Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Головоломка для острого зрения: нужно найти спрятанное изображение за 5 секунд

Мария Николишин
20 октября 2025, 17:43
24
Лишь 1% людей с ультра зрением могут заметить скрытый объект.
Головоломка для острого зрения: нужно найти спрятанное изображение за 5 секунд
Головоломка для самых внимательных / фото: jagranjosh

Оптическая иллюзия - это визуальное явление, когда восприятие изображения отличается от реальности. Она возникает из-за попытки мозга интерпретировать сложные узоры, контраст и пространственное расположение.

Такие головоломки проверяют IQ, наблюдательность и концентрацию, поскольку спиральная иллюзия обманывает глаза, заставляя их воспринимать движение в статических зигзагообразных узорах.

В jagranjosh поделились интересным тестом. Нужно найти скрытый объект в геометрической оптической иллюзии за 5 секунд.

видео дня

Хотя изображение полностью статичное, оно создает иллюзию закрученного или вращательного движения к центру, передает Главред.

Этот эффект создается повторяющимися зигзагообразными или шевронными узорами контрастных цветов (черного, белого, розового и голубого), расположенными концентрическими кругами.

Мозг неправильно интерпретирует эти цветовые контрасты и направления узоров как движение - поэтому кажется, что вихрь вращается внутрь или наружу.

Задача состоит в том, чтобы найти, что скрыто в этой оптической иллюзии геометрического вращающегося вихря.

Головоломка для острого зрения: нужно найти спрятанное изображение за 5 секунд
Что спрятано на картинке / фото: jagranjosh

Вы должны иметь острую концентрацию, чтобы найти спрятанный объект в этой оптической иллюзии.

Чтобы проверить себя, вы можете просмотреть правильный ответ внизу.

Головоломка для острого зрения: нужно найти спрятанное изображение за 5 секунд
Решение головоломки / фото: jagranjosh

Вы также может проверить себя, попробовав решить другие головоломки. Например, попробуйте разгадать головоломку для людей с мозгом-сканером: нужно найти клевер среди карт.

Также вы можете посмотреть головоломку для самых зорких. Лишь единицы найдут оленя за 10 секунд.

Читайте также:

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

тест по картинке оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влупит 5-градусный мороз: названы регионы, где будет бушевать непогода

Влупит 5-градусный мороз: названы регионы, где будет бушевать непогода

18:40Синоптик
Представители РФ и США встретятся совсем скоро: Reuters узнало дату

Представители РФ и США встретятся совсем скоро: Reuters узнало дату

18:05Война
Российские КАБы теперь летят гораздо дальше - в ГУР предупредили о новой угрозе

Российские КАБы теперь летят гораздо дальше - в ГУР предупредили о новой угрозе

17:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

Гороскоп на завтра 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

Гороскоп на завтра 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:40

Влупит 5-градусный мороз: названы регионы, где будет бушевать непогода

18:31

Как сохранить ясный ум в 80: открытие ученых, меняющее представление о старостиВидео

18:18

В Киеве прошла акция против коррупции на войне

18:16

Что нельзя брать в руки в праздник 21 октября: суровые приметы

18:07

Готовил теракты на севере Украины: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
18:05

Представители РФ и США встретятся совсем скоро: Reuters узнало дату

17:55

Большинство даже не догадывается: что означают наклейки с цифрами на яблоках

17:50

Российские КАБы теперь летят гораздо дальше - в ГУР предупредили о новой угрозе

17:43

Головоломка для острого зрения: нужно найти спрятанное изображение за 5 секунд

Реклама
17:19

Украинские звезды на голливудских экранах и цена секретов: 6 причин посмотреть сериал "Агентство"

17:08

Обыск в НАБУ: детектив "засветился" в схемах с оформлением элитного имущества на родственников

17:00

Три знака зодиака увидят свет в конце тоннеля: кто забудет о проблемах

16:55

Два села в Украине признаны лучшими в мире - где они находятся и чем уникальныВидео

16:53

Последствия будут фатальными: какие автомобили не стоит заправлять "до полного"

16:51

Три области Украины под особой угрозой: в ГУР раскрыли новую тактику атак РФ

16:32

Валюта внезапно обвалилась: новый курс НБУ на 21 октября

16:30

Будут дальнобойные ответы на российский террор: важные решения Ставки

16:17

Хотели возродить СССР в Украине: СБУ разоблачила сеть неокоммунистов

16:08

Невероятная намазка за копейки: готовим вкусную закуску за 5 минут

15:58

Умер фронтмен и основатель группы Green Grey - Дизель

Реклама
15:46

Путинист Киркоров признал свою ошибку как отца — что произошло с детьми

15:45

Масштабы разрушений будут больше: военный предупредил об опасности из-за новых бомб

15:38

Скоро переплюнет отметку 42 гривни: в Украине ожидается скачок курса доллара

15:33

В Кремле отреагировали на предложение Трампа и раскрыли план по Украине

15:18

Такое бывает раз в 1350 лет: небо нашей планеты посетит редкий "гость"

14:47

Можно ли носить в кошельке фотографии родных: в церкви четко ответили

14:44

Взяток на $1,6 млн: раскрыты масштабы схем с уклонистами на Закарпатье

14:40

Российская ДРГ прорвалась в центр стратегического города: детали от военных

14:08

"Новый этап в жизни": Елена Мозговая приняла трудное решение

13:56

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

13:47

"Выхаркивает последствия": актер-военный резко "проехался" по Цимбалюку

13:46

Девушка поставила коту автоматическую кормушку: пушистик придумал, как обойти систему

13:38

Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

13:37

Произошел масштабный сбой онлайн-сервисов во всем мире: что не работает

13:36

Самый простой рецепт: как приготовить шикарную шарлотку с яблокамиВидео

13:24

Работница банка в Одессе "сливала" России данные клиентов-военнослужащихФото

13:19

"Ходить, проверять, вычитывать": Виталий Козловский рассказал про ревность в браке

13:16

"Мусор": Инна Белень раскритиковала фильм с Александром Тереном

13:03

"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на РоссиюВидео

13:00

Погода на завтра 21 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

Реклама
12:51

Цены на овощи рванули вверх: в Украине дорожают популярные продукты

12:36

Не нужно менять правила: СолоХа заявила об участии в Национальном отборе

12:33

Погода готовит сюрприз: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

12:26

"Вызвали скорую": что случилось с Натальей Могилевской

12:19

Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

12:01

Не "безіменний": как на самом деле называется палец, на котором носят кольцоВидео

12:00

Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

12:00

Трамп хочет остановить Китай, власть Си Цзиньпина может ослабнуть - Кулик

11:58

"Себе не принадлежишь": Сергей Жадан рассказал о службе в ВСУ

11:42

Две "ловушки смерти": войска РФ застряли под Добропольем - The Economist

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять