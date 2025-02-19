Путин допустил идиотскую ошибку, Трамп готовит план Б с ленд-лизом для Украины – Загородний

Келлог прошелся России серпом по одному месту: пока у Путина грезили демилитаризацией Украины, у Трампа заговорили о сокращении армии РФ, отметил Загородний.

https://glavred.info/interview/putin-dopustil-idiotskuyu-oshibku-tramp-gotovit-plan-b-s-lend-lizom-dlya-ukrainy-zagorodniy-10640648.html Ссылка скопирована

Прекращение огня к Пасхе возможно лишь в случае приказа Трампа об уничтожении Путина – Загородний / Коллаж: Главред

Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности, где среди прочего обсуждалась и тема войны в Украине. Заявления, которыми отметились на конференции представители команды Трампа, многих повергли в шок и долго будут обсуждаться что в Европе, что в Украине.

Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду рассказал, чем полезны для Украины подзатыльники, которые американцы роздали европейцам на Мюнхенской конференции по безопасности, как Келлог прошелся России серпом по одному месту, в чем заключаются план А и план Б Трампа по Украине, запустят ли США ленд-лиз для Украины, а также какую идиотскую ошибку допустил Путин.

Что вы считаете главными итогами Мюнхенской конференции по безопасности для Украины? Какие, на ваш взгляд, положительные и тревожные сигналы были даны нашей стране?

Конференция прошла отлично. Американцы всем раздали подзатыльники, и европейцы стали плакать, потому что с ними так нельзя, на что американцы сразу огласили перечень того, чем Европа может помочь, какие ресурсы и кому она должна предоставить. Впрочем, это разборки между американцами и европейцами, нас это особо не касается.

Команда Трампа ищет деньги на оборону, и делает это в меру своего понимания и воспитания. Нас тут интересует результат. Если для того, чтобы деньги на оборону появились, на европейцев нужно было наорать, значит, все правильно. Судя по тому, как забегали и засуетились в Европе, результат будет, и именно это для нас важно.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о плане Б Трампа по Украине и запуске ленд-лиза:

У нас в соцсетях начались стоны и сетования по поводу "бедных европейцев", но, ребята, нас это не должно интересовать. Нас должны интересовать конкретные ресурсы, которые приходят в Украину. Ведь, как бы там ни было, стратегическими союзниками Украины все равно остаются США и Британия. Все остальные просто подносят ресурсы. Украине любить можно только себя, свою армию и свои ракеты. Дополнительно можно любить европейские или другие страны, если они предоставляют ресурсы, рынки сбыта, оружие и прочее. Если этого нет, то – все, "любовь прошла, завяли помидоры". То есть у украинцев должно быть абсолютно циничное и практичное отношение к миру, чтобы получать необходимые ресурсы.

Судя по тому, как забегали европейцы в правильном направлении, все идет как надо. Трамп заявил, что готов продавать оружие для Украины. А после заявлений американцев в Мюнхене началась суета в Европе, значит, сигнал понят так, как нужно. Нас интересуют деньги на закупку американского вооружения. Европа не может дать Украине достаточного количества оружия, поскольку у нее нет мощного военно-промышленного комплекса, но есть деньги. Оружие есть у США, и они готовы это оружие продавать. Кстати, схема, когда европейцы выделяют деньги на закупку американского вооружения, нас больше интересует, чем торговля украинскими ресурсами (правда, пока непонятно, существуют ли эти полезные ископаемые вообще или нет).

Трамп готов продавать оружие для Украины, деньги на закупку могут выделить европейцы, утверждает Загородний / Фото: x.com/WhiteHouse

Европейцы с первого раза – после выступления главы Пентагона – не поняли, что жизнь изменилась: жирная жизнь закончилась, и нужно шевелиться. Европейцы напоминают взрослых дядек, которые получали подарки и свято верили, что они от Деда Мороза, как вдруг пришел человек, который сказал, что Деда Мороза не существует, и это вызвало у них дикую истерику. После выступления американцев в Мюнхене один немец даже расплакался, говорил срывающимся голосом, а ведь до этого этот немец был советником Меркель! То есть до этого он сидел, дерибанил российские деньги, и ему было нормально, а тут он расплакался, потому что ему надавали подзатыльников.

В действительности хорошо, что Ди Вэнс заявил о намерении США сократить присутствие в Европе. Ведь сразу возникает вопрос – а кто останется там на хозяйстве? А на хозяйстве в Европе остается украинская армия. Вместе с американской – что бы американцы ни говорили, уходить из Европы они не собираются. А вообще, это наша ниша, и мы должны ее занять. Конечно же, за европейские деньги. А американцы будут продавать оружие.

В принципе, нас устраивает такой формат обеспечения безопасности Европы украинской армией, которая не распускается после войны. Финансировать все это будут европейцы, что уже сейчас понятно, но и американцы частично будут выделять что-то из своих ресурсов.

Поэтому я считаю, что Мюнхенская конференция по безопасности прошла прекрасно. Слезами и стонами европейцев удовлетворен. Они нас вообще не должны интересовать, потому что у нас гибнут люди. Ничего страшного не случится, если европейцы чуть-чуть поплачут и перестанут заниматься ерундистикой типа "зеленой энергетики", но начнут выделять деньги на обеспечение безопасности Европы.

На ваш взгляд, Европа согласится выделять деньги на закупку американского оружия для Украины?

У Европы нет другого выхода. Европейцы должны были это понять со второго раза – после сказанного Ди Вэнсом. Да, это было грубовато, да, некрасиво. Но Трамп выбивает деньги в меру своего понимания ситуации. Чтобы мотивировать Европу, США могут ввести пошлины на европейские товары, которые поставляются в Штаты – и тогда у европейцев сразу деньги найдутся.

Обратите внимание, как только Трамп, имитируя невменяемость, заявил, что готов вырабатывать с Путиным какое-то соглашения, Шольц сразу же заявил о готовности ввести чрезвычайное положение. А что случилось, неужели полномасштабная война уже третий год идет на Европейском континенте? До этого Шольцу такая светлая мысль в голову не приходила.

Наша задача в данном случае – поддерживать все стороны для того, чтобы каждая из них соревновалась в том, кто больший патриот Украины.

После заявлений Ди Вэнса в Мюнхене в Европе засуетились, отметил Загородний / Фото: x.com/WhiteHouse

Если исходить из заявлений, которые прозвучали из уст представителей команды Трампа об Украине, как у Трампа сейчас видят план по урегулированию этого конфликта и основные условия, на которые должны будут пойти Россия и Украина?

Давайте начнем с истерик по поводу разговоров Трампа с Путиным. Трамп не снял ни одной санкции с России. Давление на Россию нарастает по нефтяной отрасли. Никто не запрещает Украине создавать свои ракеты и дроны. Никто не запрещает Украине бить по территории России. Никто не компостирует Украине мозг, как предыдущая американская администрация, по поводу того, что российские нефтеперерабатывающие заводы, оказывается, являются гражданская инфраструктурой.

Более того, Трамп готовится к плану Б, ожидая, что россияне начнут "быковать" по всем направлениям. Именно поэтому республиканцами уже зарегистрирован в Конгрессе США закон о ленд-лизе. Тема о редкоземельных металлах, о которой заговорил Трамп, тоже не случайна.

Мы должны понимать, что Зеленский сейчас торгует виртуальной реальностью: не существует подтвержденных данных о том, что ценные редкоземельные металлы действительно существуют в таком количестве в Украине, соответственно, нет гарантии, что это окупится. Если месторождение не разработано, не проинвестировано хотя бы на пять лет, его стоимость равна приблизительно нулю, потому что это большие риски: начнешь копать – и не найдешь ничего, например.

Тем не менее, Трамп принял этот пас: имитируя, что покупает реальный актив, он объясняет своему электорату, почему будет помогать Украине. Свою избирательную кампанию Трамп строил на том, что говорил, что все, что делал Байден, плохо, все критиковал: "зеленая энергетика" – плохо, помощь Украине – плохо и т.д. Если бы, например, Байден выступал за права кошек, то Трамп выступал бы против них. Теперь он должен объяснить избирателю, почему в вопросе помощи Украине он действует так же. Так что вся возня вокруг редкоземельных металлов связана как раз с этим.

Задача Трампа – прекратить войну в Украине. А дальше начинаются разные варианты: условно говоря, если ты не поступаешь так, то тебя "бьют по шее" вот так.

