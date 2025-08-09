Без него никуда: в Украине резко подорожал важный продукт

Главная причина — высокий спрос со стороны переработчиков.

Вы узнаете:

С чем связан рост цен

Что нас ждет дальше

В августе 2025 года в Украине снова выросла закупочная цена молока-сырья. По данным аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, средняя цена молока без НДС достигла 16,62 грн/кг, что на 70 копеек выше, чем в июле.

Особенно заметен рост по сортам:

молоко экстра сорта подорожало на 66 копеек — до 16,80 грн/кг;

молоко высшего сорта выросло в цене на 75 копеек — до 16,60 грн/кг;

первый сорт — до 16,20 грн/кг, также плюс 75 копеек.

Важно: речь идёт о сыром молоке, которое закупают у фермеров и агропредприятий, а не о фасованной продукции в супермаркетах.

Почему растут цены на молоко?

Главная причина — высокий спрос со стороны переработчиков, которые активно скупают молоко-сырье для производства и экспорта. Компании стремятся отправить больше продукции в Евросоюз до окончательного исчерпания экспортных квот, введённых Еврокомиссией с 6 июня.

ЕС восстановил квоты и пошлины на украинскую агропродукцию, в том числе и молочную. Несмотря на попытку обновить торговое соглашение, новые квоты пока не вступили в силу — против выступили Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и Словакия. Как отмечает Кухалейшвили, квоты на сливочное масло и сухое молоко уже почти выбраны.

Что будет дальше?

Похожая ситуация с ростом цен наблюдалась и в августе 2024 года, когда молоко-сырье подорожало на 74 копейки. Эксперты прогнозируют: в случае окончательного исчерпания квот, экспорт может приостановиться уже в течение месяца.

Тем не менее, резкого падения цен на молоко в Украине не ожидается. Склады перерабатывающих предприятий сейчас пустуют, и компании будут накапливать продукцию, чтобы не допустить дефицита.

Согласно прогнозам, уже в сентябре средняя цена на молоко достигнет 16,70 грн/кг, а в октябре — 17,10 грн/кг.

