"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

По словам Трампа, Европа должна играть ключевую роль.

Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Вы узнаете:

Трамп обещает помочь Украине

Кто сыграет ключевую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине

Президент США Дональд Трамп пообещал "разобраться" с гарантиями безопасности для Украины.

Во время обращения американский лидер заявил, что его администрация готова работать над гарантиями безопасности Украины.

"Что ж, мы с этим разберемся. Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, так что мы что-нибудь с этим сделаем. Я думаю, люди ждут этого. Мы поможем им", — сказал он.

По словам Трампа, Европа должна играть ключевую роль в урегулировании ситуации:"Европа будет первой, и они хотят быть первыми. Они хотят, чтобы это кончилось. Европа хочет, чтобы это кончилось".

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 4 сентября в Париже состоялась встреча "Коалиции желающих". Лидеры европейских стран провели переговоры, результатом которых стали стратегические договоренности по предоставлению Украине гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные стран-партнеров будут привлечены к гарантиям безопасности Украины, и уже есть примерное понимание количества тех, кто согласился. Он отметил, что присутствие партнерских войск будет обеспечено, хотя точное количество пока не готов озвучивать, однако ориентировочные данные уже известны.

"И присутствие, как я сказал, оно разное, оно как в небе, на море, так и на земле", - сказал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности не будет. Обеспечивать военное присутствие на территории Украины будет Европа, но при поддержке Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

