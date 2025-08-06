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В Украине существенно обвалятся цены на популярный овощ: в чем причина

Анна Косик
6 августа 2025, 13:28
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Эксперт объяснила, почему происходит резкий обвал цены на рынке.
В Украине существенно обвалятся цены на популярный овощ: в чем причина
Как изменятся цены на картофель в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что сказала Самойличенко:

  • В Украине как и каждый год упадут цены на картофель
  • Стоимость картофеля будет держаться в пределах 20 гривен за килограмм

Цены на картофель в Украине обваливаются почти каждый год. Причиной этого является то, что все производители одновременно собирают урожай и массово реализуют его, так как места для хранения овоща нет.

Об этом AgroPortal рассказала исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) Ольга Самойличенко. По ее словам, именно незарегистрированные хозяйства обычно обваливают цены на картофель.

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"Обычно они обрабатывают от 1 до 5 га земли, но их много, и за счет этого они влияют на цены, которые невыгодны профессиональным картофелеводам", - пояснила она.

УАИК прогнозирует, что цены на картофель в Украине на оптовом рынке или упадут, или будут держаться на уровне импортной цены, в пределах 20 гривен за килограмм овоща.

Что будет с ценами на картофель осенью

Недавно и.о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник спрогнозировал, что в начале осени оптовые цены на картофель в Украине составят 12-18 гривен за килограмм.

Зато в розничной торговле цена будет держаться на уровне 20-26 гривен за килограмм картофеля. В случае неблагоприятных условий пиковая цена будет составлять до 30 гривен за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на огурцы в Украине продолжают повышаться. Все из-за того, что предложение овощей на внутреннем рынке остается ограниченным, что и позволяет продавцам и дальше поднимать стоимость.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Накануне сообщалось, что в конце июля в Украине снизились цены на некоторые молочные продукты. Больше всего подешевели сыр "Фета" (-6%), кефир в тетрапаке (-4%) и сливочное масло жирностью до 73% (-2,2%).

Ранее стало известно, что в Украине начался сезон персиков, но их этим летом значительно меньше, чем обычно. Из-за этого цены ощутимо выросли и стартуют от 70 до 120 грн за килограмм.

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О персоне: Ольга Самойличенко

Ольга Самойличенко - исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК). Заведующая лабораторией инструментальной диагностики Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины.

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