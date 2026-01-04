'Без иллюзий': эксперт раскрыл, что на самом деле стоит за назначением Буданова

Сергей Кузан отметил, что спецслужбы обязательно являются участниками всех переговоров - публичных и непубличных.

Кузан рассказал о новой роли Буданова

Ключевые тезисы Кузана:

Россия использует переговоры не для мира, а как часть гибридной войны

Назначение Буданова показывает, что Украина имеет свой ответ

Это сигнал и для партнеров Украины, в частности для американцев

Назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента является четким сигналом, что у Украины нет иллюзий относительно переговоров с врагом. Теперь процесс диалога будет рассматриваться исключительно сквозь призму разведки и гибридной войны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Россия использует переговоры не для мира, а как элемент давления - часть гибридной войны. Мы это видим каждый день: недавний удар по Харькову, по другим городам - параллельно с "переговорной риторикой". Это назначение показывает, что мы четко понимаем стратегию России и имеем свой ответ", - пояснил он.

Кузан добавил, что участие спецслужб является обязательным в любых переговорах - как публичных, так и непубличных.

"Речь идет о комплексном подходе: дипломатия, непубличные договоренности, элементы давления, сдерживания, даже шантаж - все то, что является частью работы спецслужб и часто незаметно для широкой публики", - отметил эксперт.

Также Кузан выделил значение этого шага для международных партнеров Украины, в частности для США. По его словам, назначение Буданова демонстрирует Вашингтону, что Украина не верит в декларативные обещания Москвы.

"Мы воспринимаем переговорный процесс через призму реальной войны, а не иллюзий. Именно через фокус ключевой спецслужбы - Главного управления разведки", - подчеркнул он.

Что известно о Кирилле Буданове

Президент Украины Владимир Зеленский 2 января 2026 года официально назначил генерал-лейтенанта Кирилла Буданова руководителем Офиса президента после отставки Андрея Ермака.

Буданов является Героем Украины и самым молодым в истории страны генерал-лейтенантом. Ранее он возглавлял Главное управление разведки и Координационный штаб по обращению с военнопленными. Он известен участием в секретных спецоперациях, более чем десятью покушениями на свою жизнь, а также рейдами на территорию оккупированного Крыма.

Назначение Буданова главой ОП - что известно

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента. По словам Зеленского, сейчас приоритетом для Украины является безопасность, развитие Вооруженных сил и дипломатический трек переговоров.

Впоследствии Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение президента Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что новая должность является для него честью и очередным уровнем ответственности перед государством, поблагодарил президента за доверие и команду ГУР МО Украины за совместную работу.

Как сообщал Главред, новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Зеленский назначил Олега Иващенко. До этого Иващенко был главой Службы внешней разведки.

