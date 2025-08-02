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"Ответ за обстрел городов Украины": НПЗ и заводы РФ пылают после ударов ВСУ

Даяна Швец
2 августа 2025, 12:03
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Атаку провели подразделения Сил беспилотных систем, ССО, СБУ и ГУР.
Взрыв, пожар в РФ, дрон, всу
ВСУ атаковали нефтеперерабатывающие заводы / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, тг-канал Exilenova+

О чем речь:

  • Силы обороны Украины успешно атаковали объекты нефтеперерабатывающей и оборонной промышленности России
  • Подтверждено поражение Рязанского, Новокуйбышевского НПЗ, базы "Анна нефтепродукт", предприятия "Электроприбор"

В ночь на 2 августа украинские силы осуществили ряд удачных ударов по объектам российской нефтеперерабатывающей и оборонной промышленности. Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ.

"Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей", - сообщили в Генштабе.

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инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в РФ / Главред-инфографика

Подтверждено попадание по двум российским нефтеперерабатывающим предприятиям: Рязанскому и Новокуйбышевскому НПЗ. Также беспилотники атаковали нефтебазу "Анна нефтепродукт", расположенную в Воронежской области.

Кроме того, был поражен завод АО "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", который производит компоненты связи и электронику для военных нужд, в частности криптографические системы и печатные платы.

"Зафиксированы многочисленные взрывы и пожары на территории этих объектов. Более подробная информация о последствиях атак уточняется", - сказано в сообщении.

К выполнению операции были привлечены подразделения Сил беспилотных систем, ССО ВСУ, СБУ и Главное управление разведки Минобороны.

"Систематическое и целенаправленное поражение объектов, обеспечивающих армию противника, продлится до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны принимают все законные меры, чтобы остановить геноцид нашего народа, который сегодня сознательно осуществляет московский режим", - отметили в Генштабе.

Взрывы в России - последние новости

Главред сегодня рассказывал о массированном ударе дронов по РФ. Очевидцы рассказали о пожарах на НПЗ, а также радиозаводе и взрывах возле военного аэродрома.

Недавно дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской области. Этот узел расположен в городе Сальск. Через него российские войска перебрасывают оружие и личный состав на фронт.

Ранее также дроныатаковали радиозавод в российской Пензе. Около часа ночи 31 июля в Пензенской области было объявлено об опасности из-за беспилотников.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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