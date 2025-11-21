В Украине стартует "Зимняя поддержка": кому и как можно получить выплаты

Получить помощь можно двумя способами - онлайн через приложение "Дия" или офлайн в отделении Пенсионного фонда.

Главное:

Стартует прием заявок на государственные выплаты 6,5 тыс. грн

Получить помощь можно двумя способами - онлайн или офлайн

С сегодняшнего дня стартует прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн в рамках "Зимней поддержки" для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, получить выплату могут:

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

дети из числа ВПЛ, которые получают выплату на проживание;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

"Получить помощь можно двумя способами - онлайн через приложение "Дия" или офлайн в отделении Пенсионного фонда. Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины", - рассказала премьер.

По ее словам, средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке), или на "Дия.Карту", а дальше их можно тратить в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.

На что можно потратить соцпомощь

Как уточнил первый вице-премьер Михаил Федоров, в рамках "Зимней поддержки" государство предоставляет 6500 грн — чтобы купить теплые вещи, лекарства и подготовиться к холодному сезону.

Кто может подать заявление:

Родители или опекуны детей, уже получающих государственные выплаты;

Люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

Одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Как получить выплаты через "Дию":

Обновите и войдите в приложение;

Перейдите в раздел Сервисы > Зимняя поддержка > Зимние 6 500 грн;

Подтвердите, что имеете активную "Дию"-карту, на которую зачислят выплату;

Используйте денежные средства в течение 180 дней с момента получения.

Что известно о "Зимней поддержке"

Как известно, с 15 ноября до 24 декабря правительство запустило возможность для каждого гражданина подать заявку в приложении "Дия" или в отделении "Укрпошты" на получение помощи в 1 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка".

Правительство ожидает от 10 до 14 млн получателей одноразовой государственной денежной помощи по программе "Зимняя поддержка":

1 тыс. грн для взрослых и детей;

6,5 тыс. грн для наиболее уязвимых категорий;

ожидаемые расходы - 14 млрд грн.

Юлия Свириденко в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

