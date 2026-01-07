Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 8 января

Что известно:
- В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов
- В Киеве и Киевской области 8 января вводят графики отключения света
В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 8 января. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.
Известно, что графики будут действовать в течение суток.
Графики отключения света в Киеве
ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 9:30 до 13:30;
- очередь 1.2:
- с 9:30 до 13:30;
- с 20:00 до 23:30;
- дежурство 2.1:
- с 00:00 до 2:30;
- с 9:30 до 13:30;
- с 20:00 до 22:00;
- смена 2.2:
- с 9:30 до 13:30;
- с 20:00 до 22:00;
- очередь 3.1:
- с 13:00 до 17:00;
- с 23:30 до 24:00;
- дежурство 3.2:
- с 13:00 до 17:00;
- дежурство 4.1:
- с 2:30 до 6:00;
- с 13:00 до 17:00;
- дежурство 4.2:
- с 13:00 до 17:00;
- дежурство 5.1:
- с 6:00 до 10:00;
- с 16:30 до 20:30;
- очередь 5.2:
- с 8:00 до 10:00;
- с 16:30 до 20:30;
- очередь 6.1:
- с 6:00 до 10:00;
- с 16:30 до 20:30;
- очередь 6.2:
- с 6:00 до 10:00;
- с 16:30 до 20:30.
Какими будут отключения – мнение эксперта
Эксперты считают, что графики отключений электроэнергии в Украине могут оставаться в силе как минимум до начала весны.
Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий, отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и ремонтные работы возобновятся, существенного улучшения работы генерации и сетей до конца зимы ожидать не стоит.
Отключения света в Украине - последние новости
Как писал Главред, во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.
Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до окончания зимнего периода не ожидается.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
