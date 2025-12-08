В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

В начале недели Нацбанк повысил курс доллара, евро и злотого.

Курс валют на 9 декабря

На вторник, 9 декабря, Национальный банк Украины повысил курс валют. Доллар, евро и польский злотый подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США вырос на одну копейку по сравнению с предыдущим показателем. Курс американской валюты к гривне установлен на уровне 42,07 грн/доллар.

Относительно евро гривня также претерпела незначительное ослабление. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,02 грн/евро, то есть гривня потеряла две копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины торги закрылись на уровне 42,15-42,18 грн за доллар США и 49,08-49,10 грн за евро.

Курс злотого на 9 декабря

Курс польского злотого на вторник, 9 декабря, также вырос. НБУ установил его на уровне 11,59 грн/злотый, что означает подорожание почти одну копейку.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в начале недели доллар, евро и злотый подешевели. На наличном рынке доллар в среднем стоит 41,85 грн, а евро - 48,83 грн.

Также эксперт Алексей Плотников прогнозирует, что в течение недели курс доллара будет колебаться в пределах 42,10-42,55 грн/долл., на наличном рынке - 42,15-42,80 грн/долл. Снижение курса маловероятно, а до конца года возможен постепенный рост до 42,50 грн/долл.

Кроме этого, вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов прогнозирует, что до конца 2025 года валютный рынок Украины будет оставаться зависимым от внешних факторов. По его оценке, курс доллара будет колебаться в пределах 42-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

