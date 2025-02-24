Продлится ли война в Украине еще три года: Зеленский сделал важное заявление

Россияне не вернутся, если Украина будет в ЕС и НАТО.

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Зеленский о завершении войны в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления президента:

Возможно, войну удастся закончить уже в этом году

Россия может вернуться и напасть через 10 лет

Президент Владимир Зеленский надеется, что закончить войну в Украине получится уже в этом году. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам пленарного заседания Поддерживай Украину в Киеве.

Так, норвежский журналист отметил, что Украина пережила три года полномасштабной войны, и спросил, какими Зеленский видит следующие три года. Президент ответил, что надеется, что эти годы будут без войны.

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"Мы надеемся, что мы сможем закончить войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация. Я не могу говорить о трех годах", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что страна-агрессор Россия может вернуться и напасть, например, через 10 лет, если украинцы не будут готовы.

"Россияне не вернутся, если мы будем в ЕС и НАТО. И они не вернутся, если у нас будет крепкая армия и единство. Они никогда не простят миру, что не победили", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Потому что доверия к самой РФ нет.

Зеленский также отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе, назвав такие перспективы нереалистичными.

В то же время, полковник запаса Роман Свитан заявил, что нельзя допустить остановку боевых действий, ведь российский диктатор Владимир Путин использует такую паузу для доукомплектования своей оккупационной армии.

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