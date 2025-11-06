Как не потерять 6500 грн зимней поддержки: украинцев предупредили о мошеннической схеме

Украинцам предлагают "оформить карту для получения выплаты".

https://glavred.info/ukraine/kak-ne-poteryat-6500-grn-zimney-podderzhki-ukraincev-predupredili-o-moshennicheskoy-sheme-10712861.html Ссылка скопирована

6500 зимней поддержки: украинцев предупредили о мошеннической схеме / Коллаж: Главред, фото: Униан, Pixabay

Коротко о главном:

Государство анонсировало выплату в 6500 гривен для уязвимых групп населения

Появилась новая мошенническая схема по выплатам

Мошенники предлагают "оформить карту для получения выплаты 6500 гривен"

В Украине активизировались мошенники, которые предлагают оформить карту для выплаты в размере 6500 гривен для украинцев.

Именно такую сумму единовременной денежной помощи для социально уязвимых групп ранее согласовал Кабмин. О мошеннической схеме предупреждает глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Вижу активизацию ботоферм мошенников, которые предлагают "оформить карту для получения выплаты 6500 гривен". Чтобы получить государственную помощь, не нужно оформлять "специальные" карточки, ведь большинство выплат осуществляется через Дію", - говорится в сообщении.

Гетманцев напомнил, что никогда не надо переходить по сомнительным ссылкам и передавать данные свои банковской карты. Ни один государственный орган не рассылает ссылки через сторонние сервисы. Стоит игнорировать такие "предложения" и не передавать свои данные посторонним лицам.

Кто получит 6500 гривен помощи

На зиму 2025-2026 в рамках зимней поддержки государство запускает программу "Теплая зима" - государственная помощь в 6 500 гривен для наиболее уязвимых категорий граждан. Об этом рассказывает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Средства можно будет потратить на лекарства, одежду, обувь и другие первоочередные нужды.

Помощь окажут таким категориям:

Дети-сироты

Дети под опекой

Дети с инвалидностью в приемных семьях

Дети внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

ВПЛ с инвалидностью

Одинокие пенсионеры

"Зимняя поддержка" - что известно

Как писал Главред ранее, в этом году президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения.

Зимой 2025-2026 года украинцы получат от правительства 1000 гривен. Выплату могут получить все граждане Украины, совершеннолетние и несовершеннолетние. Подать заявку на получение выплат в рамках программы "Зимняя поддержка" можно будет с 15 ноября по 15 декабря.

Кроме этого, Зеленский анонсировал запуск специальной программы транспортной поддержки для всех украинцев - "УЗ-3000". В рамках программы каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.

