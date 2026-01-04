Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Киеве взорвалось авто возле жилых домов - есть пострадавшие

Марина Фурман
4 января 2026, 11:21
339
Происшествие произошло в Оболонском районе столицы.
взрыв внедорожника
В столице взорвался внедорожник / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

  • В Киеве взорвался внедорожник
  • В результате инцидента есть травмированные

В воскресенье, 4 января, в Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. Известно о пострадавших. Об этом сообщили в полиции.

"По предварительной информации, в результате происшествия есть травмированные. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы", - говорится в сообщении.

видео дня

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины взрыва. В полиции отметили, что более подробная информация будет обнародована позже.

Последние новости Киева

Как писал Главред, РФ готовит удар по центру Киева. Президент Владимир Зеленский убежден, что россияне придумали очевидную фейковую историю для продолжения ударов по Украине и столице.

Тем временем глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что российские оккупанты пытаются разрушить всю энергетическую инфраструктуру в Украине. При этом он утверждает, что погрузить столицу в полный блэкаут врагу будет очень трудно. Могут быть блэкауты только в отдельных районах Киева.

В то же время Попенко добавил, что новые ракетно-дронные удары российских оккупационных войск по энергообъектам Украины могут привести к увеличению графиков отключения света для населения. В Киеве продолжительность отключений света может вырасти до 18 часов в сутки.

Другие новости:

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева полиция новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Оснований ожидать мира нет": война завершится не в Украине - The Independent

"Оснований ожидать мира нет": война завершится не в Украине - The Independent

11:52Украина
Морозы до -20°C, снег и шквальный ветер: известна дата свирепого похолодания

Морозы до -20°C, снег и шквальный ветер: известна дата свирепого похолодания

11:44Синоптик
В Киеве взорвалось авто возле жилых домов - есть пострадавшие

В Киеве взорвалось авто возле жилых домов - есть пострадавшие

11:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

Последние новости

12:05

"Проходит лечение из-за контузии": Витвицкая рассказала о службе жениха-воина

12:02

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 января

11:52

"Оснований ожидать мира нет": война завершится не в Украине - The Independent

11:50

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 января

11:44

Морозы до -20°C, снег и шквальный ветер: известна дата свирепого похолодания

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
11:21

В Киеве взорвалось авто возле жилых домов - есть пострадавшие

10:48

"Несколько раз сходились": бывшая Цимбалюка раскрыла их отношения

10:31

Путин перед сложным выбором: все сценарии для диктатора рискованны - The Times

10:25

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Реклама
10:15

"Без иллюзий": эксперт раскрыл, что на самом деле стоит за назначением Буданова

10:11

Победитель "Евровидения" Дамиано Давид объявил о помолвке — кто избранница

09:25

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:20

Почему 5 января нельзя выполнять домашнюю уборку: какой церковный праздник

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 января (обновляется)

08:49

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

08:40

Гороскоп на неделю с 5 по 11 января: Львы достигнут целей, Девам - решат проблемы

08:23

Венесуэла получила исполняющего обязанности президента – кто им стал

08:10

Кремль все меньше доверяет Кадыровумнение

07:44

Украина близка к миру, но один вопрос остается открытым - NYT

06:10

Как Москва пытается доказать, что является надёжной "политической крышей" для людоедских режимовмнение

Реклама
05:12

Стюардесса раскрыла, на какие два места в самолете никогда не сядет: какая причина

04:30

Больше, чем начало белой полосы: какие знаки зодиака вскоре покорят удачу

03:37

Многие используют неправильно: как процедить макароны дуршлагом

02:31

Что нужно положить в карман от порчи: приметы в праздник 4 января

01:32

Жизнь после смерти: женщина пережила невероятный опыт и узнала о бессмертии

03 января, суббота
23:25

"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

22:55

В переговорах не будет смысла: эксперт объяснил, как остановить Путина и войну

22:32

Лорак променяла родную дочь на нового мужа: что она сделала

22:31

Энергетический удар: тревожный прогноз масштабного блэкаута в Украине

22:03

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

21:29

Перемирие даст фору Путину: названы сроки новой войны РФ с Украиной

21:16

Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

20:51

"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

20:36

Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

20:25

"Убивает много людей": Трамп неожиданно набросился на Путина из-за Украины

20:10

Закуска разлетится на ура: рецепт вкуснейших бубликов с фаршем

19:50

"Она его так любила": россияне ударом по Харькову убили молодую мать и ее сына

19:37

Конец кошмара автомобилистов: один фокус уберет лёд на стекле за секундыВидео

19:25

Яичница будет в разы вкуснее, если добавить один простой ингредиент: секрет шеф-повара

19:19

Обсуждается отставка главы СБУ Малюка: после такого решения в Кремле откупорят шампанское - источники

Реклама
19:10

Отложенная инерция: станут ли протесты в Иране новой войной на Ближнем Востокемнение

18:36

Отключение света 4 января: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:35

Вступление Украины в Евросоюз: в Кабмине раскрыли дату и главное условие

18:27

Командиры РФ давят: оккупанты массово отказываются идти на штурмы и дезертируют

17:33

Арест США диктатора Мадуро: в МИД Украины сделали громкое заявление

17:26

РФ будет страдать больше: эксперт анонсировал серьезные удары по территории врага

17:10

Полный блэкаут в Киеве: каких последствий ожидать от новых обстрелов

16:57

Зеленский меняет глав ОГА сразу в пяти областях: известны подробности

16:38

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

16:09

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять