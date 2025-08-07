Почему в магазинах нет круглых цен: эксперт удивила ответом

Почему в магазинах не округляют цены - вопрос, который интересует многих покупателей, но правильный ответ знают единицы.

Почему цена 99, а не 100 / Коллаж: Главред, фото: Главред

Вы узнаете:

Как продавцы манипулируют покупателями

Почему неокругленные цены вызывают больше доверия у покупателей

Часто в магазинах на ценнике можно увидеть цену 23,99, вместо 24, или 999 вместо 1000. Такая стоимость товара без одной копейки или гривны до округления выставляется не просто так.

Главред узнал, почему ставят цену 999, а также почему цена 99, а не 100. Об этом в Facebook рассказала эксперт по продажам и бизнес-тренер Людмила Калабуха.

По ее словам, клиенты часто обращают внимание на цены и сравнивают их с другими предложениями, когда приходят в тот или иной магазин впервые. Существуют три главных правила, по которым большинство покупателей выбирают, что купить.

Первое - это неокругленная цена. Люди не доверяют круглым ценам, поэтому продавцы и добавляют неравные числа.

"Тогда стоимость кажется честной, без накруток, будто вы до копеечки посчитали: себестоимость/логистику/налоги и скромно поставили свою наценку", - пояснила эксперт.

В то же время цена 99 вместо 100 является давней визуальной манипуляцией, которой пользовались продавцы. Поэтому теперь некоторые из них несколько меняют стратегию и вместо 199 закладывают цену 190.

О персоне: Людмила Калабуха Людмила Калабуха - украинский бизнес-тренер, блогер, писательница и предпринимательница, с более чем 20 годами опыта в продажах и бизнес-консалтинге. Победительница в номинации "Лучший бизнес-тренер по продажам Украины 2023" по версии Ukrainian Business Award (UBA).

