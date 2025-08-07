Укр
Почему в воскресенье нельзя рубить дрова: священник дал точное объяснение

Алёна Воронина
7 августа 2025, 17:49
Священник объяснил, почему кормить домашних животных в воскресенье не является грехом, а рубить дрова - грех.
Дрова, священник Алексей Филюк
Почему в воскресенье нельзя рубить дрова/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

  • Почему в воскресенье нельзя рубить дрова
  • Какие дела делать в воскресенье грех, а какие - не грех

В воскресенье христиане стараются не заниматься никаким физическим трудом, ведь этот день считают днем отдыха и посвященным Богу.

О том, какую работу можно делать в воскресенье, а какую - нет, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Отец Филюк в ответ на вопрос, можно ли в воскресенье рубить дрова, ответил, что нет. Он пояснил, что у нас есть целая неделя для того, чтобы разобраться с таким тяжелым физическим трудом, как рубка дров, поэтому можно в воскресенье без этого обойтись.

"Братья-сестрички, мы имеем целую неделю для того, чтобы обеспечить себя дровами, обеспечить себя продуктами, а в воскресенье не рубят, не молотят, и никаких таких хозяйственных дел не делают", - сказал он.

В то же время священник добавил, что кормить домашних животных в воскресенье, конечно, не является грехом.

"Конечно, кто имеет корову, кто имеет хозяйство, то надо дать есть. Корова не понимает, то ли воскресенье, то ли суббота", - отметил священнослужитель.

Смотрите видео о том, почему в воскресенье нельзя рубить дрова:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

