Переговоры с Россией: Загородний назвал главные козыри Украины

Главные тезисы:
- Встреча Путина и Трампа может состояться
- Украина дожна удрить по РФ
- У Киева есть козыри
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп должны встретиться до конца февраля в Саудовской Аравии. Политический эксперт Тарас Загородний спрогнозировал, чего ждать Украине от этой встречи.
Во-первых, Загородний считает, что встреча может состояться. При этом Украина не должна бездействовать.
"Во время этой встречи Украина должна осуществить ракетную атаку на территорию России, давая понять: о чем бы они там ни договаривались, нас интересуют границы 1991 года. Тем более, американцы голосовали за документ в ООН, где речь идет репарациях, выведении всех российских войск с территории Украины и так далее", - сказал Загородний в интервью Главреду.
Также аналитик ответил, какие у Украины на данный момент есть в козыри на переговорах.
"Во-первых, истерика, которую закатила Европа. Она тоже хочет быть стороной переговоров. Раз так, отлично, надо подключать. Пусть США и Европа борются за то, кто из них больший патриот Украины. Пусть дают больше ресурсов. Если европейцы выделят деньги на закупку американского оружия, Трамп будет вообще счастлив: американский ВПК будет работать", - считает Загородний.
Во-вторых, по его мнению, козырем является ВПК Украины, оружие, которое, независимо от происходящего, позволяет навязывать свою повестку дня.
Смотрите видео - Тарас Загородний рассказал о плане Б Трампа по Украине:
Переговоры США и РФ - последние новости
Как сообщал Главред, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись закрытые переговоры представителей США и России, которые длились около 4,5 часов в два раунда. В США переговоры назвали "важным шагом вперед". Также согласовано создание команд, которые будут работать над прекращением войны в Украине и вопросами послевоенного урегулирования.
18 февраля Зеленский подчеркнул, что решения по завершению войны не могут приниматься без Украины. Визит украинской делегации в Эр-Рияд перенесли на 10 марта.
Тем временем президент РФ Владимир Путин стремится сделать российскую делегацию на переговорах с США максимально эффективной, чтобы достичь для России самых выгодных условий. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны.
Как сообщает NBC News со ссылкой на представителей западной разведки и представителей Конгресса США, Путин даже с учетом переговоров между РФ и США уверен, что он сможет контролировать всю Украину и иметь влияние на Европу.
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Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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