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"Есть веская причина": Макрон выступил за возобновление контактов с Путиным

Марина Фурман
24 февраля 2025, 23:49
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Президент Франции напомнил, что прекратил общаться с лидером Кремля после военных преступлений РФ в Украине.
Макрон, Путин
Макрон сделал заявление о возобновлении переговоров с Путиным / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, УНИАН

Ключевые тезисы Макрона:

  • Сейчас есть веская причина для возобновления контактов и переговоров с Путиным
  • Если РФ нарушит соглашение, она будет иметь дело со всеми участниками переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас есть веская причина для возобновления контактов и переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по итогам встречи в Белом доме 24 февраля, передает Le Figaro.

"Я прекратил общение с Путиным после Бучи и его военных преступлений, но сейчас в США новая реальность и новая администрация - эта дискуссия может быть полезной", - отметил Макрон.

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Он напомнил, что мировые лидеры уже имели опыт переговоров с Россией. В 2014 году также велись мирные переговоры с Путиным.

"Но из-за отсутствия гарантий - в частности, гарантий безопасности - Путин нарушил этот мир", - подчеркнул Макрон.

В то же время президент Франции подчеркнул, если РФ нарушит соглашение о мире - она будет иметь дело со всеми странами, которые участвовали в переговорах.

"И это будет совсем другая история", - сказал Макрон.

Заявления Макрона относительно войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся с президентом США Дональдом Трампом. Политики договорились координировать свой подход в попытке повлиять на мирный план главы Белого дома и выступят с единым посланием по Украине.

Позже выяснилось, что Макрон провел встречу с американским лидером. На пресс-конференции президент Франции раскрыл сценарий введения миротворцев в Украину. Он заверил, что войска не обязательно будут располагаться "на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия".

Кроме того, на пресс-конференции с Трампом, Эммануэль Макрон заявил, что надеется на "сильное" американское вмешательство для гарантирования мира.

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Отношения между Макроном и Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин имели хорошие рабочие отношения до того, как РФ вторглась в Украину в феврале 2022 года.

Даже после начала полномасштабного вторжения РФ Макрон выступал за диалог с Москвой для поиска мирного решения и поддерживал идею о "гарантиях" для РФ в будущей концепции безопасности Европы.

В феврале 2024 года Макрон занял "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.

Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Макрон сменил риторику, поскольку хозяин Кремля обманул его - теперь президент Франции не доверяет Путину.

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