Индексация пенсий, дешевые лекарства и аннулирование медицинских деклараций: что меняется для украинцев с 1 марта

Гражданам Украины в марте стоит подготовиться к ряду нововведений.

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Украинцев в марте ожидают нововведения / Коллаж Главред

Март принесет украинцам много новаций. Главред узнавал, чего ждать в начале весны.

Индексация пенсий 2025 - у кого повысятся выплаты в марте

С 1 марта 2025 года в Украине проведут индексацию пенсий. Точный размер повышения пенсий в 2025 году пока неизвестен, однако порядок расчета коэффициента индексации пенсий определен частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ему, формула для расчета учитывает инфляцию за 2024 год.

Коэффициент повышения и порядок проведения индексации пенсий должно рассчитать Минсоцполитики и утвердить Кабмин / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коэффициент повышения и порядок проведения индексации пенсий вскоре должно рассчитать Минсоцполитики и утвердить Кабмин. Не исключено, что коэффициент будет отличаться от рассчитанного по формуле.

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Стоит заметить, что повышение будет касаться только суммы пенсии без учета надбавок. Индексация не коснется тех украинцев, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, поскольку их выплаты считаются актуальными.

Минимальная и максимальная допустимая сумма доплаты после проведения индексации - это 100 и 1500 грн соответственно.

Некоторые декларации с семейными врачами аннулируют - кого это будет касаться

Согласно постановлению Кабмина №1503, с 1 марта 2025 года в Украине начнут проверять действие деклараций с семейными врачами. В результате в случае несоответствия данных в медицинской системе и государственных реестрах, некоторые декларации могут стать неактивными.

Согласно документу, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет верифицировать данные пациентов, а Министерство финансов будет финансировать услуги только по активным декларациям.

В первую очередь будут проверять декларации:

несовершеннолетних - если ребенок получил ID-карту, нужно обновить его данные вместо свидетельства о рождении;

лиц, которые меняли документы - в случае изменения фамилии, паспорта или номера телефона необходимо обновить информацию;

пациентов, которые заключили декларацию в 2018, когда налоговый код не был обязательным и может отсутствовать в базе;

тех, кто не обращался к врачу более трех лет.

Для того, чтобы проверить декларацию, нужно:

просмотреть свои медицинские документы, где содержится информация о враче;

обратиться в регистратуру медучреждения для уточнения данных;

проверить декларацию в личном кабинете электронной медицинской системы (например, HELSI);

обратиться в контакт-центр НСЗУ.

Напомним, что действующая декларация предоставляет бесплатные консультации с врачом, анализы крови и мочи, измерение уровня глюкозы и холестерина, флюорографию, кардиограмму, а также тесты на гепатиты и ВИЧ.

Цены на лекарства в марте - какие препараты подешевеют

С 1 марта вступает в силу декларация, подписанная украинскими фармацевтическими производителями по снижению и стабилизации цен на лекарственные средства. Согласно документу, подписанты согласились снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных украинских лекарств на 30 процентов.

Как сообщили в Минздраве, в список вошли лекарства, которые применяются при кашле и простудных заболеваниях, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие, глазные капли, назальные спреи и другие. С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, причиной для подписания декларации стало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое введено в действие Указом Президента Украины №82/2025. Документ содержит четкий пошаговый план снижения и стабилизации цен на лекарственные средства. В частности, предусмотрено введение ряда регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции на фармацевтическом рынке.

Ряд популярных лекарств подешевеет в марте - Минздрав опубликовал список / УНИАН

Новые фискальные чеки - будут ли работать АЗС

В конце декабря 2024 года Министерство финансов издало приказ №674, согласно которому до 1 марта 2025 года продлили возможность исправить программное обеспечение для регистраторов расчетных операций (РРО) и программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) для внедрения новых типов фискальных чеков. В случае несоблюдения новых требований, АЗС могут оштрафовать на 150% стоимости проданного топлива.

Ранее нардеп Нина Южанина сообщила, что ни один РРО не может быть доработан и обновлен, поскольку Нацбанк, Минфин и ГНС не утвердили новый протокол передачи информации от РРО в ГНС с учетом новой формы фискального чека.

"Подчеркиваю, что на АЗС разрешено использовать исключительно традиционные (аппаратные) РРО, следовательно, с 1 марта АЗС должны или прекратить продавать топливо и закрыться, или будут работать с нарушением закона и получат штраф в размере 150% стоимости проданного топлива", - заявила Южанина.

Однако, по словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, Минфин своим приказом буквально месяц 250 тысячам кассовых аппаратов на перепрошивку. Правда, налоговая не смогла дать необходимые для этого объяснения провайдерам по обслуживанию этих аппаратов.

"Итак, есть потребность в переносе сроков применения изменений. Не думаю, что это проблема, когда речь идет об остановке всей торговли в стране. Уверен, все сделают свою работу - и бизнес, и чиновники", - уточнил Куюн.

Курс доллара - каким он будет в марте 2025 года

По словам кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, после достижения своего минимального курса на межбанковском валютном рынке, гривна начала укрепляться. Однако, вряд ли укрепление будет длительным.

