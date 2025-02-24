Есть два события, которые изменили планы РФ и ход войны - Буданов

Главное из заявления Буданова:
- Бои за Гостомель и Мощун изменили ход войны
- Если бы пал Мощун, россияне бы зашли в Киев
Бои за Гостомель и Мощун помешали стране-агрессору России осуществить план взять "Киев за три дня". Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Укринформу.
По его словам, эти бои изменили ход российской операции.
"Сердцем плана была высадка тактического воздушного десанта посадочным способом на полосе в Гостомеле. И самолеты были в воздухе. Это всем известные факты. Но в конце концов мы разрушили эти планы вместе с подразделениями Нацгвардии, которые были там в пункте постоянной дислокации, принимали первые бои. И в конце концов сделали условия, при которых россияне так и не смогли посадить туда ни одного самолета", - подчеркнул он.
Буданов подчеркнул, что вторым был Мощун, и если бы упал Мощун, россияне бы зашли в Киев.
Кроме того, еще одним значимым событием глава ГУР называет бои в Ирпене, которые частично разделили группировку россиян и после этого началось отступление оккупантов.
Война в Украине - что известно
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным относительно окончания войны в Украине.
В то же время, президент Владимир Зеленский надеется, что закончить войну в Украине получится уже в этом году.
Кроме того, секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявил, что война в Украине может завершиться на следующей неделе. По его словам, Трамп и его команда сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны.
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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