Украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ: что нужно знать

Анна Косик
9 августа 2025, 17:48
Потребители могут получить бонус за оплату платежки.
Украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ: что нужно знать
На какие платежки стоит перейти украинцам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Основное:

  • Украинцев призывают переходить на электронные платежки за газ
  • Доступ к платежке потребители будут получать раньше
  • До 25 числа пеня на оплату газа не будет начисляться

Украинцев призывают переходить на электронные платежки, вместо бумажных. На это есть три причины. Об этом сообщила компания "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Электронная платежка позволяет заботиться об экологии, получать ранний доступ к счету и бонус за оплату газа до 15 числа каждого месяца в виде скидки 1%, которая будет учитываться при начислении следующей платежки.

В то же время стоит помнить, что в случае оплаты счета за газ до 25 числа ежемесячно потребителям не будет начисляться пеня.

По состоянию на сегодня, 9 августа, для большинства бытовых потребителей газа в Украине действует тариф "Фиксированный", который составляет 7,96 гривен за кубометр голубого топлива.

Коммунальные платежи - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на воду в Украине могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус.

Ранее сообщалось, что многие украинцы оплачивают счета за газ, но впоследствии узнают о начисленном долге. В ГК "Нафтогаз" объяснили, что проблема в неправильной оплате коммунальной платежки.

Накануне стало известно, что в августе тарифы на газ и электроэнергию для части украинцев останутся без изменений. Однако бизнесу стоимость коммунальных услуг могут повысить.

Об источнике: Нафтогаз Украины

Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия.

В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

газ квитанции коммунальные платежки новости Украины
