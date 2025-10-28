В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: названы сроки

Причины повышения: снижение объёмов передачи, колебания валютного курса и новые макроэкономические ориентиры.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-mogut-povysit-tarify-na-elektroenergiyu-nazvany-sroki-10710401.html Ссылка скопирована

В Украине могут пересмотреть тарифы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

В Украине могут ощутить серьёзный рост расходов на электричество

За диспетчерское обслуживание придётся платить почти на половину больше

В 2026 году в Украине могут ощутить серьёзный рост расходов на электричество. Тариф на передачу энергии планируют поднять почти на четверть — до 848,5 грн/МВт·ч.

При этом за диспетчерское обслуживание придётся платить почти на половину больше — 141,3 грн/МВт·ч, пишет Forbes.

видео дня

"Зелёная" электрометаллургия тоже не уйдёт от изменений: тариф для этих предприятий вырастет до 467,1 грн/МВт·ч, а поддержка "зелёной" энергетики потребует ещё 381,4 грн/МВт·ч.

Причины повышения прозрачны: снижение объёмов передачи, колебания валютного курса и новые макроэкономические ориентиры, утверждённые правительством. Для сравнения, действующие тарифы сегодня — 686,2 грн/МВт·ч за передачу и 98,97 грн/МВт·ч за диспетчеризацию.

Если предложение будет одобрено НКРЭКУ, привычные счета за электроэнергию для бизнеса и населения изменятся уже с начала следующего года, а необходимость пересматривать расходы станет насущной задачей для многих компаний.

/ Главред

Повышение тарифов: прогноз эксперта

Эксперт по социальной политике Андрей Павловский предупреждает: в проекте бюджета на 2026 год украинцев ждёт неприятный сюрприз. Коммунальные платежи могут вырасти, а помощь населению — сократиться. По прогнозам, газ подорожает на 15%, электроэнергия — на 20%, в то время как финансирование жилищных субсидий планируют урезать почти на 7,2%.

Ранее украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Потребители могут получить бонус за оплату платежки.

Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.

Больше новостей:

Об источнике: "Forbes Ukraine" "Forbes Украина" - это украинская версия международного журнала Forbes, выходящая с марта 2011 года. С августа 2016 года до мая 2020 года журнал не выпускался, кроме одного номера в январе 2017 года. С июня 2020 года его выход был возобновлен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред