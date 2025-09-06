Эксперты считают, что заставить Москву сократить свои аппетиты можно только с помощью сокрушительных санкций.

Что написано в материале The Telegraph:

Россия объявила об аннексии пяти украинских областей

Оружие для ВСУ продолжает поступать из США, но на коммерческих условиях

Самая кровавая война в Европе за 80 лет будет продолжаться

Несмотря на дипломатические усилия европейских союзников и громкие заявления Дональда Трампа, ситуация вернулась к начальной точке. Как и до января, Кремль требует, чтобы Украина отказалась от около 130 000 квадратных км своей территории и фактически стала вассальным государством России. Об этом пишет The Telegraph.

Россия объявила об аннексии пяти украинских областей. При этом Украина сохраняет контроль над не менее 13 000 квадратных км в четырех из них, включая областные центры Херсон и Запорожье.

По словам американских чиновников, Кремль якобы готов уменьшить требования и не настаивать на передаче этих городов. Зато Путин стремится контролировать еще 6000 квадратных миль Донецкой и Луганской областей, где сейчас проживает около 250 000 человек.

"Ни один украинский лидер не мог бы согласиться на эти условия, особенно учитывая то, что территория, которую хочет Путин, включает жизненно важные укрепления. И нет никаких намеков на то, что Путин может отменить аннексию Россией Херсона и Запорожья, а это означает, что он также сохранит свои претензии на оба эти украинские регионы", - пишет издание.

Эксперты считают, что заставить Москву сократить свои аппетиты можно только с помощью сокрушительных санкций. Однако реальных рычагов у Вашингтона пока не хватает.

"Вряд ли кто-то верит, что Трамп еще может оказывать такое давление. Он пыхтит и пыхтит, но не собирается издеваться над Путиным", - отмечает издание.

Оружие для ВСУ продолжает поступать из США, однако только на коммерческих условиях. Это дает Вашингтону дополнительный рычаг влияния на Киев и побуждает Украину искать альтернативные источники поддержки.

Единственное существенное изменение - готовность Трампа обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины после завершения войны. Но до сих пор непонятно, будет ли это настоящее обязательство вроде статьи 5 НАТО, или только "расплывчатые слова".

Линия фронта с января практически не сдвинулась. Путин продолжает требовать тысячи квадратных миль, которые российская армия даже не контролирует, а Трамп избегает максимального давления на Кремль.

"Единственный вывод заключается в том, что самая кровавая война в Европе за 80 лет будет продолжаться, а последние восемь месяцев, кажется, были полными шума ни из чего", - заключает издание.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 4 сентября в Париже состоялась встреча "Коалиции желающих". Лидеры европейских стран провели переговоры, результатом которых стали стратегические договоренности по предоставлению Украине гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные стран-партнеров будут привлечены к гарантиям безопасности Украины, и уже есть примерное понимание количества тех, кто согласился. Он отметил, что присутствие партнерских войск будет обеспечено, хотя точное количество пока не готов озвучивать, однако ориентировочные данные уже известны.

"И присутствие, как я сказал, оно разное, оно как в небе, на море, так и на земле", - сказал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности не будет. Обеспечивать военное присутствие на территории Украины будет Европа, но при поддержке Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

