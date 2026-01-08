"Бесцельное зависание": жена Виталия Козловского рассекретила серьезный план

Юлия Бакуменко решила не терять времени даром.

Виталий Козловский жена - Юлия Бакуменко показала свежие фото с мужем и сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Юлия Козловская опубликовала свой план на ближайший год

В социальных сетях она показала, как воплощает его в жизнь

Жена и менеджер украинского певца Виталия Козловского Юлия Бакуменко поделилась планами на Новый год-2026. Ей пришлось принять непростое решение.

В своем блоге в Instagram Юлия поделилась, что хочет увеличить количество качественно проведенного времени с семьей. "План на 2026: минимум свободного времени на бесцельное зависание в телефоне. И максимум — на хорошие книги и интересные места. Начало положено: всей семьей были на выставке", - написала Бакуменко.

Жена Виталия Козловского опубликовала серию милых фото со звездным мужем и их двухлетним сынишкой. Трогательные кадры не оставили равнодушными поклонников певца и его семьи.

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

