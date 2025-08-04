Консервация ударит по карману: базовый сезонный овощ неуклонно дорожает

Коротко:
- В Украине дорожают огурцы
- Сейчас их продают по 30-50 грн/кг
- Спрос на огурцы остается стабильным
Цены на огурцы в Украине продолжают повышаться. Все потому, что предложение овощей на внутреннем рынке остается ограниченным, что и позволяет продавцам и дальше поднимать стоимость. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что только за прошедшую неделю цены на тепличные огурцы выросли в среднем на 16%.
Так, на сегодняшний день местные тепличные комбинаты предлагают к продаже эту продукцию в диапазоне 30-50 грн/кг, в зависимости от качества и объемов овощей.
"Несмотря на очередное подорожание, спрос на тепличные огурцы на украинском рынке остается стабильным", - говорится в сообщении.
Аналитики также добавили, что хоть цены и растут, они на 15% ниже, чем в августе 2024 года.
Кроме того, представители тепличных комбинатов планируют приступить к сбору нового урожая огурцов, что может кардинально повлиять на нынешние ценовые тенденции.
Какими будут цены на овощи в августе
Главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало рассказывала, что сейчас в Украине наблюдается тенденция к снижению цен, которая связана с сезонным увеличением предложения.
В частности, овощи борщевого набора в августе могут подешеветь на 15%. Также могут стать доступнее и фрукты.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, с 2016 года цены на продукты питания в Украине выросли на 79% в евро, в то время как в европейских странах этот показатель составляет 46%. В связи с этим ряд товаров в Украине уже стоит дороже, чем в соседних странах.
Также известно, что в Украине уже пятую неделю подряд снижаются цены на морковь. Причиной такой ситуации является избыток предложения данной продукции на рынке, тогда как спрос достаточно невысокий.
Кроме того, цены на голубику в Украине также стремительно снижаются. Именно сейчас наблюдается существенное увеличение предложения этой ягоды из местных хозяйств, что и вызывает дальнейшее снижение отпускных цен.
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Об источнике: EastFruit
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