УЗ запустила '3000 км по Украине' - на какие поезда можно взять билеты и как оформить

Национальный перевозчик "Укрзализныця" открыл пассажирам доступ к билетам на первом этапе программы "3000 км по Украине".

3000 км по Укрзализныце стартовали / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Вы узнаете:

Сколько украинцев воспользовались программой "3000 км по Украине"

Какие рейсы пользуются наибольшим спросом

Как оформить билет за километры

В Украине 3 декабря запустили пилотную версию программы "3000 км по Украине" от УЗ. За первый час после старта более 30 тысяч украинцев воспользовались программой. Об этом сообщила Укрзализныця.

Первый этап программы "3000 км по Украине" сосредоточен на поддержке жителей прифронтовых территорий. По данным "Укрзализныци", уже в первый час работы программы тысяча билетов из прифронтовых областей раскуплена.

"За первый час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3000 км Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась - рейсы из Запорожья и Харькова в топе! Едем дальше", - говорится в сообщении.

Что такое программа "3000 км по Украине"

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский во время брифинга отметил, что программа ориентирована на тех, кто в этом действительно нуждается, и не охватывает "премиум-сегмент". Главный фокус первого этапа - это прифронтовые общины.

Благодаря программе родственники смогут посетить близких, которые находятся вблизи линии фронта. Также жители прифронтовых громад получат возможность переехать в другие регионы Украины.

Какие билеты можно приобрести

Цены на билеты могут меняться в зависимости от того, насколько заранее их покупают, а также от дня недели. Использовать 3000 км можно в непиковые периоды в следующих типах поездов:

вагоны плацкарт;

вагоны купе;

региональные поезда;

2 класс "Интерсити".

Расстояние в 3000 км символически отражает самый длинный железнодорожный маршрут Украины - от Запорожья до Ужгорода и обратно.

Сколько путешествий можно оформить и пока действуют километры

Каждый участник программы может получить до 3000 км, которые суммарно можно использовать на четыре поездки. важно, что все бонусные километры не обязательно использовать сразу. Они будут доступны вплоть до конца 2026 года.

Километры покрывают только стоимость проезда, тогда как дополнительные услуги (постель, чай, перевозка животных, багажа) оплачиваются отдельно. Также километры нельзя монетизировать.

Как оформить билет "за километры" и когда можно ехать

Воспользоваться программой можно, начиная с 10:00 среды, 3 декабря. Фактически отправиться в путешествие можно будет с пятницы, 5 декабря.

Для оформления билета необходимо:

Установить или обновить приложение "Укрзализныци" до последней версии. Верифицировать свой аккаунт с помощью "Дія.Підпис". Найти отметку "3000" в приложении, нажать "Принять участие" и получить бонусные километры. Выбрать нужный поезд с пометкой "3000".

При бронировании километры автоматически спишутся с бонусного счета.

Сейчас билеты можно купить только из прифронтовых или на прифронтовые территории (первая или последняя станция должна быть на территории прифронтовых общин). Впоследствии УЗ планирует добавить функцию валидации для жителей прифронтовых громад по месту регистрации, что позволит им покупать билеты с любых удобных для них станций.

Можно ли оформить билет на родственников

На первом этапе программы билет можно оформить только на себя и на своего ребенка. Оформить на взрослых родственников или друзей пока невозможно.

Дети от 5 лет также получают собственные 3000 км. Для этого свидетельство о рождении ребенка должно быть добавлено в аккаунт пользователя в приложении "Дія".

Какие поезда включены в пилотный этап программы

Рейсы для пилотного этапа выбирались на основе анализа свободных мест и с фокусом на поддержку жителей прифронтовых территорий.

Основные маршруты:

№101/102 Николаев - Барвенково (Краматорск);

№103/104 Барвенково - Львов;

№109/110 Львов - Николаев;

№115/116 Сумы - Киев;

№121/122 Николаев - Киев;

№127/128 Львов - Запорожье;

№141/142 Ивано-Франковск - Чернигов;

№143/144 Сумы - Рахов;

№39/40 Солотвино - Запорожье;

№45/44 Харьков - Ужгород;

№47/48 Запорожье - Мукачево;

№51/52 Одесса - Запорожье;

№53/54 Днепр - Одесса;

№61/62 Днепр - Ивано-Франковск;

№773/774 Киев - Конотоп;

№87/88 Ковель - Запорожье;

№886/888 Фастов - Чернигов;

№895/896 Конотоп - Фастов.

Детские купе:

№15/16 Харьков - Ясиня;

№17/18 Харьков - Ужгород;

№41/42 Днепр - Трускавец.

2 класс Интерсити+:

№719/720 Харьков - Киев;

№723/722 Харьков - Киев;

№731/732 Запорожье - Киев.

"В дальнейшем в периоды вне горячего сезона "Укрзализныця" предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы также несколько разгрузить пик", - поделились в компании.

Программа УЗ-3000 - новости по теме

Напомним, 1 ноября президент Украины анонсировал запуск программы "УЗ-3000". Она позволит каждому украинцу бесплатно проехать по железной дороге до 3000 км внутри страны.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заверил, что программа будет финансироваться за счет пустых мест в непиковый сезон и доходов от премиум-билетов. Инициатива не будет касаться вагонов 1-го класса, СВ и международного сообщения.

Как сообщал Главред, с 3 декабря можно получить бесплатные билеты на поезда. Программа позволяет до четырех поездок суммарно на 3000 км в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити на 24 маршрутах.

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

