Россия "хрупкая изнутри": назван шанс на победу Украины в войне

Фактор наличия ядерного оружия вряд ли станет предохранителем от возможной гражданской войны, считает Владимир Горбач.

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Украина получит шанс на победу, если в России произойдет внутренняя дестабилизация - Горбач / Главред

Что рассказал Горбач:

Россия хрупкая изнутри

Система в РФ зависит от одного человека

Дестабилизация в РФ, возможно, станет шансом Украины на победу

Россия обладает определенными разрушительными ресурсами, но она хрупкая изнутри. Система построена так, что если что-то происходит с тем, кто на верхушке, рушится вся структура власти. Дестабилизация ситуации из-за поражения в войне и гражданская война на территории страны-агрессора, возможно, дадут Украине шанс на победу. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что устойчивость системы зависит исключительно от стабильности человека, который на верхушке всей пирамиды.

"Россия как таковая, а особенно при президентстве Путина, изображает из себя могущественную силу. Она действительно обладает определенными разрушительными ресурсами и действительно способна мобилизовать свое население на войну через использование этих ресурсов, прежде всего, финансовых. Но она хрупкая изнутри. Россия является империей по принципу устройства, а уязвимая точка – это сам император. Если что-то происходит с самим императором, вся структура, вся пирамида перестает быть управляемой, потому что начинается борьба за то, кто заберется наверх, на вершину пирамиды. И на это уходит время: месяцы, годы, а иногда даже десятилетия", - объяснил Горбач.

По его словам, Россия хрупка изнутри, и если случится поражение во внешней войне, не исключена война внутри страны, и это станет шансом Украины на победу.

Смотрите чат на Главреде с Владимиром Горбачем:

"То есть Россия хрупкая изнутри. И если этот слом произойдет из-за поражения во внешней войне, это будет признаком того, что не такие русские всесильные, как они думают и говорят нам, пытаясь убедить через свою пропаганду во всемогуществе России и ее непобедимости из-за ядерности. Ну и что, что Россия ядерная? Если там будет гражданская война, кто будет обращать внимание на то, ядерная она или нет? Будут воевать, и все. И это станет их слабостью, когда деструкция и насилие перекинутся внутрь российской системы.

Собственно, в этом и заключается наш шанс на победу. Он не гарантирован для нас и не очень вероятен в ближайшей перспективе, но он вероятен. Я бы не отвергал этот вариант, потому что мы живем во время, когда возможно практически все", - подчеркнул Владимир Горбач.

Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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