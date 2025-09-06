Таких рекордов еще не было: в Украине популярное мясо выросло в цене на 39%

Главред:
- В Украине зафиксирован значительный рост цен на куриное филе: по сравнению с январем 2025 года цена выросла на 39%
- По состоянию на сентябрь 2025 года средняя стоимость куриного филе в супермаркетах составляет 239,55 грн
В Украине пересмотрели цены на некоторые продукты питания. Больше всего подорожало куриное филе, и в отдельных супермаркетах его стоимость уже превышает цену свинины.
По данным Минфина, на начало сентября 2025 года средняя цена килограмма куриного филе составляет 239,55 грн. Для сравнения: в июле его можно было приобрести за 218,21 грн, то есть цена выросла более чем на 21 грн. Если же брать данные от Госстата, в январе килограмм стоил 172,09 грн, что свидетельствует о росте почти на 39% за восемь месяцев.
Минимальные цены на филе в различных сетях супермаркетов следующие:
- Варус - 224,90 грн/кг
- Метро - 225,58 грн/кг
- Ашан - 225,90 грн/кг
- Фора - 228 грн/кг
- Новус - 234 грн/кг
- Сильпо - 241,70 грн/кг
- АТБ - 243,29 грн/кг
- МегаМаркет - 245,10 грн/кг
Цены указаны без учета скидок, однако акционные предложения позволяют сэкономить. Например, в Сильпо килограмм продавали по 141,30 грн с дисконтом 14%. В Ашане до 9 сентября действует скидка 24% - вместо 336,80 грн цена снижена до 255 грн/кг. В Метро стоимость уменьшили на 16% - 233,90 грн/кг против предыдущих 279,66 грн.
Специалисты объясняют, что стабильный рост цен на мясо связан с увеличением затрат на его производство. Содержание птицы становится все дороже из-за подорожания кормов, топлива и электроэнергии.
Кроме того, сокращение объемов поставок, вызванное войной, оккупацией территорий и гибелью поголовья, тоже давит на рынок.
Цены на продукты в Украине - что известно
Напомним, Главред ранее писал, что теперь важный продукт в Украине продают по "смешной" цене. Снижение цен произошло из-за нескольких причин: люди стали меньше покупать продукты внутри страны, зато вырос объем завезенных из-за границы сыров, а также временно прекратился экспорт в страны Европейского Союза.
Более того, в Украине наблюдается снижение цен на сливочное масло. По данным аналитической компании ИНФАГРО, это связано с уменьшением спроса на этот продукт внутри страны.
В то же время, с 1 сентября в Украине выросла стоимость белокочанной капусты. По информации от аналитиков проекта EastFruit, причина заключается в том, что количество предложений на рынке уменьшилось, а спрос на нее, наоборот, вырос.
