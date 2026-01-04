Укр
"Без иллюзий": эксперт раскрыл, что на самом деле стоит за назначением Буданова

Руслана Заклинская
4 января 2026, 10:15
Сергей Кузан отметил, что спецслужбы обязательно являются участниками всех переговоров - публичных и непубличных.
'Без иллюзий': эксперт раскрыл, что на самом деле стоит за назначением Буданова
Кузан рассказал о новой роли Буданова / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube

Ключевые тезисы Кузана:

  • Россия использует переговоры не для мира, а как часть гибридной войны
  • Назначение Буданова показывает, что Украина имеет свой ответ
  • Это сигнал и для партнеров Украины, в частности для американцев

Назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента является четким сигналом, что у Украины нет иллюзий относительно переговоров с врагом. Теперь процесс диалога будет рассматриваться исключительно сквозь призму разведки и гибридной войны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Россия использует переговоры не для мира, а как элемент давления - часть гибридной войны. Мы это видим каждый день: недавний удар по Харькову, по другим городам - параллельно с "переговорной риторикой". Это назначение показывает, что мы четко понимаем стратегию России и имеем свой ответ", - пояснил он.

Кузан добавил, что участие спецслужб является обязательным в любых переговорах - как публичных, так и непубличных.

"Речь идет о комплексном подходе: дипломатия, непубличные договоренности, элементы давления, сдерживания, даже шантаж - все то, что является частью работы спецслужб и часто незаметно для широкой публики", - отметил эксперт.

Также Кузан выделил значение этого шага для международных партнеров Украины, в частности для США. По его словам, назначение Буданова демонстрирует Вашингтону, что Украина не верит в декларативные обещания Москвы.

"Мы воспринимаем переговорный процесс через призму реальной войны, а не иллюзий. Именно через фокус ключевой спецслужбы - Главного управления разведки", - подчеркнул он.

Что известно о Кирилле Буданове

Президент Украины Владимир Зеленский 2 января 2026 года официально назначил генерал-лейтенанта Кирилла Буданова руководителем Офиса президента после отставки Андрея Ермака.

Буданов является Героем Украины и самым молодым в истории страны генерал-лейтенантом. Ранее он возглавлял Главное управление разведки и Координационный штаб по обращению с военнопленными. Он известен участием в секретных спецоперациях, более чем десятью покушениями на свою жизнь, а также рейдами на территорию оккупированного Крыма.

Назначение Буданова главой ОП - что известно

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента. По словам Зеленского, сейчас приоритетом для Украины является безопасность, развитие Вооруженных сил и дипломатический трек переговоров.

Впоследствии Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение президента Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что новая должность является для него честью и очередным уровнем ответственности перед государством, поблагодарил президента за доверие и команду ГУР МО Украины за совместную работу.

Как сообщал Главред, новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Зеленский назначил Олега Иващенко. До этого Иващенко был главой Службы внешней разведки.

Читайте также:

О персоне: Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

ГУР Офис президента Кирилл Буданов Сергей Кузан
Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

