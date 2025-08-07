Почему в воскресенье нельзя рубить дрова: священник дал точное объяснение

Священник объяснил, почему кормить домашних животных в воскресенье не является грехом, а рубить дрова - грех.

Почему в воскресенье нельзя рубить дрова

В воскресенье христиане стараются не заниматься никаким физическим трудом, ведь этот день считают днем отдыха и посвященным Богу.

О том, какую работу можно делать в воскресенье, а какую - нет, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Отец Филюк в ответ на вопрос, можно ли в воскресенье рубить дрова, ответил, что нет. Он пояснил, что у нас есть целая неделя для того, чтобы разобраться с таким тяжелым физическим трудом, как рубка дров, поэтому можно в воскресенье без этого обойтись.

"Братья-сестрички, мы имеем целую неделю для того, чтобы обеспечить себя дровами, обеспечить себя продуктами, а в воскресенье не рубят, не молотят, и никаких таких хозяйственных дел не делают", - сказал он.

В то же время священник добавил, что кормить домашних животных в воскресенье, конечно, не является грехом.

"Конечно, кто имеет корову, кто имеет хозяйство, то надо дать есть. Корова не понимает, то ли воскресенье, то ли суббота", - отметил священнослужитель.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

