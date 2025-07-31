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Таких цен не было даже в прошлом году: какой продукт удивляет своей стоимостью

Мария Николишин
31 июля 2025, 19:40
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Падение цен связано со снижением спроса.
Таких цен не было даже в прошлом году: какой продукт удивляет своей стоимостью
Цены на морковь в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • В Украине стремительно дешевеет морковь
  • Сейчас ее продают по 9-16 грн/кг
  • Это уже на 10% дешевле, чем на прошлой неделе

В Украине уже пятую неделю подряд снижаются цены на морковь. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По их словам, причиной такой ситуации является переизбыток предложения данной продукции на рынке, тогда как спрос достаточно невысокий.

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Так, на данный момент основные продажи моркови урожая 2025 года ведутся по 9-16 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

"На сегодняшний день отмечают существенное снижение спроса на морковь, тогда как уборка этих корнеплодов практически во всех регионах страны ведется достаточно активно. В таких условиях производители вынуждены идти на уступки покупателям и в дальнейшем снижать отпускные цены на имеющиеся партии продукции", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что на сегодняшний день морковь в Украине уже поступает в продажу в среднем на 10% дешевле, чем в конце июля 2024 года.

Какими будут цены на овощи и фрукты в августе

Главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало говорила, что, вероятно, стоимость овощей и фруктов в Украине в августе будет снижаться.

В частности, по ее словам, на это может повлиять сезонное увеличение предложения, хранение, транспортировка. Кроме того, овощи борщевого набора уже подешевели.

Таких цен не было даже в прошлом году: какой продукт удивляет своей стоимостью
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на голубику в Украине стремительно снижаются. Падение стоимости ягоды связано с пиком сбора урожая, который приходится на последнюю декаду июля.

Также известно, что сейчас в Украине есть предпосылки для роста закупочных цен на молоко, особенно на то, что производится в сельскохозяйственных предприятиях. Поэтому стоимость молочных продуктов также может вырасти.

Кроме того, уже с августа в Украине ожидается небольшое повышение цен на подсолнечное масло, которое будет обусловлено сезонным фактором.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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