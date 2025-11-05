Новые выплаты украинцам 2025: на что можно потратить 1000 Зеленского

Тысяча Зеленского в прошлом году была отправлена более 14 миллионам украинцев.

Юлия Свириденко рассказала о программах денежной помощи украинцам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/svyrydenkoy

Вы узнаете:

Кто сможет получить 1000 грн и 6500 грн от государства

Когда Кабмин раскроет детали программ денежной помощи

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко раскрыла детали новой программы единовременной денежной помощи от государства украинцам.

В частности, каждый гражданин сможет получить по 1000 гривен, а уязвимые категории граждан - по 6500 гривен. Также глава Кабмина раскрыла детали программы УЗ-3000.

На что можно потратить 1000 Зеленского

Тысячу гривен сможет получить каждый украинец, проживающий в Украине.

"1000 гривен для каждого гражданина. Это разовая помощь для всех украинцев – взрослых и детей, живущих в Украине", - написала Свириденко в Telegram.

Средства можно будет потратить на базовые нужды:

коммунальные услуги;

лекарства;

книги;

донат на Силы обороны.

На данный момент продолжается работа над полным списком.

Как подать заявку на 1000 грн от Зеленского

По словам главы Кабмина, детали нынешней программы будут обнародованы в ближайшее время до 15 ноября.

Свириденко напомнила, что в прошлом году помощью воспользовалось более 14 миллионов украинцев. Тогда 58% получателей использовали эти средства на оплату коммунальных услуг, 22% - на мобильную связь, 4% - на заведения питания. Среди приоритетных категорий были лекарства и книги.

Как получить помощь от государства 6500

6500 гривен — это одноразовая адресная помощь тем, кто в этом нуждается больше всего, то есть для уязвимых категорий населения.

На эту программу государство направляет 4,3 млрд гривен. Ожидается, что этой программой воспользуются 660 тысяч человек.

Кто может получить 6500 от государства:

дети-сироты;

дети на попечении;

дети с инвалидностью в приемных семьях;

дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одиноких пенсионеров.

На что можно потратить 6500 от государства

Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь.

Получить помощь можно на Дія.Карту или на текущий счет со специальным режимом использования.

УЗ-3000: бесплатные поездки для граждан в пределах Украины

Свириденко также рассказала, что государство начало софинансировать пассажирские перевозки, ведь реальная себестоимость билетов в среднем в 3-4 раза выше их цены для пассажира. Ранее этот дисбаланс компенсировался доходами от грузовых перевозок, но из-за активных боевых действий объемы грузов уменьшаются, и этого ресурса уже не хватает.

"Чтобы поддержать железную дорогу в сложный период, правительство выделяет средства из госбюджета на покрытие части дефицита. Это средства налогоплательщиков, поэтому логично, что граждане также должны извлечь из этого прямую пользу. Именно с этой целью Укрзализныця разрабатывает новую социальную программу – УЗ-3000", - объяснила премьер.

По ее словам, программа УЗ-3000 дает возможность бесплатно путешествовать по Украине на расстояние до 3000 км в те дни, когда в поездах дальнего сообщения остаются свободными места.

В такие периоды низкого спроса не выкупаются до 200–250 тысяч билетов.

Как писал Главред, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. Она должна начать действовать уже в декабре этого года.

30 октября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что для безработных украинцев запустят новую экосистему "Горизонт", с помощью которой можно будет получить до 15 тысяч гривен на переквалификацию.

Тысяча Зеленского 2024 - что известно

1 декабря 2024 года в Украине заработала программа "Зимняя еПоддержка", которая предусматривала выплату 1000 грн каждому гражданину. Украинцы получали средства на виртуальную карту через приложение Дія, Укрпочту или банки-партнеры.

Эти средства было разрешено тратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств и медицинских услуг, оплату образования, транспортные услуги, благотворительность, включая донаты на ВСУ. Использовать полученные средства можно до конца 2025 года.

