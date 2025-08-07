Так дешево не стоили давно: в Украине снизились цены на популярный овощ

Цены на сезонный овощ внезапно ушли в пике.

Сколько теперь стоят помидоры / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Что сообщили аналитики:

Помидоры в Украине дешевеют

Средняя цена овоща составляет менее 55 гривен за килограмм

Цены на тепличные помидоры в Украине продолжают падать на фоне стабилизации погоды и возобновления кампании по уборке овощей. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По состоянию на 7 августа, цены на помидоры просели до 40-55 гривен за килограмм, что уже в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, 1 августа.

"И производители, и оптовые компании объясняют проблемы с реализацией продукции из открытого грунта низким качеством томата. Растения сильно страдают от засухи и жары, плоды повреждены солнечными ожогами, на них нередко появляются трещины, что снижает товарный вид продукции", - отметили аналитики.

Несмотря на удешевление помидоров, в этом году их все еще продают по ценам, которые на 69% выше, чем в прошлом году. Производители объясняют такую ситуацию снижением производства этой продукции в стране.