"Все факторы, которые ранее способствовали девальвации гривны, остаются в силе. Война в Украине продолжается, враг наносит удары по предприятиям, объектам инфраструктуры и жилью граждан. Индустриальные регионы страны, либо оккупированы, либо находятся под обстрелами. Промышленные предприятия часто отключают от электроэнергии, что уменьшает производство продукции и повышает ее себестоимость", - уточняет Хмелевский.

Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Эксперт объясняет, что потенциал укрепления гривны является ограниченным. В частности, спрос на валюту значительно сократился на фоне снижения деловой активности в январе-феврале. Но в любой момент спрос может снова вырасти.

"Любая негативная новость относительно военных действий, повреждения критической инфраструктуры, обострения политического противостояния в Украине может стать толчком к росту спроса на валюту и девальвации гривны. Дефицит внешней торговли остается угрожающим, его финансируют за счет продажи валютных резервов. Стабильность валютного курса полностью зависит от поступления иностранных кредитов. Очевидно, что от США в 2025 г. Украина денег не получит, поэтому приходится надеяться, что Европа не уменьшит объемы финансирования, что позволит поддерживать объемы валютных резервов и стабильность валютного курса", - отмечает эксперт.

В марте курс доллара к гривне будет колебаться в пределах 41,7 - 43,0 грн за доллар - эксперт / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Хмелевский добавляет, что валютный курс полностью определяется НБУ, поэтому изменения валютного курса в марте будут зависеть от траектории девальвации гривны, которую он определил.

"Судя по всему, Нацбанк не будет проводить ускоренную девальвацию гривны, пытаясь сдержать инфляцию. В марте курс доллара к гривне на межбанке будет колебаться в пределах 41,7 - 43,0 грн за доллар. Курс евро будет колебаться на межбанке в пределах 43,0 - 45,0 грн за евро", - резюмировал Хмелевский.

В то же время, по мнению председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, сегодня в Украине нет особых рисков для существенного изменения курса гривны в обоих направлениях - как девальвации, так и ревальвации.

Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

"Курс в условиях полномасштабной войны остается относительно стабильным. Эта стабильность обеспечивается прежде всего внешней финансовой помощью, которую Украина получает из многих источников: от международных финансовых институтов и правительств десятков стран. Это позволило Национальному банку Украины во время войны сформировать рекордные золотовалютные резервы - самые большие в истории Украины, даже больше, чем в лучшие мирные годы. Именно благодаря этому, в частности, обеспечивается стабильность курса. Еще одним ключевым фактором является восстановление украинского экспорта, который уже фактически вышел на довоенный уровень", - считает Новак. По его словам, если ситуация сохранится на нынешнем уровне, сильных скачков курса не ожидается.

Какими будут цены на продукты в марте

Как рассказал Главреду ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Иван Свиноус, весенние месяцы являются началом периода "большого молока", характеризующегося ростом предложения на рынке молока и молокопродуктов. Рост предложения молока при ограниченном спросе в результате низкой покупательной способности населения приводит к снижению закупочных цен на продукт независимо от его сорта.По его словам, основными факторами, сдерживающими снижение закупочных цен на молоко, поступающее на переработку от хозяйств корпоративного сектора аграрной экономики, являются удорожание энергоносителей и инфляционные процессы в экономике страны, а также дефицит высококачественного молочного сырья.

"Дальнейший рост цен на электроэнергию, горючее и другое входящее материальное ресурсы, используемые для производства молочных продуктов, будут сдерживать существенное снижение цен на них в розничной сети. Однако, учитывая ограниченность покупательной способности населения, а также специфическую характеристику молокопродукции – ограниченный срок ее реализации – прогнозируется незначительное снижение розничных цен – до 5%. Следовательно, стоимость молока пастеризованного жирностью 2,5% может составлять в марте 2025 года 39,4 грн/кг (-2,5%), масло сливочное жирностью 72,5% - 328,6 грн/кг (-5%), сыр кисломолочный 9% - 152 грн (-4%)".

Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало отмечает, что на динамику цен на овощные существенно влияют сезонные колебания, оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы горючее. Следовательно, по ее словам, в марте 2025 года ожидается незначительное сезонное подорожание овощей - до 5%.

"Прежде всего, из-за потери качественных показателей, связанных преимущественно со сложностями хранения, наиболее заметно могут вырасти цены на белокочанную капусту – до 52,5 грн/кг (+2%), а также на морковь – до 36 грн/кг (+2,6%). Цена на картофель может вырасти до 33 грн/кг (+3,6 %), что, конечно, будет зависеть от объемов снабжения, условий хранения и логистики. Цена на лук репчатый, при достаточном уровне предложения, будет оставаться практически устойчивой – до 16 грн/кг", – уточнила эксперт.

Также подорожание касается хлебобулочных изделий и мясных продуктов – 3-4% и 5 процентов соответственно.

Переход на летнее время 2025 - будут ли переводить часы

16 июля 2024 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4201, который предусматривает отмену перехода с зимнего на летнее время. В пояснительной записке к законопроекту указано, что отмена перехода с зимнего на летнее время будет способствовать защите здоровья населения. Однако президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал документ, поэтому перевод часов остается в силе и состоится 30 марта в 3 часа ночи по киевскому времени. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

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