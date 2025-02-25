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Большое поражение: в ЦПД сказали, почему Путин хочет продать США ресурсы России

Мария Николишин
25 февраля 2025, 11:29
1865
Россия распродает свое национальное богатство, поскольку все остальные ресурсы она уже потратила на войну.
Большое поражение: в ЦПД сказали, почему Путин хочет продать США ресурсы России
Путин распродает ресурсы России / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Главное из заявления Коваленко:

  • Россия потерпела большое геополитическое поражение
  • Это сделало Россию еще более зависимой от Китая
  • РФ рано или поздно заплатит за войну собственными ресурсами

Российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины с надеждой на быструю победу. Однако, это привело к большому геополитическому поражению для России. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Путин начал войну против Украины, надеясь на молниеносную победу, которая бы укрепила позиции России как "лидера многополярного мира". Но его план не оправдался. Вместо того, чтобы закрепить влияние России на международной арене, эта война стала большим поражением, изменившим геополитический ландшафт.

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"Провал "СВО" сделал Россию еще более зависимой от Китая, который теперь диктует свои условия. Это то, против чего предостерегал Запад Бжезинский в своей "Великій шахівниці" еще в 1997 году, как и против союза РФ с Ираном. Но можно ли назвать сейчас отношения РФ с Китаем и Ираном полноценным союзом? Пока нет - Россия просто сырьевой придаток и территория сбыта", - подчеркнул он.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что в отличие от России, Украина выстояла, сохранив свою независимость и продолжая борьбу.

"Сегодня Украина имеет одну из сильнейших армий в мире, что делает ее важным игроком на международной арене", - подчеркнул он.

Коваленко также добавил, что Россия рано или поздно заплатит за эту войну собственными ресурсами. Потеряв способность вести долговременное противостояние без серьезных стратегических потерь, она уже не может компенсировать убытки. Захват украинских территорий не будет признан юридически, и рано или поздно Украина восстановит контроль над своими землями.

Отмечая изменения в геополитическом контексте, он также отметил, что Россия, вместо того, чтобы стать мостом между Китаем и Западом, превратилась в поле битвы между этими двумя силами.

"Заявления Путина относительно редкоземельных металлов для США является доказательством того, что Россия больше не является независимым игроком, а стала экономической зависимой территорией, которую активно используют более сильные страны. В конце концов, Россия распродает свое национальное богатство, поскольку все остальные ресурсы она уже потратила на войну. Это станет ее наследием - обанкротившаяся страна, потерявшая свое стратегическое значение на международной арене", - подытожил руководитель ЦПД.

Большое поражение: в ЦПД сказали, почему Путин хочет продать США ресурсы России
Редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Заявление Путина о редкоземельных металлах - что известно

Напомним, как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности сотрудничать с иностранными партнерами в сфере редкоземельных металлов на временно оккупированных украинских территориях.

Также, по его мнению, Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например, в Красноярском крае.

В то же время, Соединенные Штаты Америки хотят подписать соглашение с Украиной по полезным ископаемым, однако в документе до сих пор не предусмотрены гарантии безопасности.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

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