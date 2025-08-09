В Украине обвалились цены на популярное мясо: во сколько можно уложиться

Цены упали на один из самых доступных видов мяса.

Сколько в Украине стоит курятина / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Некоторые виды курятины подешевели

Куриные голени выросли в цене

Куриная тушка второй месяц остается на одном ценовом уровне

В украинских супермаркетах впервые за долгое время ощутимо снизились цены на курятину, в частности бедро и филе. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Куриное бедро в июле в среднем стоило 141,35 гривны за килограмм, в то время как по состоянию на 9 августа средняя цена на него составляет 121,50 гривны, что почти на 20 гривен дешевле.

Куриное филе в этом месяце обойдется украинским покупателям в 219,55 гривны за килограмм продукта, хотя еще в прошлом месяце за него пришлось платить 224,49 гривны.

В то же время куриные голени выросли в цене более чем на 20 гривен за каждый килограмм. Сейчас цена на них составляет 117,50 гривны, хотя в июле они стоили 94,39 гривны.

Неизменной в цене остается куриная тушка, которая уже второй месяц в среднем стоит 119,75 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на тепличные помидоры в Украине продолжают падать на фоне стабилизации погоды и возобновления кампании по уборке овощей. Цены на помидоры просели до 40-55 гривен за килограмм.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года в Украине снова выросла закупочная цена молока-сырья. Средняя цена молока без НДС достигла 16,62 грн/кг, что на 70 копеек выше, чем в июле.

За прошлый месяц больше всего подешевели продукты питания и безалкогольные напитки, в среднем на 1,1%. Заметнее всего упали в цене овощи, сразу на 23,9%.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

