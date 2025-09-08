Украинцев частично освободили от оплаты за газ: кого касается льгота

Для приостановления начислений необходимо лично подать заявление и предоставить необходимые документы.

https://glavred.info/ukraine/ukraincev-chastichno-osvobodili-ot-oplaty-za-gaz-kogo-kasaetsya-lgota-10696232.html Ссылка скопирована

Кто может не платить за доставку газа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Владельцев разрушенных домов освободят от счетов за транспортировку газа

Газовая льгота для жителей трех районов Днепропетровской области

Жители Днепропетровской области, чьи дома подверглись значительным разрушениям из-за боевых действий, могут на время не платить за услуги по транспортировке газа. Льгота касается жителей Никопольского, Криворожского и Синельниковского районов. Об этом сообщили в Днепропетровском филиале компании "Газсеть".

Кто имеет право на льготу?

Освобождение от начислений получат владельцы зданий, ставших непригодными для жизни, или там, где зафиксированы аварийные повреждения газовых сетей.

видео дня

Как воспользоваться правом на освобождение?

Чтобы остановить начисления, необходимо:

лично обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов;

подать заявление, паспорт и регистрационный номер налогоплательщика;

предоставить акт обследования жилья.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Такой акт составляет аварийная служба "Газсети" после выезда на вызов по номеру 104. Специалисты проверяют состояние дома, устраняют опасности и документально подтверждают повреждения. Именно этот документ и является основанием для приостановления начислений.

После подачи заявления и получения подтверждения владельцы поврежденных домов больше не будут получать счета за доставку газа, до момента полного восстановления жилья и подключения к газовым сетям.

Компания подчеркивает, что это временная мера. После ремонта дома и восстановления газоснабжения клиентам нужно повторно обратиться в "Газсети" с подтверждающими документами для возобновления начислений.

Такое решение имеет целью уменьшить финансовое бремя для людей, которые потеряли жилье или пострадали от аварий, и дать им возможность сконцентрировать ресурсы на восстановлении.

Цены на коммунальные услуги - новости Украины

Напомним, Главред писал, что в Украине вступили в силу новые правила оплаты за электроэнергию. С конца июля 2025 года бизнес теперь платит больше за электричество, которое потребляет в вечернее время.

Цена на газ для населения останется без изменений как минимум до апреля. Однако конечная сумма в платежках может отличаться для разных областей.

В то же время, эксперты предупреждают о возможном возникновении задолженности за газ у некоторых граждан и дают советы, как этого избежать.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Газораспределительные сети Украины ООО "Газораспределительные сети Украины" - украинское газораспределительное предприятие, входящее в Группу Нафтогаз, пишет Википедия. Учредителем общества является дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".В структуру ООО "Газораспределительные сети Украины" входят главный офис в Киеве и Винницкий, Волынский, Днепровский, Днепропетровский, Житомирский, Закарпатский, Ивано-Франковский, Киевский, Криворожский, Кропивницкий, Львовский, Николаевский, Ровенский, Сумской, Тернопольский, Харьковский, Харьковский городской, Хмельницкий, Черкасский, Черновицкий, Черниговский филиалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред