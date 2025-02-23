Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия "хрупкая изнутри": назван шанс на победу Украины в войне

Андрей Ганчук
23 февраля 2025, 11:10
119
Фактор наличия ядерного оружия вряд ли станет предохранителем от возможной гражданской войны, считает Владимир Горбач.
Владимир Горбач, помощь США
Украина получит шанс на победу, если в России произойдет внутренняя дестабилизация - Горбач / Главред

Что рассказал Горбач:

  • Россия хрупкая изнутри
  • Система в РФ зависит от одного человека
  • Дестабилизация в РФ, возможно, станет шансом Украины на победу

Россия обладает определенными разрушительными ресурсами, но она хрупкая изнутри. Система построена так, что если что-то происходит с тем, кто на верхушке, рушится вся структура власти. Дестабилизация ситуации из-за поражения в войне и гражданская война на территории страны-агрессора, возможно, дадут Украине шанс на победу. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что устойчивость системы зависит исключительно от стабильности человека, который на верхушке всей пирамиды.

"Россия как таковая, а особенно при президентстве Путина, изображает из себя могущественную силу. Она действительно обладает определенными разрушительными ресурсами и действительно способна мобилизовать свое население на войну через использование этих ресурсов, прежде всего, финансовых. Но она хрупкая изнутри. Россия является империей по принципу устройства, а уязвимая точка – это сам император. Если что-то происходит с самим императором, вся структура, вся пирамида перестает быть управляемой, потому что начинается борьба за то, кто заберется наверх, на вершину пирамиды. И на это уходит время: месяцы, годы, а иногда даже десятилетия", - объяснил Горбач.

По его словам, Россия хрупка изнутри, и если случится поражение во внешней войне, не исключена война внутри страны, и это станет шансом Украины на победу.

Смотрите чат на Главреде с Владимиром Горбачем:

"То есть Россия хрупкая изнутри. И если этот слом произойдет из-за поражения во внешней войне, это будет признаком того, что не такие русские всесильные, как они думают и говорят нам, пытаясь убедить через свою пропаганду во всемогуществе России и ее непобедимости из-за ядерности. Ну и что, что Россия ядерная? Если там будет гражданская война, кто будет обращать внимание на то, ядерная она или нет? Будут воевать, и все. И это станет их слабостью, когда деструкция и насилие перекинутся внутрь российской системы.

Собственно, в этом и заключается наш шанс на победу. Он не гарантирован для нас и не очень вероятен в ближайшей перспективе, но он вероятен. Я бы не отвергал этот вариант, потому что мы живем во время, когда возможно практически все", - подчеркнул Владимир Горбач.

Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Будет ли распад России – прогнозы аналитиков для Главреда:

Как сообщал Главред, нардеп, историк, бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович ранее говорил, что развал России является вероятным сценарием. Но если распад будет неконтролируемым, появится риск ядерного терроризма.

История циклична, а РФ способна повторить судьбу Советского Союза, предположил бывший замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун. По мнению аналитика, Россия будет трещать по швам из-за внутренних противоречий.

Процесс распада России может начаться раньше, чем ожидалось, полагает бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, к такой ситуации могут привести проблемы в экономике. Однако пока сложно сказать, в каком именно регионе начнутся резонансные события.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Горбач война России и Украины гражданская война в России
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Рекорд с начала войны: Зеленский раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

Рекорд с начала войны: Зеленский раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

11:32Война
У Зеленского сделали прогноз о соглашении с США по редкоземельным металлам

У Зеленского сделали прогноз о соглашении с США по редкоземельным металлам

09:57Политика
Британия и Франция готовятся к размещению войск в Украине: WSJ раскрыл детали

Британия и Франция готовятся к размещению войск в Украине: WSJ раскрыл детали

09:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Штраф в 16 000 гривен: водителей Украины начали наказывать за странное нарушение

Штраф в 16 000 гривен: водителей Украины начали наказывать за странное нарушение

Загадка для самых умных: где 3 различия между изображениями мужчины

Загадка для самых умных: где 3 различия между изображениями мужчины

Накроет весенняя погода: стала известна точная дата потепления в Украине

Накроет весенняя погода: стала известна точная дата потепления в Украине

Китайский гороскоп на сегодня 23 февраля: Тиграм - споры, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 23 февраля: Тиграм - споры, Свиньям - стресс

Путин может "закрыть СВО" в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

Путин может "закрыть СВО" в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

Последние новости

11:49

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Кроликам - конфликт, Козлам - месть

11:48

24 февраля: начало Масленицы, день ангела и что нельзя делать

11:32

Рекорд с начала войны: Зеленский раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

11:10

Россия "хрупкая изнутри": назван шанс на победу Украины в войнеВидео

11:03

Любовный гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостСотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпост
10:51

РФ замедляет наступление, но укрепляет позиции с помощью Трампа - The Telegraph

09:57

У Зеленского сделали прогноз о соглашении с США по редкоземельным металлам

09:43

Британия и Франция готовятся к размещению войск в Украине: WSJ раскрыл детали

09:35

Финансовый гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта

Реклама
09:14

Трамп, "минимизация убытков" и новая субъектностьмнение

09:06

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта: Ракам - обновление, Львам - успех

09:05

У Трампа пошли на уступки: в США раскрыли два условия сделки по ископаемым

08:53

Российские дроны атаковали ночью Киев, дома и машины горели в трех районах

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 февраля (обновляется)

08:38

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:34

"На следующей неделе": у Трампа назвали неожиданный срок окончания войны

06:05

Тектонические сдвиги геополитики: почему старым правилам пришел конецмнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 23

05:00

Женщина услышала треск, а через минуту была удивлена тем, что "влетело" в спальню

04:35

Что означает слово "кількаро": не все смогут объяснить правильное значениеВидео

Реклама
03:30

Водители могут потерять права из-за отсутствия одного предмета в авто

01:04

Знают далеко не все: какие функции выполняют непонятные кнопки на пульте

22 февраля, суббота
23:40

Россия атаковала Украину ракетами и БпЛА: есть жертва и пострадавшиеВидео

23:12

Ударит ли 24 февраля РФ "Орешником": появился прогноз искусственного интеллекта

23:01

Цены рванут вверх уже в марте: в Украине подорожает очень популярный продукт

22:07

Украина передала США вариант соглашения по ископаемым: в СМИ раскрыли детали

22:02

Штраф в 16 000 гривен: водителей Украины начали наказывать за странное нарушение

21:46

О чем объявит Путин 24 февралямнение

21:45

Путин может "закрыть СВО" в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

21:00

"Путин планирует забрать не только Украину": какие еще три страны хочет себе РФ

20:40

Исхудавшая Катерина Варнава назвала свой диагноз

20:38

Второй раунд переговоров между США и РФ скоро стартует: Трамп назвал место и дату

19:58

Цены "взлетят" до 5%: в марте несколько овощей "ударят по карману" украинцев

19:44

Доллар пошел на взлет: экономист сказал, каким будет курс валют в марте

19:12

ВСУ атаковали супер-ценный объект РФ: Генштаб удивил, что удалось поразить

18:44

Трагедия для мира рок-музыки: в автокатастрофе погиб культовый музыкант

18:38

"Сейчас все разрушается": Горбач объяснил последствия восхищения Трампа ПутинымВидео

18:31

Выдерживает температуру Солнца: Путин сделал абсурдное заявление об Орешнике

17:39

США требуют слишком много: в CNN узнали, что не так с соглашением об ископаемых

17:35

Эксперты призвали положить в холодильник туалетную бумагу: в чем причина

Реклама
17:27

На ЧАЭС зафиксирован новый очаг тления: раскрыта правда о радиационном фоне

17:13

Алину Кабаеву жестко кинули в России

16:50

Трамп имитирует невменяемость: названо главное требование от США к ЕвропеВидео

16:39

Украина ожидает новые истребители F-16 от Нидерландов в этом году - Зеленский

16:18

Завершение или продолжение: Горбач сказал, к какой фазе движется война в УкраинеВидео

15:58

Загадка для самых умных: где 3 различия между изображениями мужчины

15:56

Может быть очень опасным: как быстро избавиться от запаха секонд-хенда

15:53

Деруны в горшочках: Ярославский показал, как сделать привычное блюдо шедевром

15:22

В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в представителя ТЦК - подробностиФото

15:14

Трамп сделал новое заявление о цифрах помощи Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять