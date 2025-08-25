Укр
Около 30 стран готовы поддержать Украину: Германия настаивает на расширении гарантий

Анна Ярославская
25 августа 2025, 07:26
Йоганн Вадефуль призвал Путина прекратить войну и начать переговоры, иначе будет решительное сопротивление Запада.
Йоганн Вадефуль, Германия
Украина должна получить гарантии безопасности, очень близкие к членству в НАТО – Йоганн Вадефуль / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com

Главные тезисы:

  • Украина не должна идти на территориальные уступки без реальных гарантий безопасности
  • Такие гарантии могут стать основой для мира в Европе
  • Мирное соглашение не должно быть "диктаторским миром" в ущерб Украине

Будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО. Об этом заявил Министр иностранных дел Йоганн Вадефуль.

По его словам, гарантии безопасности для Украины должны предоставлять не только европейские страны. Он призвал расширить круг государств-гарантов и привлечь к этому процессу США и другие внеевропейские страны.

Вадефуль подчеркнул, что около 30 государств, среди которых и Япония, уже заявили о готовности поддержать Украину.

"Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере остальная часть (украинской территории, – ред.) будет в безопасности", - цитирует главу МИД Deutsche Welle.

Вадефуль выразил надежду, что настаивание на именно таких гарантиях сможет в конечном итоге убедить и главу РФ Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что такие гарантии не будут представлять угрозы для России.

"Тогда это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова имели мир", – отметил министр.

При этом министр предупредил, что "нарушение гарантии безопасности будет нападением на Украину".

Вадефуль подчеркнул, что мирный договор с Россией не должен стать "диктаторским миром" в ущерб Украине. Он призвал Путина прекратить агрессивную войну и сесть за стол переговоров.

"Иначе ему придется считаться с нашим решительным сопротивлением на стороне Украины", – предупредил глава немецкого МИД.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может оказать авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. При этом американские войска не будут отправлены в Украину.

Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли стране военную поддержку в случае повторного нападения России. По данным Bloomberg, автором предложения является премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Издание The Times опубликовало материал, в котором указаны четыре сценария сдерживания России в будущем.

Россия заявляет, что готова согласиться на гарантии безопасности для Украины, но только при условии их обеспечения совместно Китаем, США и рядом европейских государств. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), Кремль настаивает на праве вето в отношении любых договоренностей о гарантиях безопасности для Украины, пытаясь сорвать совместные действия США, европейских партнеров и Киева, направленные на достижение стабильного мира.

Что не так с гарантиями безопасности в формате "НАТО без НАТО" - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что гарантии безопасности Украине в формате "НАТО без НАТО", которые впервые были предложены премьер-министром Италии, являются привлекательными, однако есть проблема.

"Даже сама статья 5, которая является сердцевиной коллективной обороны, не обязывает всех участников вступать в войну. Она лишь позволяет каждой стране принимать меры в поддержку страны-жертвы агрессии и самостоятельно определять, каким образом оказать помощь: военным, политическим, дипломатическим или даже гуманитарным путем. То есть это не является абсолютной гарантией", - сказал аналитик в комментарии Главреду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО МИД Германии новости Украины и мира война России и Украины
