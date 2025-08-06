Почему нельзя говорить "я маю протилежну думку": ответ удивит всех

На самом деле использовать такую фразу неправильно.

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Почему нельзя говорить "я маю протилежну думку"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "я маю протилежну думку"

Что именно неправильно в этой фразе

Когда кто-то с кем-то не соглашается, то может говорить, что у него "протилежна думка" в этом вопросе. Однако не все догадываются, что на самом деле так говорить в украинском языке неправильно.

Что именно является неправильным в этой фразе и как избегать ошибки, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

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"Мнение не может быть "протилежним". "Протилежне" - это то, что лежит или стоит напротив. Например, "ти стоїш на протилежному боці вулиці" или "піди купи у протилежному магазині", - отметила она.

Учитель объяснила, что в таком случае правильно говорить "я маю супротивну думку".

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "я маю протилежну думку":

Как ранее рассказывал Главред, учительница украинского языка объяснила, почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця". На самом деле использовать такие фразы неправильно.

Также ранее стало известно, почему нельзя употреблять слово "виключити" - учитель украинского языка объяснила. На самом деле не все догадываются, что употребление этого слова является ошибкой.

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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