Наша задача – не ждать, пока будет реализован какой-то план Трампа, а делать все, чтобы воплотился наш – выход на границы 1991 года. Поэтому мы должны задавать вопрос Шмыгалю, где наши ракеты. Например, украинцы проснулись 17 февраля с плохим настроением, потому что накануне был только один наш налет на Россию, а не два. Мы своими ударами по России диктуем ход ведения переговоров. Никто в этом случае не будет обсуждать Украину без Украины, если она постоянно будет наносить удары по России. Чем больше СБУшники будут уничтожать российских НПЗ и нефтеперекачивающих станций, тем будет лучше, тем больше мы будем заявлять. Именно в этом случае мы перейдем от обсуждения позиции Рубио, то есть того, в чем стороны должны уступить, к обсуждению графика выведения войск Российской Федерации с территории Украины.

Ударами по России Украина может заставить начать обсуждать график выведения российсих войск со своей территории, убежден Загородний / Фото: Офис президента Украины

Кстати, Зеленский уже говорит о необходимости выхода на границу по состоянию 24 февраля 2022 года. И такой вариант может устроить американцев, потому что это, по сути, "ни вашим, ни нашим" и возвращение на те позиции, с которых начали. В Украине тоже закатывают истерики по поводу такой позиции, и на это я могу сказать одно: успокойтесь, во-первых, в процессе реализации решения о возвращении границам 24 февраля 2022 года американцы россиянам переломают столько костей. А, во-вторых, кто сказал, что, когда Украина выйдет на границу с Крымом, украинские войска остановятся? У Abrams и Leopard могут отказать тормоза в нужный момент, и тогда Украина пойдет в Крым. Кто в таком случае будет останавливать Украину? Кто что-то скажет? Может быть, чуть-чуть повозмущаются – мол, мы так не договаривались. У Израиля так было постоянно, и он всегда говорит "так получилось".

Так что мы сами должны контролировать вопрос проведения переговоров с помощью имеющегося у нас рычага давления – нашего оружия и наших ракет, которыми мы должны системно уничтожать российскую инфраструктуру.

Поэтому нужно не заниматься глупостями: когда украинцы начинают изучать, что говорит Маск или Трамп, переживать из-за этих европейцев и прочих. Нас это не должно интересовать, как и то, как США выбивают деньги для нашей армии у Европы. Нас должна интересовать конкретика – график производства нашего вооружения. И Шмыгаль должен отчитываться примерно так: "Я обеспечил украинскую армию так, что она наносит удары по России уже дважды в день". Именно Шмыгаль, потому что, когда говорят только об армии, это неправильно, поскольку армия воюет в рамках тех возможностей, которые предоставляют ей политики и гражданская инфраструктура. Если нет денег, пусть открывают экспорт.

Вот чем мы должны заниматься. И тогда вопрос о возвращении к границам 1991 года вполне может быть вынесен на повестку дня. В 2023 году на Ассамблее ООН был принят документ, в котором говорилось, что Россия должна покинуть все территории Украины, выплатить репарации, провести обмен пленными.

Вы сказали, что Трамп готовит план Б. Очертите кратко, как вам видятся план А и план Б Трампа? Что эти планы предусматривают?

План А предусматривает попытку по-хорошему договориться с Путиным.

О чем?

Это – вопрос. Трамп считает, что должна состояться фиксация по линии разграничения, а далее запускается процесс переговоров. Однако это категорически не устраивает Путина, потому он упрется и будет биться головой о стенку.

И тогда Трамп перейдет к плану Б.

План Б – это план Помпео, который был опубликован в прошлом году. Он предусматривает ленд-лиз для Украины на 500 млрд долларов. Кстати, Трамп говорит именно о такой сумме в контексте украинских полезных ископаемых, так что я думаю, что это цифра выскочила не случайно. Также этот план предусматривает снятие ограничений на удары по территории России и предоставление Украине всего необходимого, чтобы можно было выйти на границы 24 февраля 2022 года.

План Б рассматривается командой Трампа, и, скорее всего, именно он будет реализован. Потому что Путин и Трамп вряд ли о чем-то договорятся.

Обратите внимание, Путин публично высказал свою переговорную позицию. А одно из правил переговоров – никогда не выкладывай все карты на стол, потому что их можно будет побить. Путин, когда высказал свою переговорную позицию, выложил все свои карты на стол: потребовал отдать ему Запорожье, Херсон, всю Донецкую область, и только после этого он готов прекратить огонь. Это априори невыполнимые условия. Ведь при этом Путин еще потребует от Трампа демонтировать военную инфраструктуру НАТО в Европе, а этого точно не будет. Да, частично контингент в Европе сократят, но вряд ли Штаты полностью уйдут оттуда.

