксперта молочного рынка Максима Фастеева, в январе сливочное масло подорожало почти на 34% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом за последнее десятилетие.

Что касается овощей, то, по прогнозам главного научного сотрудника Института аграрной экономики Инны Сало, в марте 2025 года их цены останутся относительно стабильными, хотя отдельные виды могут подорожать до 5%.

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