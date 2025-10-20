Головоломка для острого зрения: нужно найти спрятанное изображение за 5 секунд

Лишь 1% людей с ультра зрением могут заметить скрытый объект.

Головоломка для самых внимательных / фото: jagranjosh

Оптическая иллюзия - это визуальное явление, когда восприятие изображения отличается от реальности. Она возникает из-за попытки мозга интерпретировать сложные узоры, контраст и пространственное расположение.

Такие головоломки проверяют IQ, наблюдательность и концентрацию, поскольку спиральная иллюзия обманывает глаза, заставляя их воспринимать движение в статических зигзагообразных узорах.

В jagranjosh поделились интересным тестом. Нужно найти скрытый объект в геометрической оптической иллюзии за 5 секунд.

Хотя изображение полностью статичное, оно создает иллюзию закрученного или вращательного движения к центру, передает Главред.

Этот эффект создается повторяющимися зигзагообразными или шевронными узорами контрастных цветов (черного, белого, розового и голубого), расположенными концентрическими кругами.

Мозг неправильно интерпретирует эти цветовые контрасты и направления узоров как движение - поэтому кажется, что вихрь вращается внутрь или наружу.

Задача состоит в том, чтобы найти, что скрыто в этой оптической иллюзии геометрического вращающегося вихря.

Что спрятано на картинке / фото: jagranjosh

Вы должны иметь острую концентрацию, чтобы найти спрятанный объект в этой оптической иллюзии.

Чтобы проверить себя, вы можете просмотреть правильный ответ внизу.

Решение головоломки / фото: jagranjosh

