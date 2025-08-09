Укр
Переговоры о прекращении огня: Зеленский раскрыл опасность российского плана

Алексей Тесля
9 августа 2025, 16:16
Владимир Зеленский обсудил с европейскими лидерами вопрос установления мира в Украине.
Владимир Зеленский провел переговоры с европейскими лидерами

Главное из заявлений Зеленского:

  • Есть опасность российского плана свести все к обсуждению невозможного
  • Решения для безопасности Украины имеют значение для всех в Европе
  • Предложения Москвы готовят удобные РФ позиций для возобновления войны

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с рядом европейских лидеров, в ходе которых обсудил ситуацию вокруг вероятных переговоров по завершению войны.

В ходе переговоров с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киром Стармером он обсудил вопрос установления мира в Украине.

"Благодарен за поддержку. Все равно видим необходимость действительно устойчивого мира для Украины и опасность российского плана свести все к обсуждению невозможного. Нужны четкие шаги, максимум нашей с партнерами координации", - написал Зеленский в Telegram.

Он отметил настроенность Великобритании, Соединенных Штатов Америки и всех партнеров закончить войну.

"Активно работаем ради конструктивной дипломатии и того, чтобы решения могли сработать. Согласовали следующие контакты", - сообщил Зеленский.

В ходе переговоров с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом он обсудил вопросы мирного процесса и европейской интеграции.

"Благодарен за поддержку. Проинформировал о нашей дипломатической работе с партнерами для окончания войны и обеспечения общей безопасности. Разделяем мнение, что решения для безопасности Украины имеют значение для всех в Европе. Обсудили также дела на уровне Евросоюза, в частности ситуацию в переговорах по вступлению Украины в Евросоюз", - написал Зеленский.

Он подчеркнул важность принципиальной позиция Эстонии относительно справедливых условий движения в Евросоюз для Украины и Молдовы. "Не может быть разделений и несправедливости на этом пути. Единство должно работать", - отметил президент Украины.

Зеленский также обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен вопрос "реального завершения войны" РФ против Украины, а также украинской интеграции в ЕС.

"Благодарен за поддержку. Обсудили дипломатическую ситуацию и коммуникацию с партнерами - нашу и Метте", - написал Зеленский.

"В эти дни активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции. Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны", - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, "все наши шаги должны быть такими, которые приближают к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации. И наши совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность.

По словам Зеленского, обсудили также с Метте работу ради вступления в Евросоюз, результаты на этом пути Украины и Молдовы. "Одинаково видим необходимость справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе", - написал президент Украины.

Кроме того, Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном дипломатические шаги для "реального мира" в Украине.

"Говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Благодарен за поддержку. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации. Украина, Франция, все партнеры готовы работать максимально продуктивно ради реального мира. Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз. Нам всем нужны настоящее окончание войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций", - написал Зеленский.

Переговоры о прекращении войны: мнение эксперта

Ранее политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - заявил он.

Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

О персоне: Кир Стармер

Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.

Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.

"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

