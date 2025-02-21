Переговоры с Россией: Загородний назвал главные козыри Украины

Украина не должна сидеть, сложа руки, во время переговоров Трампа и Путина.

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Встреча Путина и Трампа может состояться / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНИАН

Главные тезисы:

Встреча Путина и Трампа может состояться

Украина дожна удрить по РФ

У Киева есть козыри

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп должны встретиться до конца февраля в Саудовской Аравии. Политический эксперт Тарас Загородний спрогнозировал, чего ждать Украине от этой встречи.

Во-первых, Загородний считает, что встреча может состояться. При этом Украина не должна бездействовать.

"Во время этой встречи Украина должна осуществить ракетную атаку на территорию России, давая понять: о чем бы они там ни договаривались, нас интересуют границы 1991 года. Тем более, американцы голосовали за документ в ООН, где речь идет репарациях, выведении всех российских войск с территории Украины и так далее", - сказал Загородний в интервью Главреду.

Также аналитик ответил, какие у Украины на данный момент есть в козыри на переговорах.

"Во-первых, истерика, которую закатила Европа. Она тоже хочет быть стороной переговоров. Раз так, отлично, надо подключать. Пусть США и Европа борются за то, кто из них больший патриот Украины. Пусть дают больше ресурсов. Если европейцы выделят деньги на закупку американского оружия, Трамп будет вообще счастлив: американский ВПК будет работать", - считает Загородний.

Во-вторых, по его мнению, козырем является ВПК Украины, оружие, которое, независимо от происходящего, позволяет навязывать свою повестку дня.

Смотрите видео - Тарас Загородний рассказал о плане Б Трампа по Украине:

Переговоры США и РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись закрытые переговоры представителей США и России, которые длились около 4,5 часов в два раунда. В США переговоры назвали "важным шагом вперед". Также согласовано создание команд, которые будут работать над прекращением войны в Украине и вопросами послевоенного урегулирования.

18 февраля Зеленский подчеркнул, что решения по завершению войны не могут приниматься без Украины. Визит украинской делегации в Эр-Рияд перенесли на 10 марта.

Тем временем президент РФ Владимир Путин стремится сделать российскую делегацию на переговорах с США максимально эффективной, чтобы достичь для России самых выгодных условий. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны.

Как сообщает NBC News со ссылкой на представителей западной разведки и представителей Конгресса США, Путин даже с учетом переговоров между РФ и США уверен, что он сможет контролировать всю Украину и иметь влияние на Европу.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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