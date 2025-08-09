Укр
СБУ провела спецоперацию на 1300 километров вглубь России: что удалось поразить

Анна Косик
9 августа 2025, 14:39
Украинские силы ослабили возможности России продолжать войну.
атака беспилотника на Татарстан, оператор беспилотника
В СБУ рассказали детали успешной операции на территории России / Коллаж: Главред, фото: 58 ОМПБр, скриншот

Что сообщили в СБУ:

  • В Татарстане поражен хаб с "Шахедами"
  • Здание хаба загорелось после взрыва
  • Способности РФ воевать дальше уменьшаются

Утром 9 августа беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.

Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что склад дронов находится в населенном пункте Кзыл-Юл, что в Республике Татарстан. Расстояние от Украины до точки поражения составляет около 1300 километров.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Беспилотник ЦСО "А" СБУ попал в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что продолжают последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения "Шахедов" являются одной из законных военных целей и каждая такая спецоперация уменьшает способности страны-агрессора России продолжать войну.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео атаки дронов на Татарстан:

Взрывы в Татарстане 9 августа

Накануне официального сообщения СБУ об успешной спецоперации, партизанское движение Атеш сообщило об атаке на завод по производству дронов типа "Шахед".

Удары вглубь России - последние новости

Недавно в российской Пензе прогремели взрывы. В Центре противодействия дезинформации при СНБО подтвердили, что украинские дроны ударили по местному радиозаводу.

Накануне также Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющим Сил обороны нанесли успешный удар по базе ГСМ аэропорта "Сочи".

Напомним, Главред писал, что по информации Генштаба, Силы обороны Украины в начале августа нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства.

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

23:21

Новый штамм COVID-19 распростаняется по Украине: Stratus подтвердили в семи областях

22:47

Точная копия: Мэрайя Кэрри показала, как выглядит ее взрослая дочьВидео

22:39

Сгниет еще до зимы: с чем нельзя хранить картофель

