'Без иллюзий': эксперт раскрыл, что на самом деле стоит за назначением Буданова

Ключевые тезисы Кузана:
- Россия использует переговоры не для мира, а как часть гибридной войны
- Назначение Буданова показывает, что Украина имеет свой ответ
- Это сигнал и для партнеров Украины, в частности для американцев
Назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента является четким сигналом, что у Украины нет иллюзий относительно переговоров с врагом. Теперь процесс диалога будет рассматриваться исключительно сквозь призму разведки и гибридной войны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
"Россия использует переговоры не для мира, а как элемент давления - часть гибридной войны. Мы это видим каждый день: недавний удар по Харькову, по другим городам - параллельно с "переговорной риторикой". Это назначение показывает, что мы четко понимаем стратегию России и имеем свой ответ", - пояснил он.
Кузан добавил, что участие спецслужб является обязательным в любых переговорах - как публичных, так и непубличных.
"Речь идет о комплексном подходе: дипломатия, непубличные договоренности, элементы давления, сдерживания, даже шантаж - все то, что является частью работы спецслужб и часто незаметно для широкой публики", - отметил эксперт.
Также Кузан выделил значение этого шага для международных партнеров Украины, в частности для США. По его словам, назначение Буданова демонстрирует Вашингтону, что Украина не верит в декларативные обещания Москвы.
"Мы воспринимаем переговорный процесс через призму реальной войны, а не иллюзий. Именно через фокус ключевой спецслужбы - Главного управления разведки", - подчеркнул он.
Что известно о Кирилле Буданове
Президент Украины Владимир Зеленский 2 января 2026 года официально назначил генерал-лейтенанта Кирилла Буданова руководителем Офиса президента после отставки Андрея Ермака.
Буданов является Героем Украины и самым молодым в истории страны генерал-лейтенантом. Ранее он возглавлял Главное управление разведки и Координационный штаб по обращению с военнопленными. Он известен участием в секретных спецоперациях, более чем десятью покушениями на свою жизнь, а также рейдами на территорию оккупированного Крыма.
Назначение Буданова главой ОП - что известно
Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента. По словам Зеленского, сейчас приоритетом для Украины является безопасность, развитие Вооруженных сил и дипломатический трек переговоров.
Впоследствии Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение президента Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что новая должность является для него честью и очередным уровнем ответственности перед государством, поблагодарил президента за доверие и команду ГУР МО Украины за совместную работу.
Как сообщал Главред, новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Зеленский назначил Олега Иващенко. До этого Иващенко был главой Службы внешней разведки.
О персоне: Сергей Кузан
Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.
