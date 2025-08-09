Путин не будет встречаться с Зеленским: эксперт назвал главную причину

Владимир Путин в определенной степени опасается встречаться с Владимиром Зеленским, считает Максим Розумный.

Владимир Зеленский может встретиться с Владимиром Путиным

Важное из заявлений Розумного:

Формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен

Путин в определенной степени опасается встречаться с Зеленским

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что для российского диктатора это будет унижением, ведь он не считает Зеленского равным себе.

"Тот образ, который создан в российском информационном поле, делает любую личную встречу с Зеленским унизительной для Путина в глазах россиян. Это пропагандистская, но одновременно и дипломатическая причина", - уверен он.

Аналитик также уверен в том, что Путин в определенной степени опасается встречаться с Зеленским.

"Не потому, что Зеленский такой страшный, а из-за непредсказуемости его эмоциональных реакций (например, в Овальном кабинете), к которым Путин может быть не готов и чувствовать себя неуверенным. То есть Зеленский потенциально несет для него репутационные риски и способен создать ситуацию, где Путин будет чувствовать себя некомфортно. Поэтому он будет этого избегать. Единственный вариант, когда Путин может согласиться на встречу с Зеленским, - это в тройном формате с Трампом, и то только на финальном этапе, когда уже все согласовано и остается формально подписать документ и выйти на камеры с заявлением, что дело завершено", - отметил он.

По словам собеседника, Путин будет стремиться к встрече один на один с Трампом, потому что она, наоборот, дает ему значительные репутационные бонусы.

"Поэтому здесь Путин зависит от позиции партнера. Трамп может "обменять" этот подарок Путину в виде личной встречи только на что-то действительно важное. Я думаю, что теперь он согласится встречаться с Путиным только в случае, когда все уже договорено, и вопрос заключается лишь в том, чтобы, условно говоря, скрепить это подписью или рукопожатием. Трамп, по моему мнению, в дальнейшем будет избегать бесплодных встреч и разговоров, после которых он оказывается без конкретного результата и не имеет, что показать миру или собственному американскому избирателю", - резюмировал Розумный.

Переговоры с РФ: мнение аналитика

Политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук заявил о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин согласился на переговоры с Украиной чтобы отложить введение жестких санкций и вообще дальнейшее ухудшение отношений с США и Дональдом Трампом. По его словам, это последний манипулятивный аргумент в этой теме.

Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

