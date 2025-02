Мир с РФ на основе Стамбульских соглашений: в США назвали опасности для Украины

О чем говорится в отчете ISW:

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 23 февраля заявил, что стамбульские протоколы начала 2022 года могут служить ориентиром для переговоров между Россией и Украиной. В то же время соглашение, основанное на этих положениях, фактически будет означать капитуляцию Украины. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Российский лидер Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники неоднократно называли мирные переговоры в Стамбуле 2022 года оптимальной основой для будущих договоренностей. Такой формат позволил бы России навязать свои требования Западу, что фактически закрепило бы ее позиции в войне против Украины.

В марте и июне 2024 года The Wall Street Journal (WSJ) и New York Times (NYT) сообщили, что получили несколько вариантов проектов соглашений, подготовленных во время украинско-российских мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году. Документы свидетельствуют, что стороны предварительно согласовывали отказ Украины от вступления в НАТО и ее статус как постоянно нейтрального государства вне военных блоков.

Согласно этим проектам, Украине запрещалось получать иностранное оружие и размещать военный персонал других стран. Россия также требовала ограничения численности украинской армии до 85 000 военнослужащих, 342 танков и 519 артиллерийских систем, а дальность украинских ракет не должна была превышать 40 км, что создавало безопасные условия для размещения российских военных объектов у границы.

Проекты соглашений предусматривали, что гарантии безопасности Украине предоставят США, Великобритания, Китай, Франция и Россия, а Москва настаивала на включении в их перечень Беларуси. Предусматривалась также отмена всех международных соглашений Украины, которые противоречат ее нейтральному статусу, включая договоры о военной помощи.

Эти требования Россия выдвигала на начальном этапе вторжения, когда ее войска вели наступление на Киев, а также в восточных, северо-восточных и южных регионах Украины, до украинских контрнаступлений, которые привели к освобождению значительных территорий в Харьковской и Херсонской областях.

По оценкам аналитиков ISW, Украина вряд ли согласится на любое мирное соглашение, основанное на стамбульских переговорах, ведь такие договоренности фактически означали бы полную капитуляцию перед стратегическими военными целями России.

"Стамбульские переговоры фактически удовлетворили давние требования России по "денацификации" - свержению и замене демократически избранного украинского правительства и установлению пророссийского марионеточного государства - и "демилитаризации" - ограничению и сокращению украинской армии до уровня, который не позволит ей защитить себя от будущей российской агрессии", - говорится в отчете.

Также эксперты отмечают, что условия этих переговоров отвечали требованиям Кремля об отказе Украины от стремления вступить в НАТО или другие альянсы по безопасности в будущем. Владимир Зеленский в 2022 году оставил стамбульские переговоры при поддержке Европы и США, и, вероятно, отвергнет такие предложения и в 2025 году.

Напомним, как ранее сообщал Главред, США и Россия вели переговоры в течение всего периода войны, и этот процесс до сих пор продолжается. В то же время, как подчеркнул Владимир Зеленский 23 февраля во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025", решение вопроса войны в Украине без ее непосредственного участия невозможно.

Россия пытается затянуть мирные переговоры на неопределенный срок, используя ситуацию на фронте для формирования выгодных для себя условий прекращения войны. По информации The Wall Street Journal, Кремль не заинтересован в скором завершении боевых действий. Москва неоднократно применяла подобную тактику, улучшая свои позиции на переговорах за счет военных операций, в частности в Сирии и во время ялтинских переговоров в годы Второй мировой войны.

Ожидается, что до конца февраля в Саудовской Аравии состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Политический эксперт Тарас Загородний предполагает, что такие переговоры действительно могут состояться, и считает, что Украина должна действовать активно, а не занимать выжидательную позицию.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.