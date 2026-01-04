В Киеве взорвалось авто возле жилых домов - есть пострадавшие

Происшествие произошло в Оболонском районе столицы.

В столице взорвался внедорожник / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

В Киеве взорвался внедорожник

В результате инцидента есть травмированные

В воскресенье, 4 января, в Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. Известно о пострадавших. Об этом сообщили в полиции.

"По предварительной информации, в результате происшествия есть травмированные. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины взрыва. В полиции отметили, что более подробная информация будет обнародована позже.

Как писал Главред, РФ готовит удар по центру Киева. Президент Владимир Зеленский убежден, что россияне придумали очевидную фейковую историю для продолжения ударов по Украине и столице.

Тем временем глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что российские оккупанты пытаются разрушить всю энергетическую инфраструктуру в Украине. При этом он утверждает, что погрузить столицу в полный блэкаут врагу будет очень трудно. Могут быть блэкауты только в отдельных районах Киева.

В то же время Попенко добавил, что новые ракетно-дронные удары российских оккупационных войск по энергообъектам Украины могут привести к увеличению графиков отключения света для населения. В Киеве продолжительность отключений света может вырасти до 18 часов в сутки.

