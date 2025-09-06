Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

Сергей Кущ
6 сентября 2025, 00:42
39
По словам Трампа, Европа должна играть ключевую роль.
Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины
Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Вы узнаете:

  • Трамп обещает помочь Украине
  • Кто сыграет ключевую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине

Президент США Дональд Трамп пообещал "разобраться" с гарантиями безопасности для Украины.

Во время обращения американский лидер заявил, что его администрация готова работать над гарантиями безопасности Украины.

видео дня

"Что ж, мы с этим разберемся. Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, так что мы что-нибудь с этим сделаем. Я думаю, люди ждут этого. Мы поможем им", — сказал он.

По словам Трампа, Европа должна играть ключевую роль в урегулировании ситуации:"Европа будет первой, и они хотят быть первыми. Они хотят, чтобы это кончилось. Европа хочет, чтобы это кончилось".

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 4 сентября в Париже состоялась встреча "Коалиции желающих". Лидеры европейских стран провели переговоры, результатом которых стали стратегические договоренности по предоставлению Украине гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные стран-партнеров будут привлечены к гарантиям безопасности Украины, и уже есть примерное понимание количества тех, кто согласился. Он отметил, что присутствие партнерских войск будет обеспечено, хотя точное количество пока не готов озвучивать, однако ориентировочные данные уже известны.

"И присутствие, как я сказал, оно разное, оно как в небе, на море, так и на земле", - сказал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности не будет. Обеспечивать военное присутствие на территории Украины будет Европа, но при поддержке Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп гарантии безопасности
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

00:42Мир
США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

23:14Мир
Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

23:02Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Последние новости

01:57

В регионе происходят очень странные вещи: эксперт назвал слудующую цель РФ для атаки

01:38

Такого в мире нет: Украина обзавелась уникальным оружием

00:42

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

00:10

Почему иллюминаторы в самолетах и кораблях делают круглыми

05 сентября, пятница
23:46

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
23:24

Короля Чарльза застукали в онкологической клинике: что происходит

23:14

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

23:02

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

22:53

Отеки на лице и под глазами: как их убрать

Реклама
22:52

В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России

21:58

"Нам все равно": Венгрия внезапно пошла против Путина из-за Украины

21:55

Трамп может снять ограничения на экспорт дронов, необходимые для Украины - Reuters

21:50

Сожжет российскую ПВО: украинские военные получат новейший дрон

21:46

Разрушительная сила: землетрясение магнитудой 9.2 и его последствия

21:37

Встреча Зеленского и Путина в Москве: МИД резко отреагировал

21:35

Днепр: река, хранящая тысячелетние секреты Украины

20:55

Дуэйн Джонсон шокировал фанатов похудением на 30 кг: как сейчас выглядит актер

20:54

Перелом или растяжение: почему заживление связок дольше костей

20:45

Что делают с пленными украинцами: бывший узник Путина раскрыл всю правду

20:22

Доминирование руки: почему одна рука сильнее

Реклама
20:09

Вкусная закуска, которая разлетится со стола: невероятно простой рецепт сырных палочекВидео

20:03

Переосмысление украинской истории: почему украинская история это путь героев, а не жертв

19:38

В Букингемском дворце траур: умерла герцогиня Кентская

19:35

Дожди, грозы и туман возвращаются: синоптики предупреждают о непогоде

19:10

Почему Путин согласился на встречу с Зеленским в Москве?мнение

19:10

8 тысяч за коммуналку уже через пару лет: как могут измениться тарифы ЖКХмнение

18:58

"Безосновательно блокируют": украинцы лишился всего в Приватбанке

18:38

Украина-Франция: где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026

18:17

Украинцы могут получать большие выплаты: кому начислят повышенные пенсии

18:09

"С поддержкой в адрес Украины": рассекречена позиция Кристины Орбакайте

17:45

Скрывались в оккупации три года: разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ

17:43

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

17:39

Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном

16:53

Россияне в первые дни оккупации просили у нас носки, а потом крали еду - Хилюк

16:51

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробностиВидео

16:49

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

16:49

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД назвали, где может пройти саммит

16:14

Крутят людьми, как хотят: кто является лучшими манипуляторами по дате рождения

15:56

Мощные удары ВСУ: взорван Рязанский НПЗ, ЗРК С-400 и склады БпЛА россиян

15:55

От новых не отличить: как полностью убрать желтые пятна на кроссовках

Реклама
15:49

Одна привычка увеличивает расход топлива: от чего нужно отказаться водителямВидео

15:43

Время перерождаться: ТОП-3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные изменения

15:24

Неофициальная жена Путина Кабаева поехала в Китай, чтобы взять свое

15:23

Почему 6 сентября нельзя покидать дом неубранным: какой церковный праздник

15:06

Новый сезон "Уэнсдей": о чем будет 3 часть популярного сериала

14:51

Тысячи солдат иностранного контингента в Украине: важное заявление Зеленского

14:49

Почему кот не идет, когда вы его зовете: неожиданный ответ "усатого игнора"

14:35

Куда поставить орхидею в квартире: флорист назвала популярную ошибку

14:30

Задержка реальности: Зеленский ответил на слова Путина о вступлении Украины в ЕС

14:16

Грозит тюрьма: звезду "Интернов" подловили с наркотиками

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять