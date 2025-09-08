Психологи 'сломали голову': только 80% уникальных людей видят оптическую иллюзию

Черная дыра на картинке вводит в заблуждение большинство людей.

https://glavred.info/life/psihologi-slomali-golovu-tolko-80-unikalnyh-lyudey-vidyat-opticheskuyu-illyuziyu-10696277.html Ссылка скопирована

Интересная оптическая иллюзия / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Laeng, Nabil, and Kitaoka

Психологи разработали оптическую иллюзию, которая настолько сильна, что может обмануть даже автоматические визуальные реакции мозга. Удивительно, но полный эффект испытывают лишь около 80% людей, и исследователи до сих пор не раскрыли причину этого явления, пишет Главред со ссылкой на iflscience.

Иллюзия состоит из белого фона с черными точками и центрального туманного черного пятна. Если долго всматриваться в эту черную дыру, создается впечатление, что она постепенно расширяется.

Черная дыра на белом фоне - интересная оптическая иллюзия / фото: Laeng, Nabil, and Kitaoka

Специалисты из Университета Осло в Норвегии обнаружили, что "расширение отверстия" настолько убеждает мозг, что у многих людей зрачки действительно расширяются, будто глаз пытается впустить больше света, если бы мы двигались в темную область.

видео дня

Напротив, если отверстие было цветным, зрачки сужались, будто глаз подстраивался под яркий свет.

"Расширение отверстия" является очень динамичной иллюзией: круговой мазок или градиент тени центральной черной дыры вызывает заметное впечатление оптического потока, будто наблюдатель движется вперед в отверстие или туннель", - пояснил доктор Бруно Лаэнг, профессор психологии Университета Осло.

В эксперименте приняли участие 50 человек с нормальным зрением. Их просили оценить интенсивность иллюзии, а заодно отслеживали движения глаз и изменения размера зрачков. Оказалось, что не все участники воспринимали иллюзию: около 14% не почувствовали расширение чёрного отверстия, а 20% были не уверены насчёт цветного. Чем сильнее люди ощущали эффект, тем заметнее менялся диаметр их зрачков.

Исследователи отмечают, что это открытие помогает понять, как мозг и глаза реагируют на визуальные сигналы. Зрачки реагируют не только на реальный свет, но и на наше воображаемое восприятие окружающей среды.

"Наши результаты показывают, что рефлекс расширения или сокращения зрачков не является механизмом с замкнутым циклом, как фотоэлемент, открывающий дверь, невосприимчивым к любой другой информации, кроме фактического количества света, стимулирующего фоторецептор. Скорее, глаз приспосабливается к воспринятому и даже воображаемому свету, а не просто к физической энергии. Будущие исследования могут выявить другие типы физиологических или телесных изменений, которые могут "пролить свет" на то, как работают иллюзии", - подытожил Лаенг.

Другие интересные головоломки и оптические иллюзии

Главред также рассказывал об интересном ребусе для тех, у кого отличное зрение. На нем надо за 7 секунд найти цифру 33.

А вот здесь необходимо найти 4 отличия на картинке с уютной гостиной за 10 секунд. Только гений может справиться с таким заданием.

Есть еще один супертест на IQ. Необходимо найти 3 отличия на изображении баскетболистов за 23 с.

Больше интересных новостей:

Что такое оптическая иллюзия Оптическая (зрительная) иллюзия - это ошибка в зрительном восприятии, вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа, а также физическими причинами ("сплюснутая Луна", "сломанная ложка" в стакане с водой), пишет Википедия. Причины оптических иллюзий исследуют как при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зрительного восприятия. В художественных изображениях намеренное искажение перспективы вызывает особые эффекты, лучше всего известные по работам Мориса Эшера. Создание оптических иллюзий часто было темой работ Сальвадора Дали. Некоторые оптические иллюзии изучали в рамках гештальтпсихологии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред