Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

УЗ запустила "3000 км по Украине" - на какие поезда можно взять билеты и как оформить

Руслана Заклинская
3 декабря 2025, 14:59
163
Национальный перевозчик "Укрзализныця" открыл пассажирам доступ к билетам на первом этапе программы "3000 км по Украине".
УЗ запустила '3000 км по Украине' - на какие поезда можно взять билеты и как оформить
3000 км по Укрзализныце стартовали / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Вы узнаете:

  • Сколько украинцев воспользовались программой "3000 км по Украине"
  • Какие рейсы пользуются наибольшим спросом
  • Как оформить билет за километры

В Украине 3 декабря запустили пилотную версию программы "3000 км по Украине" от УЗ. За первый час после старта более 30 тысяч украинцев воспользовались программой. Об этом сообщила Укрзализныця.

Первый этап программы "3000 км по Украине" сосредоточен на поддержке жителей прифронтовых территорий. По данным "Укрзализныци", уже в первый час работы программы тысяча билетов из прифронтовых областей раскуплена.

видео дня

"За первый час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3000 км Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась - рейсы из Запорожья и Харькова в топе! Едем дальше", - говорится в сообщении.

Что такое программа "3000 км по Украине"

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский во время брифинга отметил, что программа ориентирована на тех, кто в этом действительно нуждается, и не охватывает "премиум-сегмент". Главный фокус первого этапа - это прифронтовые общины.

Благодаря программе родственники смогут посетить близких, которые находятся вблизи линии фронта. Также жители прифронтовых громад получат возможность переехать в другие регионы Украины.

Какие билеты можно приобрести

Цены на билеты могут меняться в зависимости от того, насколько заранее их покупают, а также от дня недели. Использовать 3000 км можно в непиковые периоды в следующих типах поездов:

  • вагоны плацкарт;
  • вагоны купе;
  • региональные поезда;
  • 2 класс "Интерсити".

Расстояние в 3000 км символически отражает самый длинный железнодорожный маршрут Украины - от Запорожья до Ужгорода и обратно.

Сколько путешествий можно оформить и пока действуют километры

Каждый участник программы может получить до 3000 км, которые суммарно можно использовать на четыре поездки. важно, что все бонусные километры не обязательно использовать сразу. Они будут доступны вплоть до конца 2026 года.

Километры покрывают только стоимость проезда, тогда как дополнительные услуги (постель, чай, перевозка животных, багажа) оплачиваются отдельно. Также километры нельзя монетизировать.

Бонусы можно использовать для оформления билетов в таких типах вагонов:

  • плацкарт;
  • купе;
  • региональные поезда;
  • 2 класс "Интерсити".

Как оформить билет "за километры" и когда можно ехать

Воспользоваться программой можно, начиная с 10:00 среды, 3 декабря. Фактически отправиться в путешествие можно будет с пятницы, 5 декабря.

Для оформления билета необходимо:

  1. Установить или обновить приложение "Укрзализныци" до последней версии.
  2. Верифицировать свой аккаунт с помощью "Дія.Підпис".
  3. Найти отметку "3000" в приложении, нажать "Принять участие" и получить бонусные километры.
  4. Выбрать нужный поезд с пометкой "3000".

При бронировании километры автоматически спишутся с бонусного счета.

Сейчас билеты можно купить только из прифронтовых или на прифронтовые территории (первая или последняя станция должна быть на территории прифронтовых общин). Впоследствии УЗ планирует добавить функцию валидации для жителей прифронтовых громад по месту регистрации, что позволит им покупать билеты с любых удобных для них станций.

Можно ли оформить билет на родственников

На первом этапе программы билет можно оформить только на себя и на своего ребенка. Оформить на взрослых родственников или друзей пока невозможно.

Дети от 5 лет также получают собственные 3000 км. Для этого свидетельство о рождении ребенка должно быть добавлено в аккаунт пользователя в приложении "Дія".

Какие поезда включены в пилотный этап программы

Рейсы для пилотного этапа выбирались на основе анализа свободных мест и с фокусом на поддержку жителей прифронтовых территорий.

Основные маршруты:

  • №101/102 Николаев - Барвенково (Краматорск);
  • №103/104 Барвенково - Львов;
  • №109/110 Львов - Николаев;
  • №115/116 Сумы - Киев;
  • №121/122 Николаев - Киев;
  • №127/128 Львов - Запорожье;
  • №141/142 Ивано-Франковск - Чернигов;
  • №143/144 Сумы - Рахов;
  • №39/40 Солотвино - Запорожье;
  • №45/44 Харьков - Ужгород;
  • №47/48 Запорожье - Мукачево;
  • №51/52 Одесса - Запорожье;
  • №53/54 Днепр - Одесса;
  • №61/62 Днепр - Ивано-Франковск;
  • №773/774 Киев - Конотоп;
  • №87/88 Ковель - Запорожье;
  • №886/888 Фастов - Чернигов;
  • №895/896 Конотоп - Фастов.

Детские купе:

  • №15/16 Харьков - Ясиня;
  • №17/18 Харьков - Ужгород;
  • №41/42 Днепр - Трускавец.

2 класс Интерсити+:

  • №719/720 Харьков - Киев;
  • №723/722 Харьков - Киев;
  • №731/732 Запорожье - Киев.

"В дальнейшем в периоды вне горячего сезона "Укрзализныця" предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы также несколько разгрузить пик", - поделились в компании.

Программа УЗ-3000 - новости по теме

Напомним, 1 ноября президент Украины анонсировал запуск программы "УЗ-3000". Она позволит каждому украинцу бесплатно проехать по железной дороге до 3000 км внутри страны.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заверил, что программа будет финансироваться за счет пустых мест в непиковый сезон и доходов от премиум-билетов. Инициатива не будет касаться вагонов 1-го класса, СВ и международного сообщения.

Как сообщал Главред, с 3 декабря можно получить бесплатные билеты на поезда. Программа позволяет до четырех поездок суммарно на 3000 км в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити на 24 маршрутах.

Читайте также:

Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Укрзализныця новости Украины Укрзализныця новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будут прекращены полномочия": Зеленский объявил о срочной перезагрузке

"Будут прекращены полномочия": Зеленский объявил о срочной перезагрузке

15:26Украина
Штурмовали десяток раз: военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане

Штурмовали десяток раз: военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане

15:25Фронт
Верховная Рада проголосовала за госбюджет на 2026 год - что изменится для украинцев

Верховная Рада проголосовала за госбюджет на 2026 год - что изменится для украинцев

15:21Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Грязь просто отпадет сама: хитрый способ отмыть многолетний нагар со сковородки

Грязь просто отпадет сама: хитрый способ отмыть многолетний нагар со сковородки

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Не каждая страна может таким похвастаться": под центром Киева нашли уникальный клад

"Не каждая страна может таким похвастаться": под центром Киева нашли уникальный клад

Последние новости

15:26

"Будут прекращены полномочия": Зеленский объявил о срочной перезагрузке

15:25

Штурмовали десяток раз: военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане

15:21

Верховная Рада проголосовала за госбюджет на 2026 год - что изменится для украинцев

15:18

"США узаконят разделение Украины на десятилетия": на что пойдет Украина для мира

15:09

Морозы будут не страшны: какие детали в авто нужно перевести в зимний режим

Трамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - ЖовтенкоТрамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - Жовтенко
15:07

Надо найти кролика на картинке за 20 секунд: быстрый тест для проверки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км по Украине" - на какие поезда можно взять билеты и как оформить

14:34

Вредит вещам и машинке: эксперт раскрыл, сколько порошка надо для одной стирки

14:11

Черепаховые коты скрывают сразу три секрета - о чем стоит знать хозяевамВидео

Реклама
13:57

Почему вареные яйца нельзя бросать в холодную воду: ответ удивит

13:53

Путин играет на интересах Трампа: эксперт раскрыл, как Кремль манипулирует США

13:45

Скачки температуры и много осадков: когда погода в Украине покажет характер

13:20

В Bild заявили о полной оккупации Покровска - в Генштабе сделали важное заявление

12:58

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогнозВидео

12:58

Украина потеряла целые города: эксперт назвала ужасные демографические подсчеты

12:47

Голливудскому актеру поставили смертельный диагноз

12:25

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атакиВидео

12:21

Уже стоит запасаться: любимый новогодний напиток украинцев скоро подорожает

12:12

Украина готовит новую встречу в Брюсселе с партнерами: о чем будут говорить

12:00

Аппетиты растут: Селезнев - об угрозах Путина "санитарной зоной" на севере

Реклама
11:55

Бронь по новым правилам: кто получит защиту от мобилизации уже с 4 декабря

11:51

Путин не отверг мирный план Трампа - в Кремле раскрыли детали переговоров с США

11:39

"Все делает по делу": Андрей Исаенко назвал лучшего актера в Украине

11:32

"Путин надувается как шарик": в СНБО заявили о новой реальности на фронте

11:17

Всего три ингредиента: шикарный салат "Нежный" станет королем вашего столаВидео

11:15

Путин "набросился" с угрозами на Украину и Европу - какая реальная цель Кремля

11:13

Фраза "бегущая строка" имеет только один перевод: как правильно ее говоритьВидео

11:03

Национальный отбор на Евровидение-2026: кто вошел в шортлист конкурсантов

10:57

Может стать магнитом для денег или ссор: когда наряжать елку в декабре 2026

10:52

Европа пытается убедить Китай: изменит ли Пекин курс в отношении войны в Украине

10:35

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

10:28

Чиновник 10 лет получал зарплату, но на работу не ходил: как его наказали

10:16

"Трудно удерживать позиции": в ВСУ заявили о проблемах на одном направлении

09:49

После Москвы: встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером внезапно отменили в Брюсселе

09:44

Умерла российская актриса Ксения Качалина

09:42

Елена Тополя сделала заявление о любовнике на фоне развода с мужем

09:23

Четырех знаков зодиака ждут переживания и беспокойства перед Новым годом

09:18

Продолжается борьба за 30-50 км территорий: Рубио назвал ключевой вопрос войныВидео

09:02

Гороскоп Таро на завтра 2 декабря: Тельцам - большие шаги, Девам - цели

09:01

"Туристический визит, а не путь к миру": в Sky News заявили о провале миссии Уиткоффа в РФ

Реклама
08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 декабря (обновляется)

08:32

Пламенный столб в небе: дроны уничтожили нефтебазу РФ в Тамбовской областиВидео

08:19

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

РФ применила непривычно-рекордное количество "Кинжалов" за месяцмнение

07:51

Дочь Киркорова опустила известную продюсершу из-за подарка

07:47

Путин заставил Кушнера и Уиткоффа ждать три часа: детали ночных переговоров в Москве

06:47

Идёт "совсем другой процесс": в Кремле сказали, будет ли новогоднее перемирие на фронте

06:10

Чего ждать после завершения войнымнение

06:00

"Убил за пять месяцев": Игорь Кондратюк рассказал о страшной трагедии в семье

05:43

Гороскоп на завтра 4 декабря: Ракам - зависть, Близнецам - переживания

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять