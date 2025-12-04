Укр
Риски курсового хаоса в Украине: банкир назвал стоимость доллара с 8 декабря

Мария Николишин
4 декабря 2025, 19:22
671
Банкир заявил, что энергетическая ситуация влияет на настроения населения.
Курс валют с 8 по 14 декабря / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Украинцы начали запасаться валютой
  • На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет иметь признаки "раскачиваемости"

На следующей неделе курс доллара не должен претерпеть значительных изменений. Предварительный анализ свидетельствует, что валютный рынок вряд ли отойдет от текущей траектории. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он подчеркнул, что энергетическая ситуация влияет на настроения населения.



"Когда свет исчезает, растет ощущение нестабильности, а с ним - желание части граждан запастись валютой. Это психологический, но очень ощутимый фактор", - сказал банкир.

По его словам, экономическая сторона проблемы не менее важна: перебои в работе бизнеса из-за нестабильного энергопитания могут привести к пересмотру цен, падению производства и повышению затрат. Инфляционное давление в результате тоже увеличивается.

"Впрочем, у НБУ достаточно ресурсов и механизмов, чтобы сглаживать давление. Интервенции и в дальнейшем будут компенсировать пиковый спрос, а объемы продажи валюты, вероятно, останутся в пределах до 800 млн долларов за неделю", - говорит Лесовой.

По его мнению, 8-14 декабря ситуация хоть и будет иметь признаки "раскачиваемости", но она будет оставаться достаточно контролируемой и в меру предсказуемой. Сейчас отсутствуют зримые риски курсового хаоса.

Курс валют на следующей неделе

Банкир также назвал основные показатели валютного рынка с 8 по 14 декабря:

  • коридоры валютных изменений: 42,2-42,6 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,8 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
  • средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;
  • недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Курс валют в декабре

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что значительной проблемой для гривни является рост дефицита внешней торговли Украины.

По его словам, только существенная девальвация гривни может значительно сократить дефицит внешней торговли.

"Такая девальвация вполне реальна уже в середине или в конце 2026 года. Однако в декабре 2025 года ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной", - подчеркнул он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины снизи официальный курс доллара на 5 декабря 2025 года. Гривна незначительно усилила свои позиции относительно американской валюты.

Банкир Тарас Лесовой говорил, что в первую неделю декабря доллар будет торговаться ниже 43 грн, а евро не превысит 50 грн.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.



Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине




