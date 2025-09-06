Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

Путин выдвинул ультиматум / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Что написано в материале BBC:

Путин уверен, что войска РФ держат инициативу на поле боя

Попытки изолировать Россию потерпели неудачу

В Кремле пойдут на мир только в том случае, если Украина согласится на все их условия. Если такого согласия со стороны Киева не будет, война будет продолжаться и дальше. Об этом написал британский журналист Стив Розенберг в материале для ВВС.

По его информации, российская безапелляционность опирается на несколько факторов. Одним из таких факторов он называет убеждение диктатора РФ Путина в том, что в Украине российские войска держат инициативу на поле боя.

Еще один мощный фактор - это дипломатические успехи России, отмечает Розенберг. Примером такого успеха может служить недавний визит Путина в Китай: мол, у РФ есть влиятельные друзья, такие как Индия, Северная Корея и собственно сама КНР (все они являются ядерными державами).

Свою роль сыграли и Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце встречался с Путиным на Аляске - и дал повод прокремлевским пропагандистам утверждать, что попытки изолировать Россию потерпели неудачу.

К тому же, Трамп уже несколько раз выдвигал РФ ультиматумы по прекращению войны в Украине и ставил дедлайны - однако ни одно из этих обещаний по сути так и не было реализовано.

Еще Розенберг акцентирует на том, что действия Путина поддерживаются российской элитой: ведь на экономическом форуме в российском городе Владивосток публика просто "взорвалась аплодисментами", когда глава Кремля пригрозил ударом по иностранному контингенту, если тот появится в Украине.

Путин недавно заявил, что видит "свет в конце тоннеля", напоминает журналист. Однако это, очевидно, разные тоннели и разные направления - Россия находится на одном, а Украина и Европа (и в определенной степени Америка) - на совершенно другом, и пока нет оснований считать, что эти направления могут пересечься.

Заметим, что Стив Розенберг является российским редактором информационной службы ВВС, а ранее был ее московским корреспондентом. В свое время он освещал такие резонансные события, как катастрофа подводной лодки "Курск" (2000 год) и теракт в Москве на Дубровке в 2002 году.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 4 сентября в Париже состоялась встреча "Коалиции желающих". Лидеры европейских стран провели переговоры, результатом которых стали стратегические договоренности по предоставлению Украине гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные стран-партнеров будут привлечены к гарантиям безопасности Украины, и уже есть примерное понимание количества тех, кто согласился. Он отметил, что присутствие партнерских войск будет обеспечено, хотя точное количество пока не готов озвучивать, однако ориентировочные данные уже известны.

"И присутствие, как я сказал, оно разное, оно как в небе, на море, так и на земле", - сказал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности не будет. Обеспечивать военное присутствие на территории Украины будет Европа, но при поддержке Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

