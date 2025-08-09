Украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ: что нужно знать

Основное:
- Украинцев призывают переходить на электронные платежки за газ
- Доступ к платежке потребители будут получать раньше
- До 25 числа пеня на оплату газа не будет начисляться
Украинцев призывают переходить на электронные платежки, вместо бумажных. На это есть три причины. Об этом сообщила компания "Нафтогаз Украины" в Facebook.
Электронная платежка позволяет заботиться об экологии, получать ранний доступ к счету и бонус за оплату газа до 15 числа каждого месяца в виде скидки 1%, которая будет учитываться при начислении следующей платежки.
В то же время стоит помнить, что в случае оплаты счета за газ до 25 числа ежемесячно потребителям не будет начисляться пеня.
По состоянию на сегодня, 9 августа, для большинства бытовых потребителей газа в Украине действует тариф "Фиксированный", который составляет 7,96 гривен за кубометр голубого топлива.
Коммунальные платежи - последние новости
Напомним, Главред писал, что цены на воду в Украине могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус.
Ранее сообщалось, что многие украинцы оплачивают счета за газ, но впоследствии узнают о начисленном долге. В ГК "Нафтогаз" объяснили, что проблема в неправильной оплате коммунальной платежки.
Накануне стало известно, что в августе тарифы на газ и электроэнергию для части украинцев останутся без изменений. Однако бизнесу стоимость коммунальных услуг могут повысить.
Об источнике: Нафтогаз Украины
Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия.
В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".
