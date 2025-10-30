Часть украинцев сможет получить 15 тысяч гривен: детали от Свириденко

Правительство открывает электронный реестр квалификаций, чтобы украинцы могли планировать профессиональное развитие.

https://glavred.info/economics/chast-ukraincev-smozhet-poluchit-15-tysyach-griven-detali-ot-sviridenko-10710734.html Ссылка скопирована

Через "Дію" украинцы смогут оформить статус безработного и подать заявку на грант / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/yulia.svyrydenko

Читайте в материале:

Как будет работать новая система поддержки безработных

Кто может получить грант до 15 тысяч гривен

Какие новые возможности откроет электронный реестр квалификаций

Для безработных украинцев запустят новую экосистему "Горизонт", с помощью которой можно будет получить до 15 тысяч гривен на переквалификацию. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Правительство поддержало запуск новой экосистемы "Обрий". Через "Дію" человек сможет зарегистрировать статус безработного, оформить помощь, официально уволиться на временно оккупированных территориях и получить грант до 15 000 грн на переквалификацию", - отметила Свириденко. видео дня

Как будет работать система "Горизонт"

По ее словам, система автоматически будет определять, кто потерял работу, и подбирать вакансии по навыкам, опыту и месту жительства.

"Теперь если человек в течение 60 дней после потери работы не трудоустроился, карьерные советники Службы занятости будут проактивно анализировать рынок труда и предлагать вакансии, обучение, переквалификацию или грант - еще до получения статуса безработного. Это означает, что помощь от государства начинается не после, а до того, как человек обратится за ней", - пояснила премьер-министр.

Поддержка ветеранов и работодателей

Свириденко также добавила, что ветеранам повысят зарплату за общественно полезные работы до 16 тысяч гривен, а работодатели, которые будут брать их на работу минимум на год, будут получать 100% компенсации зарплаты в течение шести месяцев (но не более 1,5 минимальной зарплаты).

Кроме того, правительство готовит запуск электронного реестра квалификаций, который будет открытым и бесплатным. В нем украинцы смогут найти информацию о квалификационных центрах, требованиях к профессиям и возможностях для профессионального развития.

Субсидии и соцвыплаты - последние новости по теме

Главред сообщал, что в Украине вскоре планируют пересчитать пенсии. Однако, конкретная информация о том, насколько увеличатся выплаты и какими будут точные суммы, станет доступной лишь примерно в феврале.

Кроме того, в новом отопительном сезоне украинцы с невысокими доходами снова могут рассчитывать на поддержку государства в виде жилищных субсидий. Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, размер помощи зависит от уровня доходов, состава домохозяйства и объемов потребления коммунальных услуг.

Напомним, ранее сообщалось о том, что субсидию на оплату коммунальных услуг чаще всего не назначают из-за долгов. Если задолженность за три и более месяцев превышает 680 гривен, помощь не предоставляется.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред