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Консервация ударит по карману: базовый сезонный овощ неуклонно дорожает

Мария Николишин
4 августа 2025, 15:21
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Цены подскочили на 16% только за неделю.
Консервация ударит по карману: базовый сезонный овощ неуклонно дорожает
Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • В Украине дорожают огурцы
  • Сейчас их продают по 30-50 грн/кг
  • Спрос на огурцы остается стабильным

Цены на огурцы в Украине продолжают повышаться. Все потому, что предложение овощей на внутреннем рынке остается ограниченным, что и позволяет продавцам и дальше поднимать стоимость. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что только за прошедшую неделю цены на тепличные огурцы выросли в среднем на 16%.

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Так, на сегодняшний день местные тепличные комбинаты предлагают к продаже эту продукцию в диапазоне 30-50 грн/кг, в зависимости от качества и объемов овощей.

"Несмотря на очередное подорожание, спрос на тепличные огурцы на украинском рынке остается стабильным", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что хоть цены и растут, они на 15% ниже, чем в августе 2024 года.

Кроме того, представители тепличных комбинатов планируют приступить к сбору нового урожая огурцов, что может кардинально повлиять на нынешние ценовые тенденции.

Консервация ударит по карману: базовый сезонный овощ неуклонно дорожает
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Какими будут цены на овощи в августе

Главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало рассказывала, что сейчас в Украине наблюдается тенденция к снижению цен, которая связана с сезонным увеличением предложения.

В частности, овощи борщевого набора в августе могут подешеветь на 15%. Также могут стать доступнее и фрукты.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, с 2016 года цены на продукты питания в Украине выросли на 79% в евро, в то время как в европейских странах этот показатель составляет 46%. В связи с этим ряд товаров в Украине уже стоит дороже, чем в соседних странах.

Также известно, что в Украине уже пятую неделю подряд снижаются цены на морковь. Причиной такой ситуации является избыток предложения данной продукции на рынке, тогда как спрос достаточно невысокий.

Кроме того, цены на голубику в Украине также стремительно снижаются. Именно сейчас наблюдается существенное увеличение предложения этой ягоды из местных хозяйств, что и вызывает дальнейшее снижение отпускных цен.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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