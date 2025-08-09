Украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ: что нужно знать

Потребители могут получить бонус за оплату платежки.

На какие платежки стоит перейти украинцам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Основное:

Украинцев призывают переходить на электронные платежки за газ

Доступ к платежке потребители будут получать раньше

До 25 числа пеня на оплату газа не будет начисляться

Украинцев призывают переходить на электронные платежки, вместо бумажных. На это есть три причины. Об этом сообщила компания "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Электронная платежка позволяет заботиться об экологии, получать ранний доступ к счету и бонус за оплату газа до 15 числа каждого месяца в виде скидки 1%, которая будет учитываться при начислении следующей платежки.

В то же время стоит помнить, что в случае оплаты счета за газ до 25 числа ежемесячно потребителям не будет начисляться пеня.

По состоянию на сегодня, 9 августа, для большинства бытовых потребителей газа в Украине действует тариф "Фиксированный", который составляет 7,96 гривен за кубометр голубого топлива.

Коммунальные платежи - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на воду в Украине могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус.

Ранее сообщалось, что многие украинцы оплачивают счета за газ, но впоследствии узнают о начисленном долге. В ГК "Нафтогаз" объяснили, что проблема в неправильной оплате коммунальной платежки.

Накануне стало известно, что в августе тарифы на газ и электроэнергию для части украинцев останутся без изменений. Однако бизнесу стоимость коммунальных услуг могут повысить.

Об источнике: Нафтогаз Украины Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

