Таких рекордов еще не было: в Украине популярное мясо выросло в цене на 39%

Основные причины подорожания - высокая себестоимость производства, рост цен на горючее, корма и электроэнергию, а также сокращение объемов поставок.

https://glavred.info/ukraine/takih-rekordov-eshche-ne-bylo-v-ukraine-populyarnoe-myaso-vyroslo-v-cene-na-39-10695785.html Ссылка скопирована

В Украине изменились цены на мясо / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главред:

В Украине зафиксирован значительный рост цен на куриное филе: по сравнению с январем 2025 года цена выросла на 39%

По состоянию на сентябрь 2025 года средняя стоимость куриного филе в супермаркетах составляет 239,55 грн

В Украине пересмотрели цены на некоторые продукты питания. Больше всего подорожало куриное филе, и в отдельных супермаркетах его стоимость уже превышает цену свинины.

По данным Минфина, на начало сентября 2025 года средняя цена килограмма куриного филе составляет 239,55 грн. Для сравнения: в июле его можно было приобрести за 218,21 грн, то есть цена выросла более чем на 21 грн. Если же брать данные от Госстата, в январе килограмм стоил 172,09 грн, что свидетельствует о росте почти на 39% за восемь месяцев.

видео дня

Минимальные цены на филе в различных сетях супермаркетов следующие:

Варус - 224,90 грн/кг

- 224,90 грн/кг Метро - 225,58 грн/кг

- 225,58 грн/кг Ашан - 225,90 грн/кг

- 225,90 грн/кг Фора - 228 грн/кг

- 228 грн/кг Новус - 234 грн/кг

- 234 грн/кг Сильпо - 241,70 грн/кг

- 241,70 грн/кг АТБ - 243,29 грн/кг

- 243,29 грн/кг МегаМаркет - 245,10 грн/кг

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены указаны без учета скидок, однако акционные предложения позволяют сэкономить. Например, в Сильпо килограмм продавали по 141,30 грн с дисконтом 14%. В Ашане до 9 сентября действует скидка 24% - вместо 336,80 грн цена снижена до 255 грн/кг. В Метро стоимость уменьшили на 16% - 233,90 грн/кг против предыдущих 279,66 грн.

Специалисты объясняют, что стабильный рост цен на мясо связан с увеличением затрат на его производство. Содержание птицы становится все дороже из-за подорожания кормов, топлива и электроэнергии.

Кроме того, сокращение объемов поставок, вызванное войной, оккупацией территорий и гибелью поголовья, тоже давит на рынок.

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, Главред ранее писал, что теперь важный продукт в Украине продают по "смешной" цене. Снижение цен произошло из-за нескольких причин: люди стали меньше покупать продукты внутри страны, зато вырос объем завезенных из-за границы сыров, а также временно прекратился экспорт в страны Европейского Союза.

Более того, в Украине наблюдается снижение цен на сливочное масло. По данным аналитической компании ИНФАГРО, это связано с уменьшением спроса на этот продукт внутри страны.

В то же время, с 1 сентября в Украине выросла стоимость белокочанной капусты. По информации от аналитиков проекта EastFruit, причина заключается в том, что количество предложений на рынке уменьшилось, а спрос на нее, наоборот, вырос.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред