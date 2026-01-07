В Киеве лифт сорвался вниз: СМИ узнали о пострадавшем, всплыли неожиданные детали

Важно:
- В Киеве произошла чрезвычайная ситуация, связанная с работой лифта
- По словам свидетелей, пострадавший получил травмы
В одном из деловых комплексов в центральной части Киева произошла чрезвычайная ситуация, связанная с работой лифта. В результате инцидента пострадал человек.
Очевидцы рассказали, что лифтовая кабина внезапно начала падать и пролетела несколько этажей, после чего резко остановилась. Как сообщает издание "Фокус", в лифте в тот момент находился один мужчина.
По словам свидетелей, он получил травмы. На опубликованных с места события снимках видно, что пострадавшему оказывают медицинскую помощь, у него также зафиксирована повязка.
ЧП в Киеве: в чем причина
В то же время в пресс-службе "Ощадбанка" опровергли сообщения, появившиеся в социальных сетях, о якобы неисправном лифте в торгово-офисном центре Gulliver. Представители учреждения заявили, что лифтовое оборудование находится в рабочем состоянии, исправно функционирует и регулярно проходит все необходимые проверки.
В банке уточнили, что сейчас выясняются обстоятельства, по которым на территорию комплекса была вызвана скорая помощь, и пообещали предоставить дополнительную информацию после завершения проверки.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве убрали фамилию Чайковского из названия музакадемии. Комиссия определила, что использование имени Петра Чайковского в названии учреждения является символикой российской имперской политики.
Как писал ранее Главред, в Киеве взорвалось авто возле жилых домов. Происшествие произошло в Оболонском районе столицы.
