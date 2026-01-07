Сверхсложная головоломка для гениев: найдите собаку среди медведей за 7 секунд

Эта головоломка проверяет зрение и наблюдательность.

https://glavred.info/life/sverhslozhnaya-golovolomka-dlya-geniev-naydite-sobaku-sredi-medvedey-za-7-sekund-10730333.html Ссылка скопирована

Сложная головоломка на внимательность / фото: jagranjosh

Головоломки — это изображения, которые могут обмануть даже самых наблюдательных людей. Они не только интересны, но и проверяют навыки восприятия и внимательности.

Эксперты утверждают, что люди, которые могут разгадывать такие головоломки с визуальными иллюзиями, обладают отличными навыками замечать мельчайшие детали.

В jagranjosh поделились интересной, но сложной головоломкой. В ней нужно найти собаку среди белых медведей всего за 7 секунд.

видео дня

Эта головоломка испытает глаза и мозг. Поэтому только тот, кто имеет орлиный зор, может быстро найти спрятанную собаку, пишет Главред.

Так, на изображении можно увидеть группу белых медведей в радостном настроении и в красных шапках.

Собака спряталась настолько искусно, что заметить ее смогут только те, кто может замечать даже мельчайшие детали.

Постарайтесь найти собаку / фото: jagranjosh

Вам нужно просканировать все изображение. Двигайтесь сверху вниз, а затем из стороны в сторону.

Вот небольшая подсказка: собака не находится на левой стороне изображения.

Внимательно посмотрите еще раз и попробуйте заметить ее, прежде чем закончится время.

Поздравляем вас, если вы среди тех, кто заметил собаку вовремя. Если же не получилось — не расстраивайтесь. Вы можете посмотреть ответ ниже.

Решение головоломки / фото: jagranjosh

Вас также могут заинтересовать и другие головоломки. Например, попробуйте найти 3 отличия на изображении овцы за 43 секунды.

Также у нас есть головоломка для супер сообразительных. В ней нужно найти число 623 всего за 32 секунды.

Читайте также:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред