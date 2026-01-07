В Киеве лифт сорвался вниз: СМИ узнали о пострадавшем, всплыли неожиданные детали

Очевидцы рассказали, что лифтовая кабина внезапно начала падать и пролетела несколько этажей.

В Киеве сообщили о ЧП с пострадавшим / Коллаж Киев Инфо, фото Киев Инфо

Важно:

В Киеве произошла чрезвычайная ситуация, связанная с работой лифта

По словам свидетелей, пострадавший получил травмы

В одном из деловых комплексов в центральной части Киева произошла чрезвычайная ситуация, связанная с работой лифта. В результате инцидента пострадал человек.

Очевидцы рассказали, что лифтовая кабина внезапно начала падать и пролетела несколько этажей, после чего резко остановилась. Как сообщает издание "Фокус", в лифте в тот момент находился один мужчина.

По словам свидетелей, он получил травмы. На опубликованных с места события снимках видно, что пострадавшему оказывают медицинскую помощь, у него также зафиксирована повязка.

/ Киев Инфо

ЧП в Киеве: в чем причина

В то же время в пресс-службе "Ощадбанка" опровергли сообщения, появившиеся в социальных сетях, о якобы неисправном лифте в торгово-офисном центре Gulliver. Представители учреждения заявили, что лифтовое оборудование находится в рабочем состоянии, исправно функционирует и регулярно проходит все необходимые проверки.

В банке уточнили, что сейчас выясняются обстоятельства, по которым на территорию комплекса была вызвана скорая помощь, и пообещали предоставить дополнительную информацию после завершения проверки.