Путин допустил ошибку и выложил все карты на стол – Загородний / Фото: kremlin.ru

Потому США побьются головой о стену и поймут, что с психами вопрос не решить. А если еще Путин начнет рассказывать Трампу о Рюриковичах и печенегах, Трамп вообще выпадет в астрал. Если Такер Карлсон, который, я уверен, читает больше книг, чем Трамп, вообще не понял, о чем идет речь и при чем тут события тысячелетней давности, то Трамп совершенно юмора не оценит и решит, что Путин над ним издевается.

Так что мы должны подталкивать Трампа к плану Б и лупить по территории России.

Необходима ли сейчас России пауза в войне? Или ей выгоднее, чтобы боевые действия продолжались? То есть переговоры могут начаться, но затянутся надолго и идти будут на фоне боев?

Пока Путин у власти в России, война будет продолжаться, я в этом уверен. Путин не может остановиться, потому что он в цугцванге. Если Путин остановится, это будет явным проигрышем для него, поскольку Украина останется, ее демилитаризации не будет и пр. При этом в России будет страшный обвал экономики, потому что без военных заказов все полетит к чертовой матери. И нет европейского рынка, который мог бы компенсировать потери.

Потому Путин будет продолжать войну, хоть дела России с экономикой и плохи. А ведь еще пока нет эффекта от эмбарго на поставки российской нефти. Путину выгоднее продолжать войну в надежде, что вдруг Украина рухнет, вдруг украинцы выйдут сносить Зеленского. Кстати, на это надеются и многие наши партнеры, и они восприняли бы с удовольствием, если бы в Украине все развалилось.

Пока Путин у власти в России, война будет продолжаться – Загородний / Фото: 22 отдельная механизированная бригада

Bloomberg пишет, что администрация Трампа хочет достичь прекращение огня в Украине до Пасхи. Насколько реалистичными вы считаете такие сроки?

Если бы сегодня Трамп отдал приказ об уничтожении Путина и, например, запустил бы ракету по нему, то можно было бы ожидать, что к Пасхе что-то решится.

Других вариантов я не вижу.

Вообще, Bloomberg в последнее время запускает много странной информации, и, я подозреваю, не без участия россиян. Россияне используют различные даты окончания войны для расхолаживания украинцев, чтобы затем собраться и ударить по нам.

Спецпредставитель Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог назвал уступки, на которые должен пойти Путин для завершения войны. Уступки должны касаться территорий, а также отказа от использования вооруженных сил в будущем и уменьшение их личного состава. Насколько для России все это приемлемо? И в каком русле пойдет разговор с Россией после подобного заявления?

Все это в теории хорошо, но не ясно главное – кто все это будет контролировать.

Американцы могли бы сказать России, чтобы она сократила армию в европейской части страны и перебросила эти силы на Китай, если Путин действительно готов помогать Штатам в противостоянии Китаю. Но даже если так произойдет, все равно не ясно, кто остановит войну, как, какими будут последствия для России. Россия вообще может послать всех нафиг и сказать, что ей все это неинтересно.

Любой договор, который вы подписываете, является пустой бумагой, если нет четкого механизма принудительного выполнения этого договора. Кто принудит Россию перебросить войска, каким образом это будет происходить – под видом учений, передислокации и т.д., как проконтролировать сокращение Россией войск – на эти вопросы нет ответа. Я не верю в этот вариант, Россия ведь нарушила договор о ракетах малой и средней дальности.

Так что пока это такой себе вопрос. Но сам тон заявления мне нравится, потому что для России сказанное – как серпом по одному месту. Россияне долго говорили о демилитаризации Украины, а тут вдруг речь зашла об ограничениях армии России.

А как же быть с тем, что пишет The Telegraph о плане мира от Трампа, который якобы предусматривает, что Украина должна будет отдать России 20% своей территории?

Россияне и на это не согласны – они хотят уничтожения Украины.

Вообще, сейчас пишут о массе "планов", в том числе их выбрасывают россияне, чтобы сказать Украине, что ее предали, что Трамп ее "сливает", но все это вилами по воде писано.

Украина будет требовать выхода на границы 24 февраля 2022 года, а дальше – как карта ляжет. Может быть, вскоре речь пойдет и о границах 1991 года.

Путин публично озвучил свою переговорную позицию, и в этом состоит его дебильная ошибка, потому что теперь он не может её изменить.

Посмотрите на то, как ведет себя Трамп. Все гадают, есть ли у Трампа план по Украине, какой он и прочее. Но почему Трамп должен выкладывать этот план публично? Он что, идиот что ли? Американцы действуют тихо: ленд-лиз готовят, Ди Вэнса выпустили, играют в "плохого и хорошего полицейских", обещают санкции. Поди их пойми, где влупят, по чему. Келлог обещает санкции, давление растет. Россияне мечутся и не знают, что будет происходить. При этом американцы ведут серьезную работу по российским элитам.

РФ долго говорила о демилитаризации Украины, а теперь речь зашла об ограничениях армии России, отметил Загородний / Фото: Википедия

То есть вы считаете, что вопрос о территориальных уступках со стороны Украины стоять не будет?

Мы не должны воспринимать то, о чем идут начальные переговоры, как конечный результат. Переговоры – это поэтапный процесс, баланс сил. Чем больше Украина будет долбить по территории России во время переговоров, тем больше баланс сил будет склоняться в нашу сторону, и мы постепенно перейдем к вопросу о графике выведения российских войск с территории Украины. Все зависит от нас. Если мы не будем активничать и не будем настаивать на своем, то может быть и речь пойдет и о территориальных уступках с нашей стороны, я этого не исключаю.

Когда и в каком виде начнутся переговоры? Или все то, что мы наблюдаем сейчас, уже является стартом переговорного процесса?

Это пока такое, разговоры. Путин будет "тянуть волынку" и рассказывать сказки, чтобы обвалить Украину, поссорить ее с Европой и США. Россия уже пытается требовать полностью прекратить помощь Украине, мол, только после этого она согласится разговаривать. Это будет постоянно.

Усадят ли Зеленского и Путина за стол переговоров?

Путин не хочет разговаривать с Зеленским.

В свою очередь Зеленский ведет себя правильно, давая понять, что он готов говорить и с Путиным, мол, он хочет договариваться так сильно, что кушать не может. Зеленский понимает, что Путин не хочет переговоров. Для Путина – это чистое поражение, ведь Зеленского он считает нелегитимным. Плюс Путин так долго говорил о том, что Зеленский возглавляет неонацистское государство, что для него будет оплеухой сам факт переговоров с Зеленским за одним столом. Путин хочет говорить с США об Украине и больше ни с кем, даже с европейцами.

Переговоры с Зеленским станут для Путина оплеухой, отметил Загородний / Фото: Офис президента Украины

Путин и Трамп должны встретиться до конца февраля в Саудовской Аравии. Чего Украине ждать от этой встречи?

Это может быть.

Во время этой встречи Украина должна осуществить ракетную атаку на территорию России, давая понять: о чем бы они там ни договаривались, нас интересуют границы 1991 года. Тем более, американцы голосовали за документ в ООН, где речь идет репарациях, выведении всех российских войск с территории Украины и так далее.

Какие у Украины на данный момент есть в козыри на переговорах?

Во-первых, истерика, которую закатила Европа. Она тоже хочет быть стороной переговоров. Раз так, отлично, надо подключать. Пусть США и Европа борются за то, кто из них больший патриот Украины. Пусть дают больше ресурсов. Если европейцы выделят деньги на закупку американского оружия, Трамп будет вообще счастлив: американский ВПК будет работать.

Во-вторых, нашим козырем является наш ВПК, наше оружие, которое, независимо от происходящего, позволяет нам навязывать свою повестку дня, заставлять двигаться туда, куда нужно нам.

Вы выше упоминали об истории с редкоземельными металлами. Как вы полагаете, что Украине удастся выторговать у США за согласие на добычу этих полезных ископаемых?

Обязательства по постройке перерабатывающей промышленности, раздел прибыли, а также контингент США на территории Украины, хотя бы 5 тысяч человек. А дальше сказать: "Дональд Фредович, а наши с вами не только редкоземельные металлы, но и газ захватили россияне". Доказано, что в Украине есть огромные запасы газа. Зеленский уже говорил, что на шельфе Черного моря есть газ и нефть. Также хорошо бы Трампу заиметь и отельчик в Ялте. На этом тоже нужно играть. Американцы хотели бы по-простому решить вопрос: отдайте нам полезные ископаемые и без каких-либо обязательств, но Зеленский сказал "нет". Больший кусок пирога получит тот, кто больший патриот Украины.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред