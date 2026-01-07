Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 8 января

Графики отключения света будут действовать в течение суток в области нескольких очередей.

https://glavred.info/energy/grafiki-otklyucheniya-sveta-dlya-kieva-i-oblasti-kakimi-budut-ogranicheniya-dtek-8-yanvarya-10730324.html Ссылка скопирована

График отключения света в Киеве 8 января / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что известно:

В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов

В Киеве и Киевской области 8 января вводят графики отключения света

В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 8 января. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

Известно, что графики будут действовать в течение суток.

видео дня

Графики отключения света в Киеве

ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 9:30 до 13:30;

очередь 1.2:

с 9:30 до 13:30;

с 20:00 до 23:30;

дежурство 2.1:

с 00:00 до 2:30;

с 9:30 до 13:30;

с 20:00 до 22:00;

смена 2.2:

с 9:30 до 13:30;

с 20:00 до 22:00;

очередь 3.1:

с 13:00 до 17:00;

с 23:30 до 24:00;

дежурство 3.2:

с 13:00 до 17:00;

дежурство 4.1:

с 2:30 до 6:00;

с 13:00 до 17:00;

дежурство 4.2:

с 13:00 до 17:00;

дежурство 5.1:

с 6:00 до 10:00;

с 16:30 до 20:30;

очередь 5.2:

с 8:00 до 10:00;

с 16:30 до 20:30;

очередь 6.1:

с 6:00 до 10:00;

с 16:30 до 20:30;

очередь 6.2:

с 6:00 до 10:00;

с 16:30 до 20:30.

Какими будут отключения – мнение эксперта

Эксперты считают, что графики отключений электроэнергии в Украине могут оставаться в силе как минимум до начала весны.

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий, отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и ремонтные работы возобновятся, существенного улучшения работы генерации и сетей до конца зимы ожидать не стоит.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Как писал Главред, во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.

Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до окончания зимнего периода не ожидается.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред