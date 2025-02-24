Есть два события, которые изменили планы РФ и ход войны - Буданов

Буданов отметил, что после боев в Ирпене началось отступление оккупантов.

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Бои за Гостомель и Мощун / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, Википедия

Главное из заявления Буданова:

Бои за Гостомель и Мощун изменили ход войны

Если бы пал Мощун, россияне бы зашли в Киев

Бои за Гостомель и Мощун помешали стране-агрессору России осуществить план взять "Киев за три дня". Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Укринформу.

По его словам, эти бои изменили ход российской операции.

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"Сердцем плана была высадка тактического воздушного десанта посадочным способом на полосе в Гостомеле. И самолеты были в воздухе. Это всем известные факты. Но в конце концов мы разрушили эти планы вместе с подразделениями Нацгвардии, которые были там в пункте постоянной дислокации, принимали первые бои. И в конце концов сделали условия, при которых россияне так и не смогли посадить туда ни одного самолета", - подчеркнул он.

Буданов подчеркнул, что вторым был Мощун, и если бы упал Мощун, россияне бы зашли в Киев.

Кроме того, еще одним значимым событием глава ГУР называет бои в Ирпене, которые частично разделили группировку россиян и после этого началось отступление оккупантов.

Война в Украине - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным относительно окончания войны в Украине.

В то же время, президент Владимир Зеленский надеется, что закончить войну в Украине получится уже в этом году.

Кроме того, секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявил, что война в Украине может завершиться на следующей неделе. По его словам, Трамп и его команда сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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