СБУ провела спецоперацию на 1300 километров вглубь России: что удалось поразить

Что сообщили в СБУ:
- В Татарстане поражен хаб с "Шахедами"
- Здание хаба загорелось после взрыва
- Способности РФ воевать дальше уменьшаются
Утром 9 августа беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.
Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что склад дронов находится в населенном пункте Кзыл-Юл, что в Республике Татарстан. Расстояние от Украины до точки поражения составляет около 1300 километров.
"Беспилотник ЦСО "А" СБУ попал в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар", - говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что продолжают последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения "Шахедов" являются одной из законных военных целей и каждая такая спецоперация уменьшает способности страны-агрессора России продолжать войну.
Смотрите видео атаки дронов на Татарстан:
Взрывы в Татарстане 9 августа
Накануне официального сообщения СБУ об успешной спецоперации, партизанское движение Атеш сообщило об атаке на завод по производству дронов типа "Шахед".
Удары вглубь России - последние новости
Недавно в российской Пензе прогремели взрывы. В Центре противодействия дезинформации при СНБО подтвердили, что украинские дроны ударили по местному радиозаводу.
Накануне также Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющим Сил обороны нанесли успешный удар по базе ГСМ аэропорта "Сочи".
Напомним, Главред писал, что по информации Генштаба, Силы обороны Украины в начале августа нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства.
Другие новости:
- Путин хочет контролировать Донецкую область: в МИД Украины ответили, возможно ли это
- Как изменится курс доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкира
- В США неправильно поняли требования Путина о прекращении огня - Bild
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